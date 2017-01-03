"Газета СадовоД"

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|::. Советы начинающим куроводам
| Дачный досуг |
|Советы начинающим куроводам
У начинающих животноводов и птицеводов всегда много вопросов, но особенно их много возникает осенью и в преддверье зимы. Сегодня мы начнем разговор с вопросов, которые волнуют птицеводов, а точнее, куроводов.
У многих куроводов с начала осени куры стали расклевывать яйца. И в эту пору, когда и так яйценоскость снижается, особенно обидно терять продукт, тем более, что понять причину не удается. Кормление не изменилось, условия содержания хорошие, и уследить не удается - одна это "вредительница" или все куры вдруг решили лакомиться яйцами. В чем дело?
Расклев яиц - это большая проблема для хозяев. Если не прекратить этого - как можно быстрее, расклев может войти в привычку. Основная причина расклева яиц - это недостаток в рационе птицы белка. В конце лета и начале осени у кур происходит сезонная смена пера, на возобновление перьевого покрова требуется огромное количество белка и минеральных веществ.
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автор: sadovod| 13 января 2017 | Комментариев 0 |
|::. Что посадить на рассаду в январе?
| Овощеводство / Цветоводство |
|Что посадить на рассаду в январе?
Буквально месяц назад я закрыла очередной дачный сезон и наконец-то спокойно вздохнула – впереди масса времени, чтобы отдохнуть от садово-огородных работ. Но позанимавшись домашними делами в течение декабря, уже к новогодним праздникам меня неудержимо потянуло в садоводческий магазин. Вспомнилось, как в прошедшем мае ругала себя, что опять насажала огромное количество рассады, для которой не находилось места на моих грядках. Тогда я клятвенно обещала себе, что уж в следующем году обязательно досконально распланирую посадки и посею только самое необходимое в строго ограниченном количестве, чтоб высвободить время для отдыха на даче.
И вот я иду в магазин со списком, в котором черным по белому написано, сколько пачек семян морковки, капусты, огурцов, томатов и еще некоторых особо важных овощей мне необходимо купить. Не тут-то было!
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автор: sadovod| 9 января 2017 | Комментариев 0 |
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