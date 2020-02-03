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::. Местное внесение удобрений | Удобрения
Местное внесение удобрений
Местное внесение удобрений - это внесение их под конкретное растение непосредственно в лунки или бороздки при посеве или посадке. Большую часть удобрений обычно вносят осенью - при основной обработке почвы на глубину 15-20 см. В этом слое развивается основная масса активных корней. Внесенные в этот слой почвы удобрения используются растениями в более поздний период. А в первоначальном периоде роста растений их корневая система расположена в поверхностном слое почвы. Поэтому часть удобрений целесообразно вносить местным способом - в лунки при посадке (25-30%) или в рядки при посеве (10-15%).
При местном внесении удобрения используются растениями полнее, чем при разбросном внесении. Примерные нормы внесения минеральных удобрений в лунку на одно растение томата составляют: аммиачной селитры 1,5-2 г, суперфосфата 2-3 г, а под капусту - 2-3 г каждого удобрения. Под огурцы в гнездо вносят 3-5 г каждого удобрения. Органических удобрений под капусту и томаты вносят: перегноя по 0,3-0,4 кг, компоста 0,1-0,2 кг на каждое растение. Под огурцы вносят компоста по 0,3-0,5 кг, перегноя 0,5-1 кг, навоза 2-4 кг.
Ценным местным минеральным удобрением является зола. Самая ценная зола из ботвы картофеля и бобов. Норма местного внесения на 1 пог. м - 1 стакан. Я практикую внесение золы при посадке картофеля, не перемешивая ее с землей. Просто опудриваю клубни золой. И всегда получаю отличные результаты.
И. Кривега
Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 84 | автор: sadovod | Сегодня, 10:33 | Комментариев 0 |
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