Весенний перезапуск кустов чёрной смородины

Привет-привет! Сегодня поговорим о том, как правильно ухаживать за кустиками чёрной смородины ранней весной, чтобы они порадовали вас вкусными ягодками уже летом!

Вот несколько простых шагов, которые помогут вам стать настоящим садоводом-профессионалом (даже если вы начинающий дачник)

1. Обрезка

Весна – идеальное время для обрезки кустов черной смородины. Постарайтесь успеть это сделать до начала сокодвижения. Если обрезку осенью вы не успели сделать, то самое время произвести обрезку. Во-первых, удалите поломанные, сухие и больные ветки. Это даст возможность новым побегам активно расти и развиваться. Далее удалите старые ветки, которым более 4 лет. Максимальный урожай формируется на ветках от 2 до 4 лет. Старые ветки загущают куст, выбирают питание, а урожай дают минимальный.

2. Полив

После зимы растения нуждаются во влаге. Но почва ранней весной пропитана талыми водами, и не стоит устраивать им ванну с головой! Поливы необходимо произвести, если зима бала бесснежная или малоснежная.

3. Подкормка

А вот подкормить черную смородину нужно обязательно! Если вы внесли осенью под кусты органические удобрения и минеральные фосфорные и калийные, то весной внесите минеральные азотные. Именно весной и в начале лета, в период активного роста вегетативной массы, у растений повышается потребность в азоте. Если осенью вы не успели внести какие-либо удобрений, то весной внесите органические (компост, перегной и другие), а также минеральные фосфорные, калийные и азотные. Удобрения обязательно заделайте в почву, стараясь как можно меньше повредить корни.

4. Защита от вредителей

Весной просыпаются разные вредители вроде тли и клещей. Чтобы защитить свой урожай заранее обработайте кусты специальными препаратами.

Помните, что большая часть вредителей зимует под слоем листвы. Если вы осенью не убрали листву из-под кустов, то это следует сделать весной как можно раньше.

Теперь ваш сад готов встретить лето полным сил и энергии! А какие секреты ухода за растениями знаете вы? Делитесь своими опытом в комментариях ниже.

Виктор Сазонов











