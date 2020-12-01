|Стрижка для баклажана
* Баклажан формируют в два-три стебля. Хотя стебель баклажана не хрупкий, но его все равно подвязывают шпагатом или устанавливают два-три прочных колышка и к ним подвязывают ствол и скелетные побеги.
* Обрезку обрастающих побегов проводят каждые 4—5 дней, пока их длина не превысит 5—6 см. Удаляются и все боковые побеги без цветков и соцветий, чтобы они не загущали растение, а также больные и пожелтевшие побеги и листья.
* Поскольку плоды баклажана завязываются только при прямом попадании солнечных лучей на цветки, то вырезаются побеги и листья, затеняющие цветки.
* В соцветии удаляются все цветки, кроме одного—двух самых крупных.
* Чтобы плод не загнил, с кончика завязи снимают увядший венчик.
* Для получения полноценных, крупных плодов оставляют не более 5—6 самых крупных завязей, равномерно расположенных на растении.
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