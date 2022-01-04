

::. Развитая корневая система – залог здоровья растения | Овощеводство Развитая корневая система – залог здоровья растения

Корень растения – это орган, без которого жизнь растения невозможна. Корень орган, который прежде всего, удерживает растение и закрепляет его в почве, корень поглощает из почвы влагу, а вместе с влагой в растение поступают растворенные в воде элементы питания.

Как только семечко мы помещаем в почву, где оно получает тепло, влагу и воздух, в семечке начинают происходить сложные биохимические процессы, оно начинает набухать, а затем прорастать.

И первым появляется росток, который заглубляется — это корень растения. Идет подготовка к появлению надземной части. Ведь надземная часть должна быть надежно закреплена на поверхности почвы и далее ей необходимо питание. Все это обеспечивает корень.

Именно в рассадный период необходимо позаботиться о развитии корневой системы растения.

А этому способствуют умеренные поливы, наличие в почвогрунте фосфора в доступной форме, соблюдение температурного режима.

У различных растений корневая системы имеет различную мощность и активность поглощения элементов питания. И не вся корневая система поглощает влагу с растворенными элементами питания. Основную поглотительную способность имеют молодые растущие корни – корневые волоски. По мере старения корней способность поглощения влаги теряется, происходит их опробковение.

Зная эти свойства корневой системы, садоводы производят поливы садовых деревьев и кустарников в канавки приствольного круга, располагая эти канавки на некотором расстоянии от ствола дерева или побегов кустарника.

При высадке рассады на постоянное место, или посадке саженца повреждаются в большей степени именно молодые корни. Поглощение влаги вместе с питательными элементами сокращается и растение приостанавливается в развитии, происходит отток пластических веществ к корням. И только после восстановления корневой системы продолжается дальнейшее развитие растения.

Чем больше развита растущая часть корневой системы, тем активнее идет поглощение влаги и элементов питания. Обычно, это происходит в период цветения.

А из надземной части растения происходит отток в корневую систему органических веществ, образованных в листовом аппарате.

Кроме всего, корни способны выделять вещества, с помощью которых недоступные элементы питания переходят в доступную для растений форму. Но основное питание растения с помощью корней происходит из почвенного раствора, из слабо концентрированных растворов минеральных солей.

Г. Соколов

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::. прочитало: 23 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.