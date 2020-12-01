Стрижка для баклажана

* Баклажан формируют в два-три стебля. Хотя стебель баклажана не хрупкий, но его все равно подвязывают шпагатом или устанавливают два-три прочных колышка и к ним подвязывают ствол и скелетные побеги.

* Обрезку обрастающих побегов проводят каждые 4—5 дней, пока их длина не превысит 5—6 см. Удаляются и все боковые побеги без цветков и соцветий, чтобы они не загущали растение, а также больные и пожелтевшие побеги и листья.

* Поскольку плоды баклажана завязываются только при прямом попадании солнечных лучей на цветки, то вырезаются побеги и листья, затеняющие цветки.

* В соцветии удаляются все цветки, кроме одного—двух самых крупных.

* Чтобы плод не загнил, с кончика завязи снимают увядший венчик.

* Для получения полноценных, крупных плодов оставляют не более 5—6 самых крупных завязей, равномерно расположенных на растении.

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»