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::. Полезные советы от заслуженного агронома России | Овощеводство
Полезные советы от заслуженного агронома России
Кислая почва в теплицах способствует размножению грибов, которые вредят посадкам. Показателями кислых почв, требующих известкования, являются следующие растения (предпочитающие кислые почвы): конский щавель, хвощ, мята, подорожник, вереск, лютик, незабудка, мох.
• При излишней кислотности почвы значительно ослабляется действие минеральных удобрений, особенно азотных и калийных. Известкование почвы - основное условие эффективности азотных удобрений.
• При внесении золы в почву непосредственно при посадке (посеве) ее лучше смешать с землей, чтобы не было прямого соприкосновения с семенами, клубнями, корнями.
•  Чтобы уберечь капусту от поражения килой, ее нельзя сажать на участках, где растут сурепка, пастушья сумка, ярутка полевая.
•   Свекла и морковь при многолетнем выращивании на одном месте могут способствовать накоплению в почве проволочников.
•  Внесенная в почву мелконакрошейная яичная скорлупа способствует укреплению стеблей и побегов растений.
•  Хорошее средство для предохранения ранних томатов от заморозков - укрытие их колпачками из парафинированной бумаги.
Э. Феофилов, заслуж. агроном России
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