|Советы огороднику от заслуженного агронома России
• Замачивание семян огурцов на 20 минут в холодной заварке чая способствует более сильным всходам.
• При замачивании семян огурцов перед посадкой в молоке или медовой воде появляется больше вероятности избежать горечи в плодах.
• Следует помнить, что посев огурцов пророщенными семенами создает возможности для появления корневой гнили.
• При посадке рассады огурцов в теплице нельзя засыпать стебель.
• Главное для рассады огурцов и томата - обеспечить мощную корневую систему и сохранить ее при посадке.
• Для лучшего снабжения растений томата фосфорным питанием опытные огородники кладут в лунку кусочек мелкой рыбы, которая, перегнивая, выделяет фосфор, поглощаемый затем корнями растений.
• Рассаду цветной капусты нельзя подсушивать, т.к. впоследствии на растениях могут образоваться преждевременные карликовые головки.
• При посадке луковицы на перо ее не вдавливают в землю, чтобы не получалось уплотнение, иначе отрастающие корни будут поднимать и наклонять луковицу.
• Обрезанный для выгонки пера лук не следует сажать сразу, а нужно дать подсохнуть месту среза, чтобы предотвратить образование плесени в этом месте.
• Один из приемов предпосевной обработки семян мелких размеров - смешивание их с песком в соотношении 1:5. Он позволяет равномернее распределить в грядках семена репы, моркови, петрушки, лука и др.
Э. Феофанов, заслуженный агроном России
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