Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Идеальный грунт для рассады томатов: что учесть при выборе почвы | томаты / На подоконнике
 Идеальный грунт для рассады томатов: что учесть при выборе почвы
Выращивание здоровой и крепкой рассады томатов начинается с правильного выбора грунта. От его качества зависит рост и развитие рассады, но главным образом количество и качество будущего урожая. Давайте разберемся, каким требованиям должна соответствовать хорошая почвенная смесь для томатов.
1. Легкость и рыхлость
Почвенный субстрат должен быть легким, влаго и воздухопроницаемым. Это обеспечивает доступ кислорода к корням растения, равномерному распределению влаги по всему объему земляного кома, способствует лучшему развитию корневой системы и защищает корни от переувлажнения.
2. Наличие питания
Томаты, в прочем, как и другие культуры – требовательные к питанию. В состав смеси должны входить все необходимые макро и микроэлементы, и желательно, такие компоненты как перегной или компост (источник органических веществ).
при недостатке питания, главным образом фосфора, а затем азота растения готовит себя к ограничению количества урожая. Дальнейшие подкормки не смогут исправить ситуацию, и потери урожаю уже будут неминуемы.
3. Кислотность
Оптимальная кислотность для томатных культур находится в пределах pH 6–7. Более кислый или щелочной почвогрунт может негативно сказаться на развитии корневой системы и усвоении питательных элементов растениями, что также при ведет в будущем к потере урожая. Производители почвогрунта обычно указывают на упаковке показатель pH.
4. Безопасность
Покупая готовый грунт или готовя его самостоятельно, убедитесь, что он не содержит вредных примесей, грибков и патогенных микроорганизмов. Особенно важно соблюдать стерильность при использовании почвы с грядок.
Один из рецептов почвосмеси своими руками
Если вы хотите сделать свой собственный идеальный грунт для рассады томатов, можно использовать следующий рецепт:
- Торф низинный или дерновая земля – 50%
- Перегной или биогумус – 30%
- Песок речной – 20%
Смешайте все ингредиенты до однородности, обязательно добавьте немного древесной золы для нейтрализации излишней кислотности торфа и обеспечения дополнительными элементами питания.
Правильный выбор почвы – залог успешного роста вашей рассады и будущего урожая томатов!








Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 243 | автор: sadovod | 6 февраля 2026 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 






Реклама

календарь
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Февраль 2026 (6)
Январь 2026 (7)
Декабрь 2025 (1)
Ноябрь 2025 (2)
Октябрь 2025 (2)
Сентябрь 2025 (5)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"