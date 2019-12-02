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::. "Дача. Сад. Огород. Усадьба 2020" | Выставки для садоводов
"Дача. Сад. Огород. Усадьба 2020" - 8-я Специализированная выставка
Место проведения: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, г.Волгоград,
пр. Ленина, 65 А
Даты проведения: 26 февраля-1 марта 2020г.
Организатор: ООО "ВолгоградЭКСПО"
Т./ф.: (8442) 55-13-16, 55-13-17
Email: info@volgogradexpo.ru

Тематические разделы выставки:
- Посадочный материал, рассада, саженцы, семена
- Средства защиты растений, удобрения, подкормки
- Теплицы, парники, укрывной материал
- Системы полива и орошения
- Мини-сельхозтехника для дачи и усадьбы
- Садово-огородный инструмент, инвентарь
- Садовая мебель
- Сауны, бани, душевые кабины, бассейны
- Оранжереи, зимние сады
- Заборы, изгороди, ворота и калитки
- Садово-парковые светильники
- Предметы загородного отдыха
- Ландшафтный дизайн и озеленение
- Малые архитектурные формы и садовая скульптура
- Декоративные водоемы, фонтаны, водопады, альпийские горки







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::. прочитало: 25 | автор: sadovod | Сегодня, 12:06 | Комментариев 0 |
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