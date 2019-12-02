"Дача. Сад. Огород. Усадьба 2020" - 8-я Специализированная выставка

Место проведения: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, г.Волгоград,

пр. Ленина, 65 А

Даты проведения: 26 февраля-1 марта 2020г.

Организатор: ООО "ВолгоградЭКСПО"

Т./ф.: (8442) 55-13-16, 55-13-17

Email: info@volgogradexpo.ru



Тематические разделы выставки:

- Посадочный материал, рассада, саженцы, семена

- Средства защиты растений, удобрения, подкормки

- Теплицы, парники, укрывной материал

- Системы полива и орошения

- Мини-сельхозтехника для дачи и усадьбы

- Садово-огородный инструмент, инвентарь

- Садовая мебель

- Сауны, бани, душевые кабины, бассейны

- Оранжереи, зимние сады

- Заборы, изгороди, ворота и калитки

- Садово-парковые светильники

- Предметы загородного отдыха

- Ландшафтный дизайн и озеленение

- Малые архитектурные формы и садовая скульптура

- Декоративные водоемы, фонтаны, водопады, альпийские горки















Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»