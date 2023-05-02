

::. Чёрная смородина. Коротко о главном | Ваш сад / Смородина Чёрная смородина. Коротко о главном

Чёрная смородина – одна из любимых ягодных культур у наших садоводов-любителей. Но вот урожаем черная смородина радует не всегда. А что делать, чтобы получить богатый урожай. Всё очень просто, надо создать благоприятные условия: выбрать правильно место, правильно произвести посадку, вовремя подкармливать.

И начнем с выбора места для посадки саженцев черной смородины. Смородина хорошо произрастает на открытых солнечных места, но не плохо себя чувствует и в полутени. А вот в тени чаще подвергается заболеваниям, хуже плодоносит. Соответственно место для выращивания смородины выбираем открытое или полутень.

Черная смородина - влаголюбивое растение. В диком виде её можно увидеть во влажных лесах, по берегам озер, рек. Но на переувлажнённых участках, на участках с высоким залеганием грунтовых вод смородина плохо растет и плодоносит, чаще подвергается заболеваниям. Наиболее благоприятны для смородины легкие или средние суглинки с пахотным слоем до 30 см, стояние грунтовых вод не ближе 1,5 м, кислотность рН 6,3–7,0.

Лучшим сроком для посадки смородины в средней полосе России является осень, примерно за месяц до промерзания почвы. Можно производить посадку и весной, но у этой культуры вегетация начинается практически сразу после схода снега, поэтому период весенней посадки ограничен.

Для посадки пригодны 1 или 2-летние саженцы с хорошо разветвленной корневой системой.

Готовят посадочные ямы диаметром 0,5 м, и такой же глубины. Если почва плодородная, то размеры ямы могут быть меньше. Но всегда ямы должны быть такого размера, чтобы в них свободно размещалась корневая система. Необходимо учитывать, что внесенные в посадочную яму удобрения, кроме азотных, должны обеспечить питанием посаженное растение в первые 3-4 года.

Почему кроме азотных? Азотные минеральные удобрения быстро вымываются из почвы. Их придется вносить ежегодно весной. Как мы говорили раннее, оптимальная кислотность почвы для черной смородины pH 6,3-7,0. Если показатель pH ниже этих значений, то в посадочную яму вносят известь или доломитовую муку 300-500г, а также 10-15 кг компоста или перегноя, и минеральные удобрения суперфосфат (150г) и сульфат калия (60-70г).

Нормы удобрений необходимо корректировать, в зависимости от плодородия почвы.

Саженец аккуратно устанавливают в посадочную яму, расправляют корешки и закапывают. У смородины отсутствуют почки на корнях. Поэтому саженец сажают на 7-10 см глубже, чем он рос в питомнике. Тогда из спящих почек, которые находятся на оказавшейся в почве стеблевой части, будут образовываться прикорневые побеги, что будет способствовать образованию многоствольного куста.

Мелкие посадки недопустимы. После посадки растение обильно поливают, чтобы не оставлять пустот и обрезают, оставляя 3–4 хорошо развитых почки на каждой ветви.

А далее уход за черной смородиной заключается в своевременных подкормках, обрезке и поливе.

Подкормки, как мы уже говорили начинаются весной. Каждую весну вносят азотные минеральные удобрения. А через 3-4 года куст вступает в период обильного плодоношения. Элементы питания, внесенные при посадке саженца, истощаются. Поэтому через 3-4 года после посадки каждую осень вносят органические и минеральные фосфорные и калийные удобрения. Фосфор и калий малоподвижны в почве, поэтому фосфорные и калийные удобрения заделывают в почву перекопкой вилами в зону сосредоточения всасывающих корешков, с краю приствольного круга, а подкормки азотными удобрениями также продолжается каждую весну. Азотные удобрения можно заделывать неглубокой перекопкой или рыхлением.

Черная смородина - влаголюбивое растение, поэтому в засушливую погоду обязательно нужны обильные поливы, чтобы промочить слой почвы см на 40-50.

Черная смородина морозостойкая культура, и конечно кусты чёрной смородины не бояться возвратных заморозков, но если на период цветения черной смородины температура воздуха опустится ниже 0оС, то часть цветков опадают.

Немаловажным мероприятием по уходу за черной смородиной является обрезка. Максимальный урожай черной смородины формируется на ветках второго и третьего года. На более старших ветках урожай снижается, ягоды мельчают. Эти ветки и обрезают каждую осень не оставляя пеньков. А из побегов текущего года оставляют 3-4 самых сильных.

Кроме того, обязательно каждый год проводится санитарная обрезка: удаляются поломанные, лежащие, больные ветки. Правильная обрезка позволит через 4-5 лет после посадки получить пышный здоровый куст черной смородины с 15-20 разновозрастными побегами.

И еще совет.

Любой сорт черной смородины даст более высокий урожай, а ягоды будут крупнее, если неподалеку растут другие сорта черной смородины, и их цветение происходит в одно и то же время, что происходит к взаимному переопылению.

Но как бы мы ни старались, кусты все-равно стареют.

В промышленных посадках использование кустов смородины прекращается к 7-8 годам. В любительских садах кусты черной смородины порой неплохо плодоносят до 15-20 лет. Ну а далее необходима их замена. Размножение и получение своего посадочного материала доступно любому начинающему садоводу, но об этом мы поговорим в следующий раз.









Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: СМОРОДИНА: посадка, обрезка, уход, размножение (шпаргалка садовода)

Почему плохо плодоносит чёрная смородина

Черная смородина: коротко о главном

Смородина золотистая

Почему черная смородина плохо плодоносит

::. прочитало: 155 | автор: sadovod | 19 мая 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.