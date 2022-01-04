Способы обрезки садовых роз

Цветочные почки на садовых розах закладываются и цветут на растущих побегах. Поэтому обрезку роз можно производить без опасения оставить розы без цветения. Но сроки и характер цветения непосредственно зависят от обрезки. Обрезку у нас под Санкт-Петербургом проводят поздней осенью перед укрытием их на зиму или ранней весной. Весной также проводят санитарную обрезку.



Обрезку садовых роз может быть — слабой, средней и сильной.

При слабой обрезке удаляют только верхние почки, а на побегах оставляют по 7—10 почек, эта обрезка провоцирует самое раннее цветение роз уже в июне, цветет куст обильно, но побегов для срезки не дает.

При слабой обрезке необходимо обеспечить хорошее укрытие кустов на зиму, в основном применяют воздушно-сухое укрытие.



При средней обрезке оставляют 4—5 почек. При такой обрезке образуются более длинные ветки, но сроки цветения отодвигаются до июля.



При сильной обрезке оставляют всего — 2- 3 развитые почки. При такой обрезке развиваются сильные побеги, но цветение их происходит на 30 -40 дней позднее. Сильную обрезку часто используют при неблагоприятной зимовке роз, а вот средняя обрезка позволяет получить обильное цветение и дает возможность срезать розы для букетов, поэтому её используют опытные цветоводы чаще других.

Г. Соколов











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