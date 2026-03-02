Вход Регистрация
 Весенний перезапуск кустов чёрной смородины
Привет-привет! Сегодня поговорим о том, как правильно ухаживать за кустиками чёрной смородины ранней весной, чтобы они порадовали вас вкусными ягодками уже летом!
Вот несколько простых шагов, которые помогут вам стать настоящим садоводом-профессионалом (даже если вы начинающий дачник)
1. Обрезка
Весна – идеальное время для обрезки кустов черной смородины. Постарайтесь успеть это сделать до начала сокодвижения. Если обрезку осенью вы не успели сделать, то самое время произвести обрезку. Во-первых, удалите поломанные, сухие и больные ветки. Это даст возможность новым побегам активно расти и развиваться. Далее удалите старые ветки, которым более 4 лет. Максимальный урожай формируется на ветках от 2 до 4 лет. Старые ветки загущают куст, выбирают питание, а урожай дают минимальный.
2. Полив
После зимы растения нуждаются во влаге. Но почва ранней весной пропитана талыми водами, и не стоит устраивать им ванну с головой! Поливы необходимо произвести, если зима бала бесснежная или малоснежная.
3. Подкормка
А вот подкормить черную смородину нужно обязательно! Если вы внесли осенью под кусты органические удобрения и минеральные фосфорные и калийные, то весной внесите минеральные азотные. Именно весной и в начале лета, в период активного роста вегетативной массы, у растений повышается потребность в азоте. Если осенью вы не успели внести какие-либо удобрений, то весной внесите органические (компост, перегной и другие), а также минеральные фосфорные, калийные и азотные. Удобрения обязательно заделайте в почву, стараясь как можно меньше повредить корни.
4. Защита от вредителей
Весной просыпаются разные вредители вроде тли и клещей. Чтобы защитить свой урожай заранее обработайте кусты специальными препаратами.
Помните, что большая часть вредителей зимует под слоем листвы. Если вы осенью не убрали листву из-под кустов, то это следует сделать весной как можно раньше.
Теперь ваш сад готов встретить лето полным сил и энергии! А какие секреты ухода за растениями знаете вы? Делитесь своими опытом в комментариях ниже.
Виктор Сазонов





