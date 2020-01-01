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::. «Дом и Сад. Moscow Garden Show» 2020 | Выставки для садоводов
XIII Международная выставка «Дом и Сад. Moscow Garden Show» 2020
Место проведения: Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
Даты проведения: 12-15 марта 2020 г.
Организаторы: World Expo Group
тел. +7 (495) 708-00-18

Тематические разделы выставки:
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН: проектирование, озеленение и благоустройство участка, посадочный материал, малые архитектурные формы, садовая скульптура и аксессуары, аквадизайн (пруды, водопады, фонтаны, гидромассажные, сборно-разборные, каркасные, надувные бассейны и сопутствующее оборудование), газоны, средства по уходу и защите растений, зимние сады, освещение, деревянные и пластиковые садовые настилы
САДОВАЯ МЕБЕЛЬ: плетеная мебель, мебель из твердых пород дерева, мебель из искусственного дерева, пластиковая мебель
САДОВАЯ ТЕХНИКА: газонокосилки, бензопилы, культиваторы, кусторезы, специнструмент
ЦВЕТЫ и ДЕКОР: цветочный дизайн, букеты и композиции, срезанные, горшечные, садовые цветы, флористические товары и упаковка
БАРБЕКЮ: садовые печи, барбекю, грили, мангалы, аксессуары.






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::. прочитало: 34 | автор: sadovod | Вчера, 13:27 | Комментариев 0 |
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