



::. Как выбрать семена, почву и удобрения для рассады | Овощеводство Как выбрать семена, почву и удобрения для рассады

С Новым годом, дорогие друзья! Вот и наступил Новый 2023 г. А у нас с вами наступил новый сезон, и начинается он не с рассады, а с похода в магазин, где мы выбираем семена, почвогрунт для рассады и удобрения.

И начнем с советов по выбору семян томата.

Первое правило – покупать все семена от надежных производителей.

Конечно, у опытных огородников уже имеются свои любимые и проверенные сорта и гибриды томатов, а вот у новичков часто разбегаются глаза.

И так начнем выбор

Для зимних заготовок лучше приобретать сорта и гибриды, плоды которых небольшого размера и имеют правильную форму, с толстой шкуркой. К таким сортам можно отнести Де Барао красный, черный, Алые свечи, Кадет и другие.

Ну а для свежего потребления выращивают вкусные, мясистые томаты, такие как, Бычье сердце, Малиновая империя и другие

Ну а что означает надпись на пакетике - F1?

Обозначение «F1» на упаковке семян указывает на то, что эти семена — гетерозисные гибриды. Гетерозис - способность гибридов первого поколения превосходить «родителей» по жизнестойкости, плодовитости, продуктивности и др. признакам.

Гибриды дружнее отдают урожай, многие из них реже подвергаются заболеваниям. Но если вам понравится данный гибрид, то самостоятельно семена вы не получите. Семена гибрида не сохраняют свойства материнского растения.

Далее на пакетике можно увидеть надпись индетерминантные, полудетерминантные или детерминатные.

Индетерминантные сорта и гибриды иногда обозначаются на пакетиках, как высокорослые. Они не прекращают рост без нашего вмешательства. Формируют индетерминантные томаты обычно в один стебель.

Следующая группа сортов и гибридов - с полудетерминантным типом роста растений. На пакетиках их часто обозначают, как среднерослые. Заканчивают свой рост растения такого типа сами – соцветием. Высота в среднем до 1,5 метров.

И детерминантные сорта и гибриды на пакетиках иногда обозначаются, как низкорослые. Действительно куст этой группы томатов невысокий от 60 до 120 см, основной стебель и боковые побеги прекращают рост после образования на стебле 2-6, иногда более кистей. Томаты с детерминантным и супердетерминантным типом роста по своим биологическим свойствам являются более скороспелыми. Как правило, в теплице чаще выращивают индетерминантные или полудетерминантные сорта и гибриды, при этом более эффективно используется весь объем тепличного пространства. Но каждый огородник сам решает, какой выбрать сорт или гибрид томата.

Далее остановимся на выборе сорта или гибрида огурцов.

Семена огурцов сохраняют всхожесть до 6 лет и более, но наиболее продуктивные от 2 до 4 лет. Что означает обозначение «F1» на пакетике с семенами, мы уже говорили ранее.

Сорта и гибриды огурцов делятся на пчелоопыляемые и партенокорпические. Партенокарпические в отличие от пчелоопыляемых не требуют опыления. Поэтому для выращивания огурцов в теплице чаще выбирают партенокарпические сорта и гибриды. Если вы надумаете выращивать в теплице пчелоопыляемые сорта, то вам придется позаботиться о наличие в теплице насекомых-опылителей. Но выбор необходимо остановить или на партенокарпических, или на пчелоопыляемых. В одной теплице и те и другие выращивать не следует. При совместном выращивании цветки партенокарпических огурцов подвергаются опылению, что приведет к ухудшению качества плодов.

Ну а далее останется сделать выбор по срокам созревания, по размерам и по вкусу.

Для выращивания рассады необходимо выбрать почвогрунт, если мы не приготовили его самостоятельно. И к выбору почвогрунта надо отнестись ответственно. Дело в том, что в начальный период роста растения происходит процесс закладки продуктивных органов, т.е. плодов - будущего урожая. Недостаток элементов питания, особенно фосфора и азота приводит к необратимым последствиям, исправить которые в дальнейшем уже невозможно. Растение, при недостатке азота и фосфора закладывает меньшее количество плодов, и дальнейшие подкормки азотными и фосфорными удобрениями, создание растениям оптимальных условий не устраняют ущерба. Этот период в жизни растения называется первым критическим периодом. Почва для рассады должна быть рыхлой, влаго и воздухопроницаемой, содержать все необходимые макро и микроэлементы. Кислотность почвы - от слабокислой до нейтральной, где pH 6-7. Содержание элементов питания в почве для рассады и показатель pH часто указаны на упаковке. Но, к сожалению, это не всегда совпадает с реальностью. Желательно и этот товар приобретать у надежных, проверенных производителей.

Ну а с удобрениями для рассады спешить не стоит. Т.е. приобрести их можно, но торопиться с подкормками не следует. Конечно, в том случае, если почва заправлена всеми необходимыми элементами питания.

Основную часть питательных элементов растение усваивает вместе с почвенным раствором – элементами питания, растворенными в воде. Корни растений лучше поглощают элементы питания из сильно разбавленных растворов.

Оптимальная концентрация почвенного раствора составляет от 0,01 до 0,2%. При более высоких концентрациях потребление питательных элементов затормаживается, что приводит к голоданию растения, а при концентрации 1,0% коневая система просто отмирает. Наиболее чувствительны к повышенной концентрации почвенного раствора из рассадных культур огурцы. Именно по этой причине в почву, заправленную необходимыми элементами питания, вносить удобрения не следует. А когда корни заполнят весь объем посадочной тары, и потребление влаги вместе с элементами питания увеличится, то умеренные подкормки помогут поддерживать необходимую концентрацию почвенного раствора. Для этих целей существуют специальные, сбалансированные для определенной культуры удобрения, а также подойдут комплексные минеральные удобрения, например азофоска.

Ну а далее останется дождаться сроков посева на рассаду и приступить к посеву.







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«F1» на пакетике с семенами

::. прочитало: 137 | автор: sadovod | Сегодня, 09:04 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.