



::. На огородных грядках в середине лета | Овощеводство На огородных грядках в середине лета

Растения перца не пасынкуют и не прищипывают, а укорачивают лишь сильно выросшие побеги. Зато листья обрывают до первого плода, чтобы улучшить проветривание.

У баклажана нормируют число плодов: на растении оставляют пять-шесть равномерно расположенных завязей, остальные обрывают, вновь образующиеся цветки выщипывают. При низкой завязываемости плодов цветки искусственно доопыляют или опрыскивают растения средствами — «Бутон» и «Завязь».

За тыквенными культурами ухаживают так же, как в июне. Когда плоды тыквы заметно увеличатся в размере, их открывают для солнечных лучей, обламывая листья. Это ускоряет созревание плодов и предохраняет их от порчи, так как кора тыквы становится более крепкой. При выращивании теплолюбивых культур все внимание направляют на ускорение созревания плодов.

Кусты топинамбура к июлю вырастают до 2—3 м. При возделывании на рыхлых песчаных почвах в ветреную или дождливую погоду они могут упасть. Во избежание этого растения подвязывают к кольям.

Для лучшего формирования урожая перед созреванием репчатого лука и озимого чеснока от луковиц рекомендуется отгрести почву, чтобы они лучше освещались солнцем. После того как луковицы сформируются, все работы по уходу за растениями прекращают, чтобы не задерживать созревание.

Продолжают отбеливать листья эндивия и эскариола. Головки цветной капусты притеняют от света, надламывая листья: они остаются белыми и преждевременно не распадаются. Плодоношение цветной капусты очень растянуто из-за неоднородности отечественных сортов. На здоровых молодых растениях цветной капусты можно получить и второй урожай. Для этого на каждом из них выбирают два самых сильных побега, остальные вырезают. Затем посадки обильно поливают и подкармливают раствором огородной минеральной смеси или нитроаммофоски (50 г на 1 м 2 ).

Продолжают убирать зеленные культуры весеннего посева, брокколи, цветную, пекинскую и раннюю белокочанную капусту. В годы с обильными осадками кочаны белокочанной капусты сильно растрескиваются. Чтобы избежать этого, часть корней подрезают лопатой.

Приступают к уборке китайской и листовой капусты, а также зеленных культур повторного посева. Заканчивают сбор овощной хризантемы. В начале месяца завершают срезку кресс-салата весеннего посева, а в конце можно собирать зелень этой культуры повторного посева.

Начинается вторая срезка листового сельдерея. Приступают к выборочной уборке корнеплодов, посеянных весной (пучковая продукция). Можно убирать корнеплоды свеклы скороспелых сортов, моркови и брюквы диаметром соответственно 2,1—1,5, 5—8 и 8— 12 см, выборочно — летнюю редьку и корневой сельдерей.

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 150 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.