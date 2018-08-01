Защита от капустных вредителей в августе

Август - время сильного повреждения цветной, белокочанной и других видов капусты гусеницами различ­ных вредителей - капустной белянки, восклицательной совки и др. Бабочки обычно отклады­вают яйца на нижней стороне листьев, из них скоро появляются личинки и начинают поедать листья. При внимательном про­смотре яйца можно обнаружить и уничтожить. Если же личинки появились, их собирают в банку с водой и уничтожают на месте. Для защиты от капустных вредителей, в том числе капустной мухи, крестоцветной блошки, растения после высадки покрывают легкой пленкой (лутрасилом), препят­ствующей проникновению вреди­телей и хорошо пропускающей теплый воздух (не будет пе­регрева). Кстати, это очень эф­фективный способ также на посевах моркови и укропа про­тив морковной листоблошки, вы­зывающей скручивание листьев с самого раннего возраста и почти полностью губящей урожай.

Ш. БЕКСЕЕВ, профессор

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