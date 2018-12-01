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::. Сеем, под зиму | Овощеводство
Сеем, под зиму
Опытные огородники знают, как выгодно сеять овощи под зиму, не оставлять землю пустой. А как приятно видеть - на соседних участках еще только приступают к работе, а у тебя уже вовсю зеленеют первые весенние всходы!
Под зиму можно с успехом сеять редис, репу, брюкву, свеклу, морковь, петрушку, сельдерей, укроп. Подзимний сев производится с середины октября до конца ноября, пока не началось смерзание почвы. Если посеять раньше, то в теплую погоду семена успеют прорасти еще осенью, что приведет к их частичной гибели и к увеличению цветухи.
Немало важно и умение правильно выбирать сорта. В подзимних посевах хорошо себя зарекомендовали следующие:
Морковь. Нантская 4, Шантенэ сквирская, Московская зимняя. Молодая морковь этих сортов весной будет готова через 45 - 50 дней после всходов.
Свекла. Кроме Подзимней 474 можно использовать еще Бордо и Несравненную. На пучковый товар такую свеклу можно убирать в июне.
Петрушку, салат, шпинат, укроп, лук на зеленое перо можно высевать семенами любого сорта.
Участок для подзимних посевов надо выбирать ровный, с легким склоном на юг или юго-запад, защищенный от ветров. Совершенно непригодны участки на северных и восточных склонах, а также низкие, с застойными весенними и дождевыми водами.
Сразу после тщательной разделки приступают к нарезке гребней или гряд высотой 15-20 см. Затем их выравнивают, подготавливают бороздки глубиной 6-8 см. В таком состоянии участок остается до посева.
Расстояние между бороздками должно составлять 12-14 см. В такие бороздки сеется морковь, петрушка, укроп. Под капусту, редис, репу, брюкву готовятся лунки глубиной 2,5 - 3 см.
Перед севом (когда подмерзнет почва) дно лунок и бороздок надо присыпать слоем сухого песка - он создает наилучшие условия для зимовки посевного материала. Заделывать их тоже лучше сухим песком - слоем в 1 - 1,5 см, а остальную часть бороздок или лунок до уровня почвенного горизонта заделывают перегноем или торфокомпостом (но можно и землей).
Кроме того, при подзимнем севе необходимо использовать удобрения. На 1 кв. м вносится 6 кг перегноя, 25 - 30 г фосфорных. 12 - 15 г калийных удобрений, 0,5 кг древесной золы.
Освободить весну от некоторых посевных дел и перенести их на предзимнее время - идея заманчивая, не так ли? Если выполнять основные правила посева, она окажется и результативной.
Л. Гурьянова
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::. прочитало: 136 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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