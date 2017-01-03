"Газета СадовоД"

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|::. Картофель из семян: за и против
| Овощеводство / картофель |
|Картофель из семян: за и против
Каждый, кто выращивает картофель на своем огороде, знает, что с годами урожай его неизменно начинает снижаться. Даже при должной агротехнике растения становятся более восприимчивыми к болезням, а сами клубни мельчают и делаются менее вкусными. Все дело в том, что любой сорт картофеля со временем вырождается: клубни с каждым годом накапливает в себе все больше инфекций, которые передаются семенному материалу и приводят не только к снижению общей урожайности, но и к потере качества самих картофелин. В связи с этим требуется регулярно обновлять, т.е. покупать новый посадочный материал - так называемую супер-суперэлиту, которая позволит собирать отличные урожаи на протяжении последующих 5-6 лет, после чего придется снова искать добросовестных продавцов и приобретать новый посадочный материал.
С добросовестностью на рынке нынче туго: многие поставщики норовят по баснословной цене под маской высококачественного семенного картофеля продать все, что угодно, но только не то, что нам нужно.
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автор: sadovod| 27 января 2017 | Комментариев 0 |
|::. Лимонник китайский
| Ваш сад |
|Лимонник китайский
Лимонник китайский, Schisandra chinensis, единственный вид из 19 видов рода Schisandra, который произрастает у нас в России, на Дальнем Востоке. Лимонник распространен в осветленных вырубкой лесах, по опушками краям леса.
Это листопадная лиана, обвивающая деревья и кустарники и достигающая при благоприятных условиях 12-15 м. Скелетные ветви тонкие, с темно-коричневой морщинистой корой. Побеги гладкие, желтоватые. Листья удлиненно-овальные, средней величины, с клиновидным основанием на красноватых черешках. Цветки диаметром 1-1,5 см с белыми немногочисленными лепестками, раздельнополые. Мужские цветки содержат 3-5 тычинок, женские с крупным пестиком.
Плод массой около 0,5 г, округлый, ярко-красный, с 1-2 семенами. Сок ярко-красный, легко отделяющийся, очень кислый, терпкий, слегка горьковатый, смолистый, с сильным лимонным ароматом. Семена желто-оранжевые, почковидные, мелкие
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автор: sadovod| 25 января 2017 | Комментариев 0 |
|::. Сальпиглоссис: выращивание, уход
| Цветоводство |
|Сальпиглоссис: выращивание, уход
Сальпиглоссис, наверное и слова-то этого не все слышали, тем более созерцали великолепие цветка. Попробуем описать его внешний вид словами, итак представьте раскрытый бутон напоминающий одновременно тюльпан, петунию, лилию и колокольчик с лепестками, окрашенными в совершенно невероятные цвета и их смеси, ну например малиновые и белоснежные, сине-фиолетовые и коричнево-желтые. При этом окрашена в иной оттенок бывает не только середина бутона цветка, но даже и сами лепестки отдельно, а бывает что на одном растении серединка окрашена в иной цвет или нет, то есть в тон с центром бутона, в общем, цветок настолько красив, что даже оброс легендами.
Самая красивая легенда повествует о неком живописце, которому было нечем заняться, он сорвал самый крупный цветок петунии и раскрасил его так, как считал нужным, покрыл мраморным, удивительным рисунком.
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автор: sadovod| 23 января 2017 | Комментариев 0 |
|::. Колокольчик: выращивание, размножение
| Цветоводство |
|Колокольчик: выращивание, размножение
Род колокольчик насчитывает около 300 видов многолетних, двулетних и однолетних растений. Родина колокольчиков - Южная Европа. Высота растений от 5-7 см у низкорослых видов до 1,5 метров и более. Стебли у них большей частью прямостоячие, иногда ветвистые, гладкие или волосистые. Есть виды с вьющимися и ползучими стеблями. Корни большинства колокольчиков мясистые, у некоторых видов образуются корневища. Листья очередные, простые, цельнокрайние, зубчатые или пильчатые по краю, без прилистников. Прикорневые листья различной формы - от ланцетных до круглых, собраны чаще всего в розетку. Они крупнее и шире стеблевых. Окраска цветков голубая, синяя, фиолетовая, розовая или белая, очень редко - желтая. Цветки крупные, от 1,5 до 8 см в диаметре. Цветение у двулетних и многолетних видов наступает обычно на второй год после посева. Оно продолжительно и обильно, происходит в два, а иногда и в три срока, начиная с июня и до заморозков.
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автор: sadovod| 21 января 2017 | Комментариев 0 |
|::. Элеутерококк колючий
| Ваш сад / Зелёная аптека |
|Элеутерококк колючий
Элеутерококк колючий (иначе его называют "свободноягодник колючий", "чертов куст", "нетрониха", "дикий перец") - красивый кустарник высотой 2-4 м, с длинными листьями. От куста во все стороны отходят корневища длиной 3-4 м, от которых тянутся вверх побеги, которые в свою очередь, укореняясь, становятся самостоятельными растениями. Корневища располагаются неглубоко, цвета снаружи желто-бурого, внутри - белого. Стебли и ветви обильно усажены длинными острыми шипами.
Родиной этого растения считают Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую и Амурскую области, где он формирует довольно большие труднопроходимые заросли. Кустарник растет в долинах, на склонах гор, в хвойных и смешанных лесах, на пожарищах и вырубках.
Он распространен также в Корее, Японии, Китае. Кустарник неприхотлив, холодостоек. Цветет в июле - августе. Цветки располагаются на длинных цветоножках и собраны в шаровидные зонтики (мужские - бледно-сиреневатые, женские - желтые).
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автор: sadovod| 20 января 2017 | Комментариев 0 |
|::. Биофильные элементы овощей
| Овощеводство |
|Биофильные элементы овощей
На протяжении истории растительного мира на земле (в том числе и овощных растений) эволюционно закрепился и генетически (наследственно) передается определенный их химический состав. Для каждого вида и отдельного растения (сорта) этот состав имеет свои особые черты, обусловленные избирательным поглощением из почвы элементов питания, необходимых для жизни, т. е. роста, развития и плодоношения. Эти элементы носят название биофильных. Каждый из них обладает особыми полезными свойствами.
В настоящее время к биофильным элементам относят кислород, углерод, азот, калий, фосфор, кальций, магний, серу, железо, бор, цинк, медь, марганец, молибден, кобальт, йод, кремний, титан, ванадий, литий. Сколько еще элементов будет причислено к биофилам, сказать затруднительно.
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автор: sadovod| 19 января 2017 | Комментариев 0 |
|::. Огурцы в парнике и в открытом грунте
| Советы садоводов |
|Огурцы в парнике и в открытом грунте
Семя, отобранное для посева, должно быть белого, а не серого цвета, независимо от сорта. По форме - чуть вздутое, как бы блестящее, приятное на вид. А размер его, большое или малое, не имеет значения - это зависит от сорта огурцов. Если же семя какое-то грязноватое на вид или сморщенное, или неровной формы, то его надо просто выбросить и с ним не экспериментировать. Иначе часть урожая будет потеряна, а еще хуже - вместе с семенами в парник занесете огуречные болезни, а потом все лето придется с ними бороться.
Отсортированные семена веками мужик клал в мешочек, или в мешочки, если сажал не один сорт, и носил их в кармане нательной рубахи месяца полтора, для прогрева. Он понимал, что в дальнейшем это обеспечит отличный урожай: как говорилось: «ешь не хочу». Сейчас сельских мужиков стало меньше, а вот агрономов, ученых мужей - так просто тьма.
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автор: sadovod| 17 января 2017 | Комментариев 0 |
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