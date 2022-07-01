Почему плохо плодоносит чёрная смородина

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Ягоды чёрной смородины вкусные и полезные, а кусты зимостойкие и неприхотливые. Но вот урожаем черная смородина радует не всегда. И чтобы устранить эту проблему, необходимо сначала определить причину. О причинах низкого урожая чёрной смородины мы сегодня подробно и поговорим.

Если урожайность взрослого куста черной смородины составляет от 3 до 8 кг, то причин для огорчения нет. Но если с куста собираете несколько горстей ягод, а то и меньше, то прежде всего необходимо определить причину, а затем принять необходимые меры.

Давайте сначала выясним, в какие периоды наблюдался низкий урожай черной смородины:

Куст черной смородины дает плохие урожаи с самого начала плодоношения; Низкая урожайность куста на протяжении нескольких последних лет; Урожай черной смородины был низким только в один сезон. Если урожайность куста низкая, с начала плодоношения, то причины могут быть следующие:

- Использовался некачественный посадочный материал,

Приобретайте саженцы только у надежных производителей, если посадочный материал готовите сами, то черенки берите только от здоровых, хорошо плодоносящих кустов.

- Следующей причиной может быть неправильно выбранное место. Смородина хорошо растет и плодоносит на открытых, хорошо освещенных участках, переносит небольшое затенение, а в тени урожайность резко снижается, куст чаще поражается болезнями и вредителями.

- Недостаток элементов питания также существенно снижает урожайность кустов черной смородины. В посадочную яму при посадке вносят ведро перегноя или компоста, а также суперфосфат 150-200 г и сульфат калия 50-60 г, нормы, конечно, корректируются в зависимости от плодородия почвы. Эти удобрения должны обеспечивать питание куста на протяжении первых 3-4 лет. Азотные удобрения вносят каждую весну. После трех-четырехлетнего возраста раз в 2 года осенью заделывают в почву фосфорные и калийные удобрения, азотные ежегодно вносят весной.

Но даже при наличии элементов питания в почве затруднить поступление многих из них может кислая реакция почвенного раствора. Оптимальная кислотность почвы для черной смородины pH 6-6,5 При показаниях pH ниже этого уровня, перед посадкой необходимо внести в почву известь или доломитовую муку.



Если плодоношение куста резко снизилось в последние несколько лет, то одной из причин также может быть недостаток питания, если удобрения регулярно не вносятся в почву, но частой причиной такого явления бывает старение куста.

В промышленных посадках использование насаждений смородины прекращается к 7-8 годам.

Продолжительность жизни и плодоношения кустов смородины на садовых участках может доходить до 20 лет, и даже больше. Но если не производить обрезку, то сроки эти будут значительно меньше. Ветки черной смородины сохраняют продуктивность до 10 лет, но главная масса урожая черной смородины располагается на ветвях от 2 до 4-летнего возраста. Далее урожайность веток снижается. Старые ветки выбирают питание, затеняют молодые плодоносящие. В результате урожайность куста снижается. Чтобы продлить продолжительность жизни и плодоношения куста, старые ветки, старше 4 лет, а также поломанные, с признаками заболевания ежегодно осенью. после окончания сокодвижения вырезают, не оставляя пеньков. Удаляют и молодые побеги текущего года, оставляя 3-4 молодых самых сильных побегов.



А теперь рассмотрим ситуацию, если куст черной смородины прекрасно плодоносил, но в один из сезонов дал мизерный урожай. Одной из причин такого явления могут быть возвратные заморозки во время цветения куста. Смородина является зимостойкой и морозостойкой культурой. Самому кусту возвратные заморозки не страшны, а вот для цветков смородины заморозки могут быть губительны. Большая часть их осыпается и в результате урожай падает.

Также причиной низкого урожая черной смородины могут быть болезни, вредители, неблагоприятная погода.

И еще один совет, который позволит несколько увеличить урожай этой культуры.

Сорта черной смородины в основном самоплодные, способные давать высокие урожаи, но если поблизости находятся кусты смородины другого сорта, то урожай будет больше, а ягоды крупнее.







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::. прочитало: 67 | автор: sadovod | Сегодня, 09:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.