|Развитая корневая система – залог здоровья растения
Корень растения – это орган, без которого жизнь растения невозможна. Корень орган, который прежде всего, удерживает растение и закрепляет его в почве, корень поглощает из почвы влагу, а вместе с влагой в растение поступают растворенные в воде элементы питания.
Как только семечко мы помещаем в почву, где оно получает тепло, влагу и воздух, в семечке начинают происходить сложные биохимические процессы, оно начинает набухать, а затем прорастать.
И первым появляется росток, который заглубляется — это корень растения. Идет подготовка к появлению надземной части. Ведь надземная часть должна быть надежно закреплена на поверхности почвы и далее ей необходимо питание. Все это обеспечивает корень.
Именно в рассадный период необходимо позаботиться о развитии корневой системы растения.
А этому способствуют умеренные поливы, наличие в почвогрунте фосфора в доступной форме, соблюдение температурного режима.
У различных растений корневая системы имеет различную мощность и активность поглощения элементов питания. И не вся корневая система поглощает влагу с растворенными элементами питания. Основную поглотительную способность имеют молодые растущие корни – корневые волоски. По мере старения корней способность поглощения влаги теряется, происходит их опробковение.
Зная эти свойства корневой системы, садоводы производят поливы садовых деревьев и кустарников в канавки приствольного круга, располагая эти канавки на некотором расстоянии от ствола дерева или побегов кустарника.
При высадке рассады на постоянное место, или посадке саженца повреждаются в большей степени именно молодые корни. Поглощение влаги вместе с питательными элементами сокращается и растение приостанавливается в развитии, происходит отток пластических веществ к корням. И только после восстановления корневой системы продолжается дальнейшее развитие растения.
Чем больше развита растущая часть корневой системы, тем активнее идет поглощение влаги и элементов питания. Обычно, это происходит в период цветения.
А из надземной части растения происходит отток в корневую систему органических веществ, образованных в листовом аппарате.
Кроме всего, корни способны выделять вещества, с помощью которых недоступные элементы питания переходят в доступную для растений форму. Но основное питание растения с помощью корней происходит из почвенного раствора, из слабо концентрированных растворов минеральных солей.
Г. Соколов
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