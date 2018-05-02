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::. Крестоцветные блошки | Здоровье дачного участка
Крестоцветные блошки
Посадки молодых растений капусты, брюквы, репы и редиса подвергаются нападении крестоцветных блошек и первого поколения весенней капустной мухи, массовое размножение которых как раз приходится на период посадки. Крестоцветные блошки - мелкие (1,5-3 мм) прыгучие жучки черного или темно-синего (с некоторым металлическим блеском) цвета. Перезимовав под растительными остатками или в поверхностном слое почвы, жуки сначала питаются на дикорастущих крестоцветных растениях (с 1-й декады мая), а затем с появлением культурных видов этого семейства переходят на последние. Вредоносность этих крошечных насекомых необычайно высокая. Нередко они повреждают точку роста молодых растений, что приводит, как правило, к их гибели; выгрызают на листьях множество небольших язвочек и отверстий. При сильном повреждении язвочки сливаются и листья засыхают. Наиболее ощутим ущерб от этих жуков в жаркую сухую погоду и при их массовом нашествии. Для защиты от блошек применяют опудривание всходов табачной пылью, осуществляют обработку растворами инсектицидных растений, а также химических препаратов (например, 0,01-0,03%-м децисом, 0,1%-м актелликом, 0,01 %-м каратэ, и др.)
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::. прочитало: 49 | автор: sadovod | Сегодня, 10:04 | Комментариев 0 |
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