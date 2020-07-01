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::. Здоровые семена – залог здоровья растений | Овощеводство
Здоровые семена – залог здоровья растений
Роль всех профилактических действий резко снижается, если высеваются семена, зараженные фитопатогенами.
 Зараженные семена создают очаги инфекции в почве, и вдобавок возбудитель первым занимает экологическую нишу на пораженных органах растений.
Для создания фонда здоровых семян используют крупные, зрелые, собранные в сухую погоду семена. Их калибруют (удаляют мелкие, щуплые), прогревают и протравливают. Протравливание клубневых культур, корнеплодов, капусты более эфективно осенью, перед закладкой на хранение. Максимальный эффект от протравливания достигается при высокой начальной всхожести семян, плохом фитосанитарном состоянии почвы, ранних посевах. При посеве здоровых семян, благоприятном фитосанитарном состоянии почвы, нормальной ее влажности протравливание семян фунгицидами является нецелесообразным, поскольку приводит к угнетению полезной почвенной микрофлоры.
В любительских хозяйствах используют либо, уже обработанные семена (например, инкрустированные, гранулированные), либо обеззараживают их прогреванием или выдерживают в 1-2%-м растворе марганцовокислого калия (такая обработка не угнетает полезную микрофлору). Следует отметить высокую эффективность обработки семян цирконом, который обладает и фунгицидным действием, и повышает всхожесть и энергию прорастания семян.
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::. прочитало: 113 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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