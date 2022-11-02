



::. Подготовка роз к зиме. Чем подкормить, и о способах обрезки и укрытия | Цветоводство / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ Подготовка роз к зиме. Чем подкормить, и о способах обрезки и укрытия

Сегодня мы с вами еще раз поговорим о розах в осенний период: надо ли подкармливать розы осенью, если надо, то как и чем, как производить обрезку, но самое главное, какие способы укрытия роз на зиму существуют.

Начиная со второго года розам необходимы регулярные подкормки, до 4 раз за период вегетации. Со конца июля из подкормок исключают азотные удобрения. Последнюю подкормку проводят в сентябре - начале октября. Если вы этого не сделали, то подкормку необходимо произвести, пока позволяют погодные условия. Подкормку проводят органическими и минеральными фосфорными и калийными удобрениями. Под один куст вносят 3-4 кг компоста, 60–70 г суперфосфата, 15–20 г хлористого калия. Фосфор и калий, внесенный в почву в оптимальных количествах и соотношениях, способствует увеличении зимостойкости растений. Удобрения разбрасывают по поверхности почвы и аккуратно заделывают их перекопкой вилами. Конечно, нормы удобрений необходимо корректировать в зависимости от плодородия почвы, и от размера и возраста куста.

Обрезку роз проводят осенью перед укрытием их на зиму или ранней весной до начала сокодвижения. Обрезку необходимо производить в сухую погоду. Цветочные почки на садовых розах закладываются на растущих побегах. Поэтому обрезка роз не оставит куст без цветения, но от обрезки будут зависеть сроки и характер цветения.

Обрезка садовых роз бывает — слабой, средней и сильной. Сразу поясню, что это не касается плетистых роз. Плетистые розы образуют цветущие почки на прошлогодних побегах. Поэтому обрезку плетистых роз проводят очень слабую, чтобы не срезать части, где закладываются цветки.

При слабой обрезке удаляют только верхние почки, при такой обрезке цветение происходит в самые ранние сроки уже в июне.

При средней обрезке оставляют 4—5 почек. При этой обрезке образуются более длинные побеги, но и сроки цветения происходят в более поздние, а именно в июле.

При сильной обрезке оставляют 2-3 почки. При такой обрезке вырастают сильные побеги, но цветение происходит еще в более поздние сроки. Сильную обрезку иногда приходится делать весной, после поражения побегов морозами. А вот средняя обрезка позволяет получить обильное цветение и возможность срезать розы для букетов. Такую обрезку чаще всего применяют на практике. Конечно, при всех способах прежде всего проводят санитарную обрезку: обрезают поломанные и больные ветки.

А далее необходимо укрыть розы. Самый простой способ – это засыпать куст слоем почвы примерно см до 40. Важно не окучить, а присыпать, сухой почвой не оголяя корни. Сейчас я присыплю немного, а до 40 см доведу, когда температура воздуха опустится до – 6 -7оС. Почву для засыпки роз готовят заранее. Сверху я насыплю слой листьев с дуба, который растет на моем участке, и накрою их нетканым материалом. Листья создадут дополнительную прослойку между почвой и снежным покровом, а нетканый материал защитит компактность сооружения от раздувания ветром. Для утепления можно использовать и другой материал. Я чаще пользуюсь именно этим способом укрытия роз.

Но существует и другой способ укрытия роз на зиму – это воздушно-сухой способ. Этот способ подразумевает создание воздушной прослойки между почвой и укрытием. Побеги пригибают к почве, если это возможно, и фиксируют чем-нибудь. Можно использовать проволочные крючки. Основание стебля присыпают слоем почвы, а над кустом сооружают различные конструкции. Можно использовать обычный деревянный ящик, или парниковые дуги. Сверху сооружение накрывают пленкой или другим материалом, например куском рубероида. А далее вновь утеплитель. Я соорудил воздушно-сухое укрытие для молодых кустиков роз, которые в этом году получил методом зеленого черенкования. Над кустами поставил дуги, закрепил их между собой, и накрыл сооружение старой полиэтиленовой пленкой. Торцы оставил открытыми, закрою их, когда температура воздуха снизится до -6 -7оС. Если к этому времени выпадет снег, то легче всего накидать на укрытие слой снега см на 50-60. Если снег не покроет почву к этому времени, то необходимо позаботиться о дополнительном утепление. В моем случае большой дуб на участке даёт гору утеплителя из опавших листьев. Ранней весной, как только сойдет снег, сразу открою торцы укрытия, а затем уберу всё сооружение и также уберу насыпанную почву со взрослых кустов роз. Розы не боятся возвратных заморозков.

Не забудьте весной провести первую подкормку. Для наращивания побегов и листвы в большей степени необходим азот. Для подкормочного раствора из органических удобрений можно взять раствор коровяка (1:10), или куриный помет разведенный (1:20), с добавлением карбамида 10-20 г. При отсутствии коровяка или птичьего помета, можно использовать только азотные минеральные удобрения, но норму при этом необходимо увеличить раза в два. Еще раз напомню, что нормы корректируются в зависимости от плодородия почвы и от размера и возраста куста.







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::. прочитало: 155 | автор: sadovod | 7 ноября 2022 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.