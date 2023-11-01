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::. Томаты в августе. Уход, сбор урожая, предупреждение фитофтороза | Овощеводство / томаты
 Томаты в августе. Уход, сбор урожая, предупреждение фитофтороза
Сегодня мы с вами поговорим об уходе за томатами в августе. Конечно, в разных регионах растения находятся на разных этапах развития. Напомню, моя дача находится немного севернее Санкт-Петербурга. Так что же делать с томатами в августе? Как часто поливать? Чем подкармливать? Что делать с листьями? Когда собирать урожай томатов? Как предупредить опасное заболевание фитофтороз? А в общем, как ухаживать за томатами в августе?
В средней полосе России погодные условия позволяют выращивать томаты до конца августа, иногда до начала сентября. Начало покраснения томатов происходит примерно через 6 недель с момента начала роста оплодотворенной завязи, у раннеспелых немного раньше.
Делаем вывод: оплодотворенные завязи в начале августа, и даже в самом конце июля уже не успеют порадовать нас урожаем, но силы и питание у растений они будут забирать. Лучше будет, если все силы растения направить на уже раннее завязавшиеся плоды. А для этого в самом начале августа или в конце июля удаляем все не завязавшиеся цветки.
Но мы знаем, что питание наливающихся плодов процентов на 80% идет за счет органических веществ, доставляемых флоэмой из листьев, расположенных выше этой кисти. Поэтому удаляем не завязавшиеся цветки. А листья над завязавшимися плодами обязательно оставляем. Продолжаем удалять все пасынки. Нижние листья мы начали удалять с конца июня. К моменту налива плодов на нижней кисти все листья расположенные ниже должны быть удалены. Далее можно приступать к удалению листьев до второй кисти с низу, но не сразу, а примерно по 1- 2 листам в неделю.
Теперь о подкормках.
В начале августа можно провести подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Азот из подкормок исключаем.
Хорошим натуральным удобрением является древесная зола. В золе как раз отсутствует азот, и в достаточном количестве присутствует калий, фосфор и другие макро и микроэлементы. Стакан золы высыпают в ведро воды, размешивают и производят полив. Можно произвести подкормку и минеральными фосфорно-калийными удобрениями.
Теперь о поливах. Количество листьев мы сократили. А одна из функций листового аппарата испарение влаги. Частоту поливов можно сократить до 1 раза в 5 - 8 дней, в зависимости от погодных условий. Напомню, что поливы производят в первой половине дня, чтобы к вечеру верхней слой почвы немного подсох, и испарял не так много влаги.
После полива обязательно проветривайте теплицу. Оптимальная температура поливочной воды должна быть равной температуре почвы или на 1 - 3оС выше. Недопустимы поливы томатов холодной водой. Во второй половине августа все подкормки и поливы прекращают.
Ну а теперь о самом приятно, о сборе урожая. 
Наилучшим биохимический состав плодов считается за 4-5 дней до их покраснения. С покраснением количество сухого вещества, Сахаров и витамина С может снижаться. Поэтому оптимальными сроками является сбор плодов в бланжевой спелости. А далее плоды укладывают на дозаривание.
Ну и конечно нельзя обойти такую тему, как фитофтороз томатов. Чаще всего эта болезнь проявляется как раз в августе.
Напомним симптомы проявления фитофтороза на томате. Сначала болезнь появляется на верхних листьях в виде пятен. На нижней стороне листовой поверхности формируются буроватые пятна с беловатым налетом. Вскоре поражаются плоды, на которых появляются пятна темно-бурой окраски. Способствуют развитию фитофтороза колебания ночных и дневных температур и высокая влажность воздуха. Чтобы не допустить высокой влажности воздуха в теплице, как я говорил раннее, поливы производят только в первой половине дня. После полива обязательно проветривают теплицу. А лучше вообще днем не закрывать двери теплицы, а в ночное время закрывать двери, когда температура воздуха опускается ниже 10-12оС. Но если фитофтора все-таки пришла в теплицу, то первоочередной задачей будет спасение, но, к сожалению, только части урожая.
   Вылечить растения от фитофтороза невозможно. Удаляют сразу пораженные листья, плоды снимают зелеными (лучше, когда они немного «побелели»). Чтобы снизить действие грибной инфекции, плоды опускают в горячую воду (58...60°С) на 1,5-2 мин, после их сушат и укладывают на дозаривание. Плоды даже с небольшим пятнышком выкладывать на дозревание бесполезно и даже вредно, так как они все-равно сгниют.
И помните, любые болезни чаще поражают слабые растения. Поэтому в течение всего периода вегетации не забывайте о подкормках, своевременных поливах и о создании растениям благоприятных условий.

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::. прочитало: 964 | автор: sadovod | 25 июля 2024 | Комментариев 0 |
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