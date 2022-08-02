

::. Осенняя посадка ягодных культур (шпаргалка для садовода) | Ваш сад Осенняя посадка ягодных культур (шпаргалка для садовода)

Садовую землянику можно сажать все лето, но лучше её высаживать с 15 августа по 10 сентября. До заморозков кусты земляники укореняться и хорошо перезимуют, а на следующий год дадут неплохой урожай. Земляника светолюбивое растение. Почву для посадки садовой земляники готовят не позднее, чем за 15 дней до посадки. Под перекопку вносят 6-8 кг перепревшего навоза или 10-15 кг компоста, 30-40 г суперфосфата и 15-20 г сернокислого калия на 1 м2. Оптимальная кислотность почвы pH 5,8 – 6,5.

Затем делают лунку, расправляют корешок и опускают его в ямку, устанавливают его по корневую шейку и плотно прижимают обеими руками. Корни земляники должны быть расправлены и засыпаны землей.



Смородина

А для смородины лучшее время посадки - сентябрь и первая половина октября. Черная смородина более влаголюбива, переносит небольшое затенения, избыточное увлажнение почвы. Красная смородина предпочитает солнечные участки, плохо переносит переувлажнение. Смородина из всех ягодных культур наиболее чувствительна к реакции почвенной среды, хорошо отзывается на известкование. Оптимальная кислотность почвы pH 6,3-7,0. В посадочную яму диаметром 50-60 см вносят органические удобрения ведро компоста или перегноя. А также минеральные удобрения суперфосфат (150г) и сульфат калия (60-70г). Если почва плодородная, то ямы делают меньше размером, так, чтобы свободно разместить корни саженца. Если показатель pH ниже 6,5, то необходимо внести доломитовую муку или стакана два древесной золы.

У смородины отсутствуют почки на корнях. Поэтому кусты сажают на 7-10 см глубже, чем они были посажены в питомнике, заглубляя в землю корневую шейку. Лучше посадить наклонно, чтобы из спящих почек, которые будут находиться на заглубленном стебле в почве, образовывались прикорневые побеги. После посадки почву обильно поливают, затем мульчируют перегноем или торфом.

Посаженные кусты смородины обрезают, оставляя над почвой пеньки с 2-4 почками, это делается, чтобы вызвать рост боковых побегов.



Крыжовник

При выборе места для посадки крыжовника необходимо учитывать, что эта культура плохо растет на переувлажненных почвах, особенно на заболоченных и с близким залеганием грунтовых вод (ближе 1 м от поверхности почвы).

Саженцы крыжовника лучше сажать во второй половине сентября, в начале октября. В это время у растений заканчивается период вегетации, а до наступления устойчивых морозов они успевают образовать молодые корешки и прижиться.

Крыжовник может расти на кислых почвах, где pH в пределах 5-5,5. В посадочную яму при осенней посадке вносят органические удобрения и минеральные фосфорные и калийные.

При посадке корни тщательно расправляют и засыпают землей. Затем обильно поливают. Крыжовник заглубляют на 5-6 см глубже, чем он рос на прежнем месте.

После посадки саженцы коротко обрезают, чтобы на поверхности почвы осталась надземная часть высотой 12-15 см. Посаженные кусты обильно поливают.



Малина

Лучшее время для посадки малины также является осень – первая половина сентября.

При выборе места для посадки малины необходимо учитывать, что из всех ягодных культур она наиболее требовательна к освещению, плохо переносить затенение. Корневая система малины хорошо развивается только в рыхлой, плодородной почве. Оптимальная кислотность почвы pH 5,7-6,5. Почву перекапывают и вносят на 1 м. кв. 10-12 кг органических удобрений (навоз, перегной, торфокомпост), 90 г суперфосфата и 80 г сульфата калия. Затем выкапывают ямки размером 30x30 см и глубиной 25-30 см. и производят посадки саженцев на расстоянии 40 - 50 см друг от друга. Если посадка производится в несколько рядов, то расстояние между рядами оставляют 1,5 м. Саженцы малины при посадке не заглубляют. Сажают на том же уровне, как они росли на прежнем месте. После посадки саженцы обрезают, оставляя над поверхностью почвы 20-40 см, обильно поливают и мульчируют.







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::. прочитало: 99 | автор: sadovod | Вчера, 22:21 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.