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::. Советы огороднику от заслуженного агронома России | Овощеводство
Советы огороднику от заслуженного агронома России
•  Замачивание семян огурцов на 20 минут в холодной заварке чая способствует более сильным всходам.
•    При замачивании семян огурцов перед посадкой в молоке или медовой воде появляется больше вероятности избежать горечи в плодах.
•  Следует помнить, что посев огурцов пророщенными семенами создает возможности для появления корневой гнили.
•  При посадке рассады огурцов в теплице нельзя засыпать стебель.
•  Главное для рассады огурцов и томата - обеспечить мощную корневую систему и сохранить ее при посадке.
•   Для лучшего снабжения растений томата фосфорным питанием опытные огородники кладут в лунку кусочек мелкой рыбы, которая, перегнивая, выделяет фосфор, поглощаемый затем корнями растений.
•    Рассаду цветной капусты нельзя подсушивать, т.к. впоследствии на растениях могут образоваться преждевременные карликовые головки.
•    При посадке луковицы на перо ее не вдавливают в землю, чтобы не получалось уплотнение, иначе отрастающие корни будут поднимать и наклонять луковицу.
•   Обрезанный для выгонки пера лук не следует сажать сразу, а нужно дать подсохнуть месту среза, чтобы предотвратить образование плесени в этом месте.
•   Один из приемов предпосевной обработки семян мелких размеров - смешивание их с песком в соотношении 1:5. Он позволяет равномернее распределить в грядках семена репы, моркови, петрушки, лука и др.
Э. Феофанов, заслуженный агроном России




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::. прочитало: 114 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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