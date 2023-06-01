Почему чёрная смородина плохо плодоносит (6 основных причин)

Причин слабого плодоношения черной смородины может быть много. Остановимся лишь на шести, наиболее важных часто встречающихся в наших садах.

Старение кустов

1. Максимальный урожай черной смородины формируется на ветках второго и третьего года. На ветках старше 4-5 лет ягоды мельчают, урожай снижается. Если не производить вовремя обрезку, то куст разрастается, старые ветки забирают часть питания и затеняют молодые ветки, те в свою очередь в затенение снижают плодоношение, кусты чаще подвергаются заболеваниям. Результат – снижение урожая. Необходимо ежегодно производить обрезку кустов и вовремя заменять старые. Продолжительность жизни кустов смородины 15-20 лет. В промышленных посадках использование насаждений смородины прекращается к 6-8 годам. Без ежегодной обрезки сроки обильного плодоношения значительно сокращаются.

Влияние возвратных заморозков

2.Черная смородина относится к зимостойким ягодным растениям. Однако раннее цветение смородины делает ее чувствительной к возвратным весенним заморозкам, если в период цветения черной смородины температура воздуха опускается до 0оС и ниже, то цветки осыпается. В результате это приводит к снижению урожая.

Почва и питание

3. Смородина неприхотливое растение и растет на различных типах почв, если они хорошо удобрены и увлажнены. Недостаток питания, а так же неправильное соотношение в почве макро и микроэлементов приводит к снижению урожая. Часто растения сигнализируют о недостатке питательных веществ появлением внешних признаков. Наблюдать за этими проявлениями следует на нижних частях побегов, т. к. азот, фосфор, калий и магний при недостатке их в почве способны перемещаться из старых, нижних листьев в верхние, к точкам роста, и на старых нижних листьях оставляя следы недостатков того или иного элемента питания

Так, например, при недостатке азота листья теряют хлорофилл. Листья в нижней части побега обретают бледно-зеленый, или желтой вид. Чем больше недостаток азота, тем ярче выражен хлороз, и охватывает большую часть листьев. А при избытке азота и недостатке фосфора вегетативные процессы опережают генеративные. Прирост побегов увеличивается, листья приобретают ярко-зеленую окраску, а урожай при этом снижается.

Важно отметить

Что правильное соотношение элементов питания в почве обеспечивает успех в получении урожая лишь при оптимальной влажности почвы и слабокислой реакции почвенного раствора Ph равном 5-6



Недостаток света

1. Смородина хорошо растет и плодоносит на открытых, хорошо освещенных участках, хорошо переносит полутень, но в тени черная смородина дает слабый урожай, больше повреждается болезнями и вредителями, чем на открытых местах. При этом кусты сильно разрастаются, дают очень длинные побеги, а вот плодоношение сводится к минимуму.





Влажность почвы

2. Черная смородина - влаголюбивое растение. Это объясняется ее происхождением. В диком виде она растет по берегам рек, ручьев и во влажных лесах. У черной смородины поверхностное залегание корневой системы. Недостаток влаги в почве – причина неравномерного поступления в растение элементов питания, а следовательно, и снижения урожая, однако на участках переувлажненных, с высоким уровнем грунтовых вод, она плохо растет и быстро стареет.



Отсутствие взаимного переопыления

В настоящее время в России выращивают прекрасные самоплодные, скороплодные и высокоурожайные сорта черной смородины. Но необходимо знать, что любой сорт черной смородины дает более высокий урожай, а ягоды становятся крупнее при посадке рядом нескольких сортов – для взаимного переопыления.

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