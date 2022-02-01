А я сею семена томатов на рассаду уже в феврале

Нет я совершенно согласен с мнениями специалистов, которые не рекомендуют рано сеять семена томатов на рассаду. Я испытал много вариантов, сеял семена в начале февраля, в конце февраля, и каждый раз результаты были плачевны.

Но собирать урожай раньше соседей хотя бы недельки на 3 меня не оставляли.

Два года на назад я в очередной раз посеял для пробы несколько семян томата в середине февраля, в первой половине марта произвел пикировку сразу в двухлитровые ёмкости. Конечно, рассаду подсвечивал, приобрел на выставке для садоводов осветительный прибор. На ночь за занавеской приоткрывал форточку, стараясь чтобы сквозняком не заморозить рассадные растения. Но снижение температуры в ночное время необходимо, иначе мои переростки еще и вытянулись бы. Произвел три подкормки общим минеральным удобрением.

В конце марта в рекомендованные сроки посеял основную часть семян, ведь в успехе моего эксперимента я не был уверен. С этими рассадными кустиками проблем не было.

А переростки зацвели. Я каждый день потряхивал их, чтобы пыльца осыпалась на пестик, плодики вскоре завязались.

Что делать?

Я решил не ждать, когда наступит срок высадки, т.е. начало июня (дача моя в Ленинградской области), когда минует угроза возвратных заморозков, а повез их на дачу.

1 мая высадил в теплицу. Погода стояла хорошая, солнечная. Рассада быстро прижилась, но к 10 маю погода изменилась: ночью заморозки, днем +5оС. Это был самый сложный момент в получении раннего урожая.

Поставил в теплице дуги, натянул на них лутрасил. Получился парник в теплице. В парник поставил еще обогреватель и включил его на самую маленькую мощность. Но растениям это не очень нравилось. Очевидно, им было и холодновато, и темновато, как-то они приостановились в росте. Но дней через 5 вновь выглянуло солнце, и температура воздуха поднялась до +15оС. В теплице, конечно, выше. Больше заморозков в том году не было. В самом конце мая высадил в теплицу остальную рассаду.

Первый урожай снял в конце июня, раньше соседей. А тех кустов, которые я посеял в срок, урожай начал снимать во второй половине июля.

Делать такие эксперименты или нет, решать вам. Забот много, но главное, чтобы была возможность жить на даче, и в случаях похолодания принять экстренные меры по спасению тепличных растений.

В. Иванов садовод-любитель



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