



::. Томаты: семена и рассада | Овощеводство / томаты Томаты: семена и рассада

Перед посевом любой культуры и качественным семенам не помешает их предпосевная обработка, которая имеет целью повышение всхожести в определенные для каждой культуры сроки. Это особенно необходимо на фоне обычных для посевной поры не особо благоприятных условий, даже в случае посевов на рассаду. Для томатных семян многолетне опробовано несколько приемов обработок: механических, термических, химических и др. Элементарной и обязательной является калибровка, т. е. отбор наиболее крупных семян, без признаков нарушений оболочек и без темных пятен на них. Калибруют семена и в 2 %-м растворе аммиачной селитры, удаляя всплывшие.

Обычной является обработка (протравливание против возможных вирусов) в 1 %-м растворе марганцовки в течение 20 мин. При этом часто случается задержка обычных сроков всходов на один или даже двое суток. Но позднее, в рассаде, при благоприятных условиях выращивания происходит стимулирование ростовых процессов. Протравителем может служить и 20 %-й раствор соляной кислоты, куда семена помещают на 30 мин.

После любых химических обработок семена тщательно промывают в проточной воде и подсушивают.

Держать в химикатах их можно в марле. Разумеется, обрабатывают уже отобранные вручную семена. Предупредить вирусные и грибные болезни помогает прогрев семян в течение двух суток при температуре 50...55 °C. В воде семена не замачивают, но им бывает полезно замачивание в растворе микроэлементов в течение 12 ч. Промывка в этом случае не требуется.

Для теплиц и открытого грунта готовят томатную рассаду.

Рассадный период включает пикировку сеянцев, а в отдельных случаях и перевалку растений из меньших емкостей в большие. Ответственный момент получения качественной рассады к нужным срокам включает в себя подготовку грунта, семян и обеспечение требуемых растениями внешних условий. Рассадный грунт для томатов может состоять из одного верхового торфа, а также с добавками к нему речного крупнозернистого песка и перегноя. Торф должен быть заранее известкован, и дано полное минеральное удобрение при самом равномерном внесении (перемешивании). Если семена обработаны микроудобрениями, последние вносить в рассадный грунт не нужно. Посев можно производить в ящичек или коробку, используя рассадный грунт или песок, слоем 5-6 см. Для получения небольших количеств сеянцев и с целью предупреждения их вытягивания после всходов, семена высевают в бороздки, с расстоянием 5 см. В рядках семена следует располагать в 1-1,5 см друг от друга, с глубиной не более 1 см. Рассадную смесь лучше приготовить с осени, когда к ее грунтовым компонентам добавляют известковый материал, фосфорное и калийное удобрения. Хранить смесь до использования можно в чистых пленочных мешках, даже позволив ей зимой промерзнуть. Весной грунту нужно дать хорошо прогреться и добавить в него азотное и магниевое удобрения. После этого наполнять им рассадные емкости. Наиболее качественную рассаду возможно получить в емкости около 1 л. При меньших объемах всегда есть опасность вытягивания рассады, неравномерности водного режима и недостатка пищи корням. Для перевалки растений подходят торфяные горшочки 0,2-0,5 л, сохраняющие корни, даже если они проросли через стенки. В качестве рассадных емкостей удобно использовать старую пленку (помытую и продезинфицированную), нарезав из нее соответствующие полосы, склеив их при помощи утюга, сшив на машинке или закрепив канцелярскими скрепками. С нижней стороны пленку подгибают внутрь. В таких мешочках к концу рассадного периода корни могут занять весь объем грунта, а рассадный ком легко освобождается при посадке, сохраняя целостность.

С пикировкой сеянцев затягивать не стоит. Делать ее лучше сразу же, как только полностью развернутся семядольные листочки. В этом случае и корень может сохраниться полностью. Даже не успевшие вытянуться стебли сеянцев при пикировке можно заглублять до семядолей. Хорошо проведенная пикировка не остановит процессы роста сеянцев. При поздней пикировке с потерей части корней рост может быть нарушен до двух-трех суток. Грунт в любые рассадные горшочки насыпают без особого уплотнения и не до самого верха, оставляя возможность для его подсыпки при последующей необходимости. Лучшим уплотнителем грунта будут умеренные поливы растений. В период от двух до двух с половиной недель с момента всходов необходимо снизить дневные и ночные температуры против обычных на 2-3 °C, а также дать растениям слабую подкормку раствором суперфосфата (0,5 г/л). Эти действия будут направлены на сохранение первой цветочной кисти и помощь в ее развитии. Разумеется, все сеянцы должны быть выравнены по размерам, отличаться сроками всходов не более чем на один день, иметь ненарушенные семядоли.

Самыми ценными будут растения, взошедшие раньше других. Выбраковка некачественных сеянцев должна быть очень тщательной, продолжаться и на рассаде вплоть до ее готовности к высадке. Растения весь рассадный период должны занимать центр любых рассадных емкостей. Приемами сохранения рассады от вытягивания являются: расстановка растений один-два раза при касании друг друга листьями, периодические поворачивания в случае односторонней освещенности, укрепляющие минеральные подкормки, соблюдение рекомендуемого режима ночных температур. В рассадный период желательны температуры воздуха: днем 20...23 °C, ночью – 16...18 °C. При высокой освещенности дневные температуры могут быть выше, при пасмурной погоде – ниже. Поливы растений должны быть умеренными, чтобы они не страдали от избытка или недостатка влаги. Температура поливной воды – в пределах 20...25 °C. Даже при хорошей заправке рассадного грунта перегноем и минерными удобрениями рассаде могут понадобится одна - две подкормки. На ведро грунта в заправку дают: мочевину или аммиачную селитру – 11- 15 г, двойной суперфосфат – 25 г, сульфат калия – 10-12 г, сульфат магния – 10 г. В подкормках дают азотные и фосфорные удобрения по 5-10 г/л. Подкормки нужны при бледной окраске листьев и слабом росте после четвертого листа.

При высадке томатной рассады в теплицу не позднее 1 июня, срок посева – около 10 апреля. С полноценным развитием корневой системы, при оптимальном обеспечении фосфором от заправки грунта и подкормок рассадные растения способны накапливать фосфор впрок с последующим его использованием взрослыми растениями на рост и развитие. Но это характерно только для крепкой рассады. Тепличный грунт для томатов нужен рыхлее огуречного. Он может состоять из одного верхового торфа или производиться на его основе с добавками дерновой земли, песка, компостированных опилок и коры, полностью созревшего просеянного компоста. Насыпают грунт слоем до 30 см. Томаты слабо отзываются на непосредственное внесение извести перед посадкой. Поэтому грунт лучше готовить с осени.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД"













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::. прочитало: 222 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.