

::. СМОРОДИНА: посадка, обрезка, уход, размножение (шпаргалка садовода) | Смородина / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ СМОРОДИНА: посадка, обрезка, уход, размножение (шпаргалка садовода)

Смородина, пожалуй, одна из самых популярных ягодных культур у наших садоводов-любителей. Но чтобы получить богатый урожай необходимо правильно подобрать место, правильно и вовремя произвести посадку, а затем уход: обрезка, подкормки. А когда куст состарится, необходимо его заменить. А для этого самостоятельно получить посадочный материал.

И начинать необходимо с выбора сорта. Впрочем, конкретно на сортах мы останавливаться не будет. Сорта бывают крупноплодные, сладкие, кисло-сладкие, ранние, поздние. Выбор остается за вами, главное, чтобы сорт был районирован для вашего региона. И желательно, чтобы саженцы были приобретены в питомниках или у надежных торгующих фирм. Это избавит вас от риска пересортицы и занесения в ваш сад вместе с саженцем

вредителей и возбудителей болезней смородины.



При выборе места для посадки необходимо учитывать, что смородина — растение светолюбивое, переносит небольшие затенения, но при этом урожайность снижается. Смородина произрастает на всех типах почв, но требовательна к её плодородию. Наиболее благоприятны для смородины легкие и средние суглинки с пахотным слоем до 30 см, стояние грунтовых вод не ближе 1,5 м, кислотность рН 6–6,5.



Посадка

Лучшим сроком для посадки смородины в средней полосе России является осень, примерно за месяц до промерзания почвы. Весной из-за ранней вегетации этой культуры срок посадки смородины очень ограничен, до начала сокодвижения.

Для посадки используют 1 или 2 летние саженцы с хорошо разветвленной корневой системой.

Яму выкапывают глубиной 40-50 см, диаметром 50-60 см. Если почва плодородная, то размеры могут быть меньше. В посадочную яму вносят ведро перегноя или компоста, а также суперфосфат и сульфат калия, на кислых почвах доломитовую муку, перемешивают с почвой и производят посадку.

На корнях смородины отсутствуют почки, поэтому при посадке кусты заглубляют на 6-10 см и сажают наклонно. Тогда из спящих почек, находящихся на оказавшейся в почве стеблевой части, образуются прикорневые побеги, что приводит к образованию многоствольного куста. Мелкая посадка недопустима. После посадки растение обильно поливают, чтобы не оставлять пустот и обрезают, оставляя 3–4 хорошо развитых почки на каждой ветви.



Питание

В первые 3-4 года подкармливают кусты только весной и только азотными удобрениями при правильной посадке. Но далее кусты вступают в период обильного плодоношения, и с урожаем выносится большая часть элементов питания, и схема подкормок после 4 лет, следующая: Осенью – органические удобрения и минеральные фосфорные и калийные. Эти удобрения заделываются в почву перекопкой вилами. Раз в 5 лет осенью вносится доломитовая мука, черная смородина хорошо отзывается на известкование. Каждую весну вносят минеральные азотные удобрения.



Обрезка

На второй год после посадки смородины вырезают на уровне почвы лишние однолетние побеги, оставляя 3–4 хорошо развитых и равномерно размещенных побега. В дальнейшем необходимо учитывать, что максимальный урожай на кустах черной смородины формируется на ветках от 2 до 4 лет. На ветках более старшего возраста урожайность снижается. Их удаляют а из нулевых побегов по прежнему ежегодно оставляют 3-4 наиболее сильных, остальные удаляют. Ветви красной смородины сохраняют продуктивность до 8–10 летнего возраста. На кустах красной каждый год проводят санитарную обрезку и удаляют ветки старые и слабоплодоносящие.



Уход

Смородина черная — растение влаголюбивое. Это объясняется тем, что в естественных условиях она произрастает на влажных почвах вдоль берегов рек и ручьев. Красная смородина менее требовательна к влаге. В жаркую сухую погоду смородине требуются обильные поливы, особенно черной смородине, чтобы промочить весь корнеобитаемый слой. Основная масса впитывающих корней смородины находится на глубине до 30 см по окружности приствольного круга. Приствольный круг держат в чистоте от сорняков.



Размножение

Кусты смородины при хорошем уходе способны плодоносить долго: до 15 лет и более. Но в конце концов куст стареет, урожайность снижается, и необходима его замена. Смородина размножается легко вегетативным способом: зелеными и одревесневшими черенками, горизонтальными отводками. Самый простой способ — это размножение смородины одревесневшими черенками. Осенью с хорошо плодоносящего, здорового куста срезают однолетний побег, середину побега разрезают на части таким образом, чтобы каждая часть имела по 4 почки. Нижний срез делают под почкой косой, а верхний, поперек, см на 2 выше верхней почки. Подготовленные черенки сажают наклонно в заранее перекопанную и удобренную почву, таким образом, чтобы над почвой оставалась одна почка и была направлена вверх. Почву уплотняют и поливают для устранения пустот. Весной вы увидите на черенках молодые побеги.



И еще пару советов

Кусты смородины легко переносят зимние морозы, и конечно, возвратные весенние заморозки, что не сказать о цветках смородины. Если во время цветения смородины наступят возвратные заморозки, то цветки могут осыпаться, что естественно скажется на урожае.

Любой сорт черной смородины даст более высокий урожай а ягоды будут крупнее, если на вашем участке посажено несколько сортов смородины, с одинаковыми сроками цветения, что приведет к взаимному переопылению.







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::. прочитало: 453 | автор: sadovod | 14 марта 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.