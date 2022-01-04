Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Развитая корневая система – залог здоровья растения | Овощеводство
Развитая корневая система – залог здоровья растения
Корень растения – это орган, без которого жизнь растения невозможна. Корень орган, который прежде всего, удерживает растение и закрепляет его в почве, корень поглощает из почвы влагу, а вместе с влагой в растение поступают растворенные в воде элементы питания.
Как только семечко мы помещаем в почву, где оно получает тепло, влагу и воздух, в семечке начинают происходить сложные биохимические процессы, оно начинает набухать, а затем прорастать.
И первым появляется росток, который заглубляется — это корень растения. Идет подготовка к появлению надземной части. Ведь надземная часть должна быть надежно закреплена на поверхности почвы и далее ей необходимо питание. Все это обеспечивает корень.
Именно в рассадный период необходимо позаботиться о развитии корневой системы растения.
А этому способствуют умеренные поливы, наличие в почвогрунте фосфора в доступной форме, соблюдение температурного режима.
У различных растений корневая системы имеет различную мощность и активность поглощения элементов питания. И не вся корневая система поглощает влагу с растворенными элементами питания. Основную поглотительную способность имеют молодые растущие корни – корневые волоски. По мере старения корней способность поглощения влаги теряется, происходит их опробковение.
Зная эти свойства корневой системы, садоводы производят поливы садовых деревьев и кустарников в канавки приствольного круга, располагая эти канавки на некотором расстоянии от ствола дерева или побегов кустарника.
При высадке рассады на постоянное место, или посадке саженца повреждаются в большей степени именно молодые корни. Поглощение влаги вместе с питательными элементами сокращается и растение приостанавливается в развитии, происходит отток пластических веществ к корням. И только после восстановления корневой системы продолжается дальнейшее развитие растения.
Чем больше развита растущая часть корневой системы, тем активнее идет поглощение влаги и элементов питания. Обычно, это происходит в период цветения.
А из надземной части растения происходит отток в корневую систему органических веществ, образованных в листовом аппарате.
Кроме всего, корни способны выделять вещества, с помощью которых недоступные элементы питания переходят в доступную для растений форму. Но основное питание растения с помощью корней происходит из почвенного раствора, из слабо концентрированных растворов минеральных солей.
Г. Соколов
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 23 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Январь 2022 (14)
Декабрь 2021 (21)
Ноябрь 2021 (22)
Октябрь 2021 (21)
Сентябрь 2021 (21)
Август 2021 (24)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"