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::. На Новый год подруга подарила мне саженец розы | Цветоводство
 На Новый год подруга подарила мне саженец розы
Это было в прошлом году, 30 декабря, в последний рабочий день года у нас в отделе принято дарить подарки. В конце дня - чаепитие и не только. Подарки обычные: шоколадки, коробки с конфетами, книги, шампанское, а моя подруга принесла большую коробку, распаковала и каждому из нас подарила по розе, не по той, которую дарят на праздники, а каждому по одному саженцу розы. Корешки были упакованы в черную полиэтиленовую пленку, а колючие зеленые ветки слегка обрезаны.
Потом мы выяснили, что она победила в каком-то розыгрыше, а дачи у неё не было. Вот она и решила сэкономить на подарках и подарить розы сотрудникам на Новый год.
«Цветут с июня по ноябрь» - все что она сказала при этом, а как сохранить их до весны сама не знала. Да и откуда ей знать, ведь дачи у неё не было.
Я принесла розу домой, а на следующий день села за компьютер, искать ответ, как сохранить саженцы роз до весны, если подруга подарила их зимой.
Нашла видео по этой теме. Оказывается саженцы, как и все деревья и кустарники зимой находятся в состоянии покоя, притом вторая стадия покоя – это вынужденный покой, когда сон сдерживает низкая температура воздуха. А вот если саженец проснется, то ввести его вновь в состояние покоя уже будет невозможно. И тогда уже небольшие морозы будут губительны для саженца.
Сразу внимательно осмотрела саженец, вроде признаков пробуждения не было, почки не набухали. Вынесла саженец на балкон, и вновь за компьютер. Смотрю дальше, оказывается, что и в состояние покоя роза может замерзнуть, а температура, при которой ей будет комфортно спать от -5 до +4оС. На балконе – 10оС. Положила розу в холодильник. Читаю дальше – «корни саженца должны быть влажные». Как это определить, влажные они, или нет, ведь корешки упакованы в пленку. Попробовала на вес – не поняла, но на всякий случай шприцем проткнула упаковку и влила в корешок немного воды. Вроде все сделала, но в холодильнике моя роза сильно всем мешала. Опять же по советам из интернета взяла розу и поехала на дачу. Нет, конечно, не сажать. Я её закопала в снег, а сверху сделала снежный холмик.
Забегу вперед. Весной, как только снег стал оттаивать, раскопала розу, она спала крепким сном. Морозов сильных уже не было, я положила розу в неотапливаемый летний дом, а через 3 недели посадила. Роза прекрасно прижилась.
Другая история была у моей сослуживице, ей, как и всем наша общая подруга подарила саженец розы. Но в новогодние каникулы у неё не было времени заняться изучением вопроса сохранения розы до посадки. И у неё в теплой квартире у розы стали распускаться почки. Ей кто-то посоветовал оборвать все распустившиеся почки, а розу вынести на балкон спасть.  Я, начитавшись советов в интернете, объяснила ей, что делать этого нельзя. Распустившиеся почки – это следствие того, что саженец проснулся. Оборвав их, в состояние покоя саженец уже не ввести, и для пробудившегося саженца будут опасны уже небольшие морозы. Я ей посоветовала посадить саженец в горшок, и выставить в прохладное место, чтобы замедлить
вегетацию, а ранней весной, как только сойдет снег, произвести посадку. Так она и поступила, посадила розу в горшок и отнесла к соседке на застекленную лоджию. Весной роза была уже с листиками, и высаженная с комом земли быстро прижилась. Впрочем, почти у всех наших сотрудников и сотрудниц розы весной были высажены. Хранили их по-разному, кто в холодильнике, кто в погребе.
А вы приобретаете саженцы зимой? Если да, то поделитесь, как сохраняете их до весны.
Нина Королева, Московская обл.






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::. прочитало: 374 | автор: sadovod | Вчера, 11:49 | Комментариев 0 |
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