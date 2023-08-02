



::. Гортензия: коротко о главном и самый простой способ размножения | Цветоводство Гортензия: коротко о главном и самый простой способ размножения

Гортензия является одной из любимых декоративных культур у наших садоводов-любителей. Гортензия неприхотлива, зимостойка, легко размножается, но самое главное красиво и долго цветет. Но как и любая культура гортензия предъявляет свои требования и к месту посадки, и к плодородию почвы, к поливам, и….. Кстати, давайте обо всем этом сегодня и поговорим.

Гортензия — род цветковых растений семейства Гортензиевые, кустарник или небольшое деревце.

В настоящее время количество видов гортензий исчисляется десятками! Но в средней полосе России в открытом грунте выращивают всего несколько видов, самые популярные из них это — гортензии древовидная, метельчатая, крупнолистная.

Все гортензии светолюбивые и предпочитают открытые освещённые места, но могут находиться и в условиях полутени, и должны быть защищены от ветра, предпочитают слабокислую или среднекислую почву, где pH 4-6,5. На щелочных почвах гортензия страдает хлорозом (листья начинают желтеть). Лишь некоторые сорта древовидной гортензии могут успешно произрастать и на кислых, и на нейтральных почвах.

Лучшее время для посадки гортензий с открытой корневой системой – весна. Посадку саженца производят до начала сокодвижения. Корневая система гортензии довольно поверхностная, но при этом достаточно широкая. Величина ямы зависит от сорта (чем выше и больше сортовые особенности саженца, тем больше посадочная яма), и от состава почвы (если почва плодородная, слабокислая или кислая), то яму можно делать меньших размеров.

Если почва на вашем участке слабокислая или кислая, то останется в посадочную яму внести только органические удобрения (компост или перегной) и минеральные фосфорные и калийные. Азотными удобрениями лучше сделать подкормку, когда растение укоренится и начнут распускаться почки.

А если почва нейтральная или щелочная, то в посадочную яму добавляют торф или хвойный опад.

После посадки саженец обильно поливают и обрезают все однолетние побеги, оставив на каждом по 3-4 пары почек.

В дальнейшем гортензии плохо переносят пересушивание почвы. Необходимо следить за влажностью почвы и при необходимости производить поливы.

Если почва при посадке заправлена всеми необходимыми удобрениями, то в первые 2 года гортензию подкармливают только весной, и только азотными удобрениями, а далее производят подкормки растворами комплексных удобрений, содержащих достаточное количество азота.



Хорошим удобрением для подкормки гортензий является удобрение Бона форте «Магний и Сера для голубики, рододендронов и других кислолюбивых растений». В состав удобрения входят основные макроэлементы Азот -8%, фосфор – 8%, калий – 18 %, а также сера – 41%, магний – 4%, и железо в хелатной форме.

Входящая в состав удобрения сера подкисляет почву, поддерживает кислотность, необходимую для жизнедеятельности всех растений, предпочитающих кислую почву, способствует развитию мощной корневой системы.

Удобрение «Бона форте «Магний и Сера для голубики, рододендронов и других кислолюбивых растений», можно использовать для основного внесения в сухом виде при посадке саженца, и для дальнейших подкормок. Удобрение водорастворимое. Подкормки производят, используя его, как в сухом, так и в жидком виде. Удобрение необходимо распределить по поверхности почвы с последующей заделкой рыхлением, и обильно пролить водой; или растворить 15-20 г в 10 литрах воды и произвести полив по влажной почве. Это легко сделать с помощью мерной ложки, находящейся внутри упаковки.

Осенью производят подкормку органическими удобрениями: перепревшим навозом или компостом и минеральными фосфорными и калийными из расчета 40-50 г суперфосфата и 65-70 г сернокислого калия на 1 м2. Напомню, что дозы удобрений всегда корректируются в ту или другую сторону в зависимости от плодородия почвы.

Гортензии, выращиваемые в средней полосе России, как правило, зимостойкие и никаких укрытий на зиму не требуют, за исключением некоторых сортов крупнолистной гортензии.

В сухую погоду осенью или ранней весной до начала сокодвижения проводят обрезку гортензий. Обязательная для всех видов гортензий является санитарная обрезка. Удаляют все поломанные, тонкие ветки, и ветки с признаками заболевания. А также проводят формирующую и омолаживающую обрезки. Это отдельная тема, но важно знать, что у метельчатой и древовидной гортензии соцветия образуются на побегах текущего года. У крупнолистной гортензии имеются сорта, которые образуют соцветия на побегах прошлого года, и сорта, которые образуют соцветия и на побегах прошлого, и текущего года.



Размножают гортензии зеленым черенкованием, делением куста, отводками. Но я расскажу о самом простом способе, которым мне не раз приходилось размножать метельчатую гортензию. Весной после обрезки выберите самые крепкие обрезанные веточки. Нарежьте из них черенки с 3-4 междоузлиями. Нижний срез делают, отступив от почки на 1 см косой, а верхний срез над верхней почкой – прямой. Можно нижнюю часть черенка опудрить корневином, но приживаемость и без корневина из моего опыта составляет не менее 80%. Далее необходимо загрубить черенок в почву см на 2-3 наклонно. Единственный важный момент, на который необходимо обязательно обратить внимание, чтобы почва была постоянно влажной, но не переувлажненной. Вскоре на черенке появятся молодые побеги, а к следующей весне саженец будет готов для пересадки на постоянное место.







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::. прочитало: 98 | автор: sadovod | Вчера, 19:08 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.