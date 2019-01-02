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::. ЦВЕТЫ ЭКСПО - 2019 | Выставки для садоводов / Выставки в Москве
"ЦВЕТЫ ЭКСПО - 2019" - международная выставка цветов, растений, техники и технологий для цветоводства и ландшафтного дизайна
Место проведения: Россия, Москва, МВЦ "Крокус Экспо"
65-й км МКАД, м. Мякинино,
Даты проведения: 10-12 сентября 2019 г.
Организаторы: ООО «Выставочная компания «ГринЭкспо»
Адрес офиса: м. Мякинино, 65-66 км МКАД, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, офис 405б
Тел./факс: +7 (495) 221-12-51 (многоканальный)
mail@flowers-expo.ru

Основные разделы выставки:
- Все виды и сорта срезанных цветов, горшечных растений, садовых цветов
- Продукция декоративных и плодовых питомников
- Семена, луковицы, клубнелуковицы и посадочный материал цветочных и декоративных культур, деревьев и кустарников
- Конструкции и оборудование теплиц, зимних садов, садовых центров
- Техника, технологическое оборудование и материалы для цветоводства, питомниководства и ландшафтного дизайна
- Грунты, удобрения, средства защиты растений
- Садовый инструмент для профессионалов и любителей
- Изделия из керамики, пластмассы, металла, природного материала для дизайна интерьеров, комнатного цветоводства и ландшафтного дизайна
- Оборудование для торговых павильонов, садовых центров и залов
- Оборудование и упаковка для транспортировки и продажи цветов и растений
- Аксессуары для флористики и дизайна
- Сухоцветы, искусственные цветы и растения
- Флористические изделия, работы дизайнеров, подарки
- Новогодние ели, украшения и подарки
- Малые архитектурные формы, садовая мебель, скульптура, беседки, перголы
- Инженерное оборудование сада
- Оборудование, материалы для отдыха в саду и на природе
- Инновационные разработки и продукты для цветоводства, питомниководства и ландшафтного дизайна
- Экологически чистые, "зелёные" разработки и материалы для использования в строительстве, производстве и в быту
- Литература, CD, DVD по цветоводству, садовому дизайну и флористике
- Сервис, консалтинг, логистика, IT технологии
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::. прочитало: 14 | автор: sadovod | Сегодня, 17:08 | Комментариев 0 |
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