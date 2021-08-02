Советы огороднику на август

1. Вершкование обеспечивает богатый урожай брюссельской капусты, и выполнить его несложно. За месяц до завершения вегетации капусты, в последние дни августа прищипните верхушечную почку.

Результат: растение будет направлять питательные вещества к боковым почкам, а которые разрастутся и станут вкусными и сочными кочанчиками размером примерно с перепелиное яйцо. Без вершкования диаметр кочанов брюссельской капусты достигает не более 1-1,5 см.

2. Не допускайте переращивания созревших кабачков. В крупных плодах формируются семена, на которые питательные вещества тратятся в большом количестве. Результат – замедленный рост других кабачков.

Нельзя не отметить и очевидные преимущества молодых плодов диаметром до10 см: тончайшая кожица, отсутствие семян, минимум отходов после кулинарной обработки и, конечно, нежный вкус.

3. Последняя декада августа – время уборки кабачков, тыквы, патиссонов, т. к. они легко подвергаются заморозкам.

4. Не следует забывать об укрытии огурцов, кабачков и других теплолюбивых культур, произрастающих в небольшой теплице. Используйте для этой цели пленку или лутрасилом. В урожайное время под пленкой они вегетируют до середины осени.

5. Не откладывайте в долгий ящик сбор помидоров, растущих в открытом грунте. Оптимальное время суток для сбора томатов – утро. Убирают их в сухую погоду.

Собранные помидоры размещают для дозревания. Плоды складывают в один, иногда в два слоя плодоножками вверх в сухие чистые ящики, предварительно выстланные бумагой.

6. В августе созревают бобы скороспелых сортов. Сухие черные плоды нужно снять немедленно. При созревании они растрескиваются, и при этом высыпаются зернышки.

7. Теплолюбивая фасоль погибает при 0о C, поэтому не следует затягивать с ее уборкой. Сорта без пергамента в плодах собирают до созревания.

8. Конец августа – время начала уборки капусты среднепоздних и поздних сортов для зимнего хранения, а также для квашения

П Соколов.

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