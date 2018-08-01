|Защита от капустных вредителей в августе
Август - время сильного повреждения цветной, белокочанной и других видов капусты гусеницами различных вредителей - капустной белянки, восклицательной совки и др. Бабочки обычно откладывают яйца на нижней стороне листьев, из них скоро появляются личинки и начинают поедать листья. При внимательном просмотре яйца можно обнаружить и уничтожить. Если же личинки появились, их собирают в банку с водой и уничтожают на месте. Для защиты от капустных вредителей, в том числе капустной мухи, крестоцветной блошки, растения после высадки покрывают легкой пленкой (лутрасилом), препятствующей проникновению вредителей и хорошо пропускающей теплый воздух (не будет перегрева). Кстати, это очень эффективный способ также на посевах моркови и укропа против морковной листоблошки, вызывающей скручивание листьев с самого раннего возраста и почти полностью губящей урожай.
Ш. БЕКСЕЕВ, профессор
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