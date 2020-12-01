Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Стрижка для баклажана | Овощеводство / баклажан
Стрижка для баклажана
*  Баклажан формируют в два-три стебля. Хотя стебель баклажана не хрупкий, но его все равно подвязывают шпагатом или устанавливают два-три прочных колышка и к ним подвязывают ствол и скелетные побеги.
* Обрезку обрастающих побегов проводят каждые 4—5 дней, пока их длина не превысит 5—6 см. Удаляются и все боковые побеги без цветков и соцветий, чтобы они не загущали растение, а также больные и пожелтевшие побеги и листья.
* Поскольку плоды баклажана завязываются только при прямом попадании солнечных лучей на цветки, то вырезаются побеги и листья, затеняющие цветки.
* В соцветии удаляются все цветки, кроме одного—двух самых крупных.
*  Чтобы плод не загнил, с кончика завязи снимают увядший венчик.
* Для получения полноценных, крупных плодов оставляют не более 5—6 самых крупных завязей, равномерно расположенных на растении.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 138 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Декабрь 2020 (5)
Ноябрь 2020 (19)
Октябрь 2020 (23)
Сентябрь 2020 (24)
Август 2020 (22)
Июль 2020 (22)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"