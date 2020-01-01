XIII Международная выставка «Дом и Сад. Moscow Garden Show» 2020

Место проведения: Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»

Даты проведения: 12-15 марта 2020 г.

Организаторы: World Expo Group

тел. +7 (495) 708-00-18



Тематические разделы выставки:

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН: проектирование, озеленение и благоустройство участка, посадочный материал, малые архитектурные формы, садовая скульптура и аксессуары, аквадизайн (пруды, водопады, фонтаны, гидромассажные, сборно-разборные, каркасные, надувные бассейны и сопутствующее оборудование), газоны, средства по уходу и защите растений, зимние сады, освещение, деревянные и пластиковые садовые настилы

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ: плетеная мебель, мебель из твердых пород дерева, мебель из искусственного дерева, пластиковая мебель

САДОВАЯ ТЕХНИКА: газонокосилки, бензопилы, культиваторы, кусторезы, специнструмент

ЦВЕТЫ и ДЕКОР: цветочный дизайн, букеты и композиции, срезанные, горшечные, садовые цветы, флористические товары и упаковка

БАРБЕКЮ: садовые печи, барбекю, грили, мангалы, аксессуары.













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