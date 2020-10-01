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::. Смородина золотистая | Ваш сад / Смородина
Смородина золотистая
В наших садах, скверах и парках можно встретить кустарник с листьями, номинающими листья крыжовника.
Некоторые садоводы ошибочно считают это растение гибридом смородины и крыжовника. На самом деле оно является видом смородины и носит название "смородина золотистая". Родина этой смородины — Северная Америка. В настоящее время растение широко распространено на территории России и выращивается от Мурманска до Краснодара.
Смородина золотистая — кустарник высотой 2-2,5 м, с трех-пятилопастными листьями. Цветки золотисто-желтые, с сильным ароматом, собранные в 5—15-цветковые кисти длиной 3—7 см, что придает кусту большую декоративность. Ягоды шаровидные, черные, пурпурно-коричневые или оранжево-желтые, 6—8 мм в диаметре и массой около 2 г. В северных условиях смородина цветет в мае, плоды созревают в июле-августе. Ягоды съедобны, содержат каротин (провитамин А) и аскорбиновую кислоту (витамин С). И. В. Мичурин считал эту смородину ценной ягодной культурой. Из посева семян он вывел сорта: Ундина с черными ягодами, Шафранка с янтарно-желтыми и Пурпур с красными ягодами. В отличие от других видов смородин, золотистая обладает высокой засухоустойчивостью, в условиях нашей области не имеет зимних повреждений.
Посадка и уход за смородиной золотистой ничем не отличается от агротехники черной и красной смородины. Размножается смородина золотистая делением куста, отводками и одревесневшими и зелеными черенками. Она более устойчива к вредителям и болезням, чем черная и красная смородина.
Хотелось бы пожелать нашим садоводам попробовать использовать смородину золотистую в качестве штамбовой культуры крыжовника и красной смородины. В Чехии я наблюдал на приусадебных участках повсеместное использование смородины золотистой в качестве штамбообразователя для выращивания ягодных культур.
Смородину формируют в один побег (штамб). Затем на него прививают крыжовник или красную смородину. Такое растение выглядит очень эффектно. На стволе в 1—1,5 м высотой находится шар-куст, усыпанный крупными ягодами красной смородины и крыжовника.
Смородина золотистая — ценная декоративная и плодовая культура, и она должна занять достойное место в сортименте сада любителя.
В. ПОНОМАРЕНКО,
доктор
биологических наук
Газета «САДОВОД»



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