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::. В магазин за семенами | Овощеводство
В магазин за семенами
Для начинающих огородников зима - пора приобретения садово-огородного инвентаря и семян овощных культур. Лопаты, вилы, грабли и другие инструменты должны быть удобными в работе, всегда хорошо наточенными, очищенными от грязи и просушенными. Такие орудия являются основой высокопроизводительного труда: при меньших затратах сил они обеспечивают выполнение большего объема работ с более высоким качеством.
Зимой также приобретаются семена огородных и других культур. В это время появляется в достатке посевной материал всех, в том числе лучших и наиболее дефицитных сортов, раскупаемых дачниками очень быстро. Поэтому нужно спешить запастись ценными семенами. В северном огородничестве для гарантированного получения высокого урожая необходимы рано созревающие и сверхранние, высокопродуктивные сорта, особенно теплолюбивых овощных культур. Они должны обеспечивать получение высоких урожаев в суровом петербургском климате. Наиболее урожайные, мелкоплодные, с отличными засолочными качествами гибриды огурцов - Кулик, Ник, Новый, Лучик и другие, а из длинноплодных - различные гибриды ТСХА. Самыми ценными, непревзойденными по скороспелости и вкусовым качествам сортами томата для открытого грунта являются низкорослые Невский, Памяти Вавилова, Балтийский, Ладога, Северяночка, а также высокоурожайный и раннеспелый - Фонтанка, а для теплиц - наиболее продуктивные с большими плоско-округлыми плодами - Тепличный крупноплодный (до 600 -800 г весом ) и Тепличный урожайный. Популярны на севере урожайные с отличным качеством корнеплодов сорта свеклы столовой Форма Нова, Цилиндра, укропа - Киброй, Анна и ряд сортов других овощных культур. Однако нужно быть осторожным при приобретении семян. Нередко различные уличные торговцы и даже некоторые магазины продают малоценные, недоброкачественные и даже невсхожие семена. Чаще всего обманывают, используя названия наиболее популярных, пользующихся огромным спросом сортов. Например, под названием Невский, Фонтанка и других наиболее скороспелых сортов томата продаются всевозможные поддельные семена.
Профессор биологического факультета РПТУ
Ш. Г. Бексеев
Газета «САДОВОД» 2005г.
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::. прочитало: 47 | автор: sadovod | Сегодня, 14:44 | Комментариев 0 |
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