"Газета СадовоД"

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|::. Что посадить на рассаду в январе?
| Овощеводство / Цветоводство |
|Что посадить на рассаду в январе?
Буквально месяц назад я закрыла очередной дачный сезон и наконец-то спокойно вздохнула – впереди масса времени, чтобы отдохнуть от садово-огородных работ. Но позанимавшись домашними делами в течение декабря, уже к новогодним праздникам меня неудержимо потянуло в садоводческий магазин. Вспомнилось, как в прошедшем мае ругала себя, что опять насажала огромное количество рассады, для которой не находилось места на моих грядках. Тогда я клятвенно обещала себе, что уж в следующем году обязательно досконально распланирую посадки и посею только самое необходимое в строго ограниченном количестве, чтоб высвободить время для отдыха на даче.
И вот я иду в магазин со списком, в котором черным по белому написано, сколько пачек семян морковки, капусты, огурцов, томатов и еще некоторых особо важных овощей мне необходимо купить. Не тут-то было!
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автор: sadovod| Вчера, 11:03 | Комментариев 0 |
|::. Компост из веток и стволиков
| Удобрения |
|Компост из веток и стволиков
Вспоминаю далекий 1981 год, когда нашей семье предоставили садовый участок в массиве «Мшинское». Многие знают, что это болотистый рельеф, покрытый мелколесьем, заводненный до предела, заросший осокой и мхом. Когда мы туда приехали, кругом визжали пилы, работали бульдозеры, стучали топоры, горели высоченные костры - шло освоение участков. Все старались быстрее освободиться от растительных остатков, и даже сгребать малюсенький (до 5 см) плодородный слой, обнажая сероватый подпочвенный, глеевый. Шла полнейшая стерилизация участков под огороды.
Мы, конечно, тоже включились в этот процесс, но по-другому. Сучья, стволики, мелкие веточки не жгли, а раздельно складывали.
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автор: sadovod| 26 декабря 2016 | Комментариев 0 |
|::. Азот, азотные удобрения, нитраты
| Удобрения |
|Азот, азотные удобрения, нитраты
Действию азотных удобрений посвящены многие диссертации, монографии и публикации в периодической печати. Некоторые аспекты этого вопроса, затронутые на страницах «Садовода», дискуссионны. Они, в основном, касаются доз вносимых минеральных и органических удобрений, а также коэффициента их использования растениями.
Ни у кого не вызывает сомнения факт, что основным источником поступления в почву азота, фосфора и калия являются удобрения, которые не только обеспечивают растения элементами питания, но и улучшают агрохимические свойства почвы, где накапливаются питательные вещества, а их баланс становится бездефицитным. Внесение азотных удобрений считается самым мощным фактором интенсификации процессов азотного цикла в почве.
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автор: sadovod| 22 декабря 2016 | Комментариев 0 |
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