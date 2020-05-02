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::. Советы начинающему огороднику от заслуженного агронома | Овощеводство
Советы начинающему огороднику от заслуженного агронома
• Вместе с огурцами желательно высаживать редьку. Она отпугивает листоеда и паутинного клеща. Огурцы не выносят соседства картофеля и ароматических трав (за исключением укропа).
• Огурцы очень любят дышать углекислым газом. Для этого замачивайте в ведрах коровяк, он будет бродить и выделять любимый огурцами "воздушный коктейль".
•  Посевы редиса в конце мая и начале июня повреждаются капустной мухой   и   крестоцветными блошками. Во избежание этого посевы надо опылить табачной пылью или золой.
•  Тяжелые глины, торфяники или пески без предварительно окультуривания непригодны для выращивания лука.
•  Если при посадке лука верхушку срезать до плечиков, а головку очистить от шелухи, то луковица вырастет гораздо крупнее.
 •   Морковь нуждается в поливе. Если полив неравномерен и земля сухая, то это ведет к растрескиванию корнеплодов.
•   Чтобы задержать стеблевание у редиса, нужно вовремя проредить всходы и поддерживать почву в рыхлом состоянии.
•  При недостатке в почве азота и калия корнеплод у редиса не формируется.
•  По свежевнесенному навозу лучше удаются такие культуры как капуста, салаты, шпинат, сельдерей, петрушка, огурец, тыква, лук на перо.
•  Наиболее отзывчивы на свежее известкование почвы брюква, капуста белокочанная, цветная и брюссельская, лук, салат, сельдерей, шпинат, свекла, огурец, чеснок.
• Внесение в почву перед посадкой (посевом) кальциевых, калийных, фосфорных и серных удобрений уменьшает накопление растениями в открытом грунте радиоактивных веществ, тяжелых металлов и нитратов.
•   Следует помнить, что пырей - излюбленное кормовое растение для проволочников.
• Крапива по содержанию белков не уступает бобовым культурам.
•   Для лучшего доступа воздуха   в   компостную кучу (что способствует быстрому     созреванию компоста) можно вставлять в нее обрезки резиновых или пластмассовых шлангов.
•  Разрыв между обработкой почвы и посевом даже на один день ведет к уменьшению урожая.
Э. Феофилов, заслуженный агроном России




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::. прочитало: 168 | автор: sadovod | Сегодня, 11:03 | Комментариев 0 |
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