Советы начинающему огороднику от заслуженного агронома

• Вместе с огурцами желательно высаживать редьку. Она отпугивает листоеда и паутинного клеща. Огурцы не выносят соседства картофеля и ароматических трав (за исключением укропа).

• Огурцы очень любят дышать углекислым газом. Для этого замачивайте в ведрах коровяк, он будет бродить и выделять любимый огурцами "воздушный коктейль".

• Посевы редиса в конце мая и начале июня повреждаются капустной мухой и крестоцветными блошками. Во избежание этого посевы надо опылить табачной пылью или золой.

• Тяжелые глины, торфяники или пески без предварительно окультуривания непригодны для выращивания лука.

• Если при посадке лука верхушку срезать до плечиков, а головку очистить от шелухи, то луковица вырастет гораздо крупнее.

• Морковь нуждается в поливе. Если полив неравномерен и земля сухая, то это ведет к растрескиванию корнеплодов.

• Чтобы задержать стеблевание у редиса, нужно вовремя проредить всходы и поддерживать почву в рыхлом состоянии.

• При недостатке в почве азота и калия корнеплод у редиса не формируется.

• По свежевнесенному навозу лучше удаются такие культуры как капуста, салаты, шпинат, сельдерей, петрушка, огурец, тыква, лук на перо.

• Наиболее отзывчивы на свежее известкование почвы брюква, капуста белокочанная, цветная и брюссельская, лук, салат, сельдерей, шпинат, свекла, огурец, чеснок.

• Внесение в почву перед посадкой (посевом) кальциевых, калийных, фосфорных и серных удобрений уменьшает накопление растениями в открытом грунте радиоактивных веществ, тяжелых металлов и нитратов.

• Следует помнить, что пырей - излюбленное кормовое растение для проволочников.

• Крапива по содержанию белков не уступает бобовым культурам.

• Для лучшего доступа воздуха в компостную кучу (что способствует быстрому созреванию компоста) можно вставлять в нее обрезки резиновых или пластмассовых шлангов.

• Разрыв между обработкой почвы и посевом даже на один день ведет к уменьшению урожая.

Э. Феофилов, заслуженный агроном России









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