Что подарить садоводу на Новый год? Конечно, набор семян лучших сортов овощных культур

Прочитала статью Нины Королевой «На Новый год подруга подарила мне саженец розы».

Действительно замечательная идея – садоводу подарить что-нибудь нужное для сада и огорода. Тем более сейчас многие из нас думают и гадают, какой подарок к Новому году и Рождеству сделать родным, знакомым или сослуживцам по работе. Идея с розами мне понравилась, но сохранение саженца до весны – дело действительно хлопотное. Да и к тому же опытные цветоводы роются в каталогах, ищут определенные нужные им сорта. Тут можно не угадать. Что дарить родным, трудно советовать, каждый лучше знает потребности своей мамы, мужа, детей. А вот знакомым или коллегам по работе обычно дарят коробки с конфетами, шоколадки, ёлочные игрушки и другие безделушки.

А вот набор хороших семян, думаю, порадовал бы любого садовода. Конечно, не все на своем огороде выращивают сельдерей, капусту, петрушку. А такие культуры, как помидоры, огурцы, кабачки растут почти на каждом любительском огороде. Предлагаю вам, дорогие читатели, поделиться своими мнениями, порекомендовать сорта или гибриды этих культур, а я предложу свои.

Помидоры

Любимым моим сортом, вернее гибридом уже много лет является раннеспелый полудетерминантный БЛАГОВЕСТ F1

Урожайный, раннеспелый, от всходов до плодоношения около 105 дней вкус прекрасный. Болеет не часто. Самое главное – урожайный.

«Бычье сердце» так называется этот сорт за форму и крупный размер плода, у нас в садоводстве его выращивают почти все. Даже как-то раз проводили конкурс на самый крупный помидор.

К рекомендуемым сортам и гибридам помидор я бы добавила Де Барао черный, красный; Абаканский розовый.

Огурцы

Из огурцов я бы порекомендовала Огурец Бьерн F1 - ранний партенокарпический гибрид. От всходов до плодоношения около 40 дней. Пригоден как для салатов, так и для засолки.

Здесь хочу напомнить читателям, что партенокарпические сорта и гибриды не требуют опыления в отличие от пчелоопыляемых. Но выращивать в одной теплице можно или все пчелоопыляемые, или все партенокарпические. Поэтому остановлюсь только на партенокарпиках.

Гибрид Дружная семейка F1, это среднеранний гибрид, от всходов до плодоношения 45-50 дней. Урожаи высокие, дружные. Огурцы нежного вкуса, но в этом году плодоношение было не долгое.

В сентябре радовал своим урожаем Фен Шуй F1. Размер огурца около 30 см. Я их и солила, и делала из них салаты. Вкусные, а хрустящие они даже в засолке.

Еще могу порекомендовать Кураж F1. Плодоношение начинается через 45 дней после всходов и продолжается до середины сентября. Очень урожайный, вкусный гибрид.

Кабачки

Из кабачков могу порекомендовать Кавили F1. Ранний гибрид, период от появления всходов до сбора урожая составляет около 40 дней. Гибрид Кавили F1 стабильно и хорошо плодоносить, обладает прекрасным вкусом. Плоды хорошо хранятся.

Кабачок ТЁЩА ХЛЕБОСОЛЬНАЯ F1 очень радовал в прошлом году. Круглые плоды нежного вкуса можно собирать уже через 40 дней после всходов. Одновременно завязывается до 10 плодов.

Конечно, в упаковку для подарка можно добавить и семена перцев, укропа, петрушки, свеклы, моркови и других культур. Давайте делиться опытом, рассказывайте о ваших любимых сортах овощных культур, чтобы подарок к Новому году действительно был полезным

Вера Скворцова, садовод-любитель, Ленинградская область







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