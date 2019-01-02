"ЦВЕТЫ ЭКСПО - 2019" - международная выставка цветов, растений, техники и технологий для цветоводства и ландшафтного дизайна

Место проведения: Россия, Москва, МВЦ "Крокус Экспо"

65-й км МКАД, м. Мякинино,

Даты проведения: 10-12 сентября 2019 г.

Организаторы: ООО «Выставочная компания «ГринЭкспо»

Адрес офиса: м. Мякинино, 65-66 км МКАД, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, офис 405б

Тел./факс: +7 (495) 221-12-51 (многоканальный)

mail@flowers-expo.ru



Основные разделы выставки:

- Все виды и сорта срезанных цветов, горшечных растений, садовых цветов

- Продукция декоративных и плодовых питомников

- Семена, луковицы, клубнелуковицы и посадочный материал цветочных и декоративных культур, деревьев и кустарников

- Конструкции и оборудование теплиц, зимних садов, садовых центров

- Техника, технологическое оборудование и материалы для цветоводства, питомниководства и ландшафтного дизайна

- Грунты, удобрения, средства защиты растений

- Садовый инструмент для профессионалов и любителей

- Изделия из керамики, пластмассы, металла, природного материала для дизайна интерьеров, комнатного цветоводства и ландшафтного дизайна

- Оборудование для торговых павильонов, садовых центров и залов

- Оборудование и упаковка для транспортировки и продажи цветов и растений

- Аксессуары для флористики и дизайна

- Сухоцветы, искусственные цветы и растения

- Флористические изделия, работы дизайнеров, подарки

- Новогодние ели, украшения и подарки

- Малые архитектурные формы, садовая мебель, скульптура, беседки, перголы

- Инженерное оборудование сада

- Оборудование, материалы для отдыха в саду и на природе

- Инновационные разработки и продукты для цветоводства, питомниководства и ландшафтного дизайна

- Экологически чистые, "зелёные" разработки и материалы для использования в строительстве, производстве и в быту

- Литература, CD, DVD по цветоводству, садовому дизайну и флористике

- Сервис, консалтинг, логистика, IT технологии

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