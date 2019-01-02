В магазин за семенами

Для начинающих огородников зима - пора приобретения садово-огородного инвентаря и семян овощных культур. Лопаты, вилы, грабли и другие инструменты должны быть удобными в работе, всегда хорошо наточенными, очищенными от грязи и просушенными. Такие орудия являются основой высокопроизводительного труда: при меньших затратах сил они обеспечивают выполнение большего объема работ с более высоким качеством.

Зимой также приобретаются семена огородных и других культур. В это время появляется в достатке посевной материал всех, в том числе лучших и наиболее дефицитных сортов, раскупаемых дачниками очень быстро. Поэтому нужно спешить запастись ценными семенами. В северном огородничестве для гарантированного получения высокого урожая необходимы рано созревающие и сверхранние, высокопродуктивные сорта, особенно теплолюбивых овощных культур. Они должны обеспечивать получение высоких урожаев в суровом петербургском климате. Наиболее урожайные, мелкоплодные, с отличными засолочными качествами гибриды огурцов - Кулик, Ник, Новый, Лучик и другие, а из длинноплодных - различные гибриды ТСХА. Самыми ценными, непревзойденными по скороспелости и вкусовым качествам сортами томата для открытого грунта являются низкорослые Невский, Памяти Вавилова, Балтийский, Ладога, Северяночка, а также высокоурожайный и раннеспелый - Фонтанка, а для теплиц - наиболее продуктивные с большими плоско-округлыми плодами - Тепличный крупноплодный (до 600 -800 г весом ) и Тепличный урожайный. Популярны на севере урожайные с отличным качеством корнеплодов сорта свеклы столовой Форма Нова, Цилиндра, укропа - Киброй, Анна и ряд сортов других овощных культур. Однако нужно быть осторожным при приобретении семян. Нередко различные уличные торговцы и даже некоторые магазины продают малоценные, недоброкачественные и даже невсхожие семена. Чаще всего обманывают, используя названия наиболее популярных, пользующихся огромным спросом сортов. Например, под названием Невский, Фонтанка и других наиболее скороспелых сортов томата продаются всевозможные поддельные семена.

Профессор биологического факультета РПТУ

Ш. Г. Бексеев

Газета «САДОВОД» 2005г.

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»