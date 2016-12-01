"Газета СадовоД"

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::. Аспарагус Шпренгера (Asparagus Sprengeri) | На подоконнике |
Аспарагус Шпренгера (Asparagus Sprengeri)Аспарагус Шпренгера (Asparagus Sprengeri)
Продолжая рассказ о неприхотливых декоративных комнатных растениях, нельзя не вспомнить о Аспарагусе Шпренгера. Аспарагус Шпренгера (Asparagus Sprengeri) - декоративное растение из сем. лилейных. Родина его - Южная Африка. Побеги гибкие, свисающие (до 180 см длиной), усеянные светло-зелеными тонкими листообразными кладодиями. Корневища утолщенные, образуют белые клубнекорни. Цветки мелкие, бело-розовые, душистые, распускаются в начале лета. Потом на стеблях созревают ярко-красные ягоды. Ампельные экземпляры выглядят очень эффектно.
Аспарагус Шпренгера хорошо развивается в обычной рыхлой огородной почве. Поливают его равномерно, летом - обильно, зимой - значительно реже
Подробнее | прочитало: 219 :| автор: sadovod| 29 декабря 2016 | Комментариев 0 |
::. Аспидистра высокая (Aspidistra elatior) | На подоконнике |
Аспидистра высокая (Aspidistra elatior)Аспидистра высокая (Aspidistra elatior)
Начинающие цветоводы-любители часто обращаются в редакцию с просьбой рассказать о наиболее неприхотливых декоративных комнатных растениях. Выполняем их пожелания.
Немало таких растений, которые могут хорошо развиваться, цвести и в светлых комнатах, и в помещениях, куда не заглядывает солнце. Им не требуется специальных земляных смесей, сложных субстратов, строгого режима содержания, особых агротехнических приемов, специальных правил поливки, дополнительных устройств и т. п.
Аспидистру высокую (Aspidistra elatior) называют лидером по неприхотливости среди комнатных культур. Это декоративнолиственное бесстебельное растение относится к сем. лилейных и происходит из Японии и Китая.
Подробнее | прочитало: 165 :| автор: sadovod| 28 декабря 2016 | Комментариев 0 |
::. Карликовый гранат(Punica granata var. nana) | На подоконнике |
Карликовый гранат(Punica granata var. nana)Карликовый гранат(Punica granata var. nana)
Карликовый гранат - садовая форма граната обыкновенного (сем. гранатовых)- еще не слишком известен цветоводам-любителям. Однако энтузиасты уже давно научились ухаживать за этими миниатюрными деревцами.
Пурпурные яркие цветы – вот главное украшение этого деревца, но и красные плоды смотрятся оригинально и красочно
В Древней Греции с цветком граната сравнивали красоту любимой девушки.
Цветение начинается в апреле, а заканчивается только осенью. Летом на деревце уже поспевают плоды и в это же время радуют красотой цветки.
Плоды, небольших размеров созревают через 6 месяцев, а по вкусу не уступают плодам граната.
Зимой гранат сбрасывает листья на 1 - 2 месяца, но если в квартире тепло, то деревце остается зеленым и лишь частично обновляет листву. В этом случае гранат цветет и зимой.
Подробнее | прочитало: 263 :| автор: sadovod| 27 декабря 2016 | Комментариев 0 |
::. Компост из веток и стволиков | Удобрения |
Компост из веток и стволиковКомпост из веток и стволиков
Вспоминаю далекий 1981 год, когда нашей семье предоставили садовый участок в массиве «Мшинское». Многие знают, что это болотистый рельеф, покрытый мелколесьем, заводненный до предела, заросший осокой и мхом. Когда мы туда приехали, кругом визжали пилы, работали бульдозеры, стучали топоры, горели высоченные костры - шло освоение участков. Все старались быстрее освободиться от растительных остатков, и даже сгребать малюсенький (до 5 см) плодородный слой, обнажая сероватый подпочвенный, глеевый. Шла полнейшая стерилизация участков под огороды.
Мы, конечно, тоже включились в этот процесс, но по-другому. Сучья, стволики, мелкие веточки не жгли, а раздельно складывали.
Подробнее | прочитало: 305 :| автор: sadovod| 26 декабря 2016 | Комментариев 0 |
::. Азот, азотные удобрения, нитраты | Удобрения |
Азот, азотные удобрения, нитратыАзот, азотные удобрения, нитраты
Действию азотных удобрений посвящены многие диссертации, монографии и публикации в периодической печати. Некоторые аспекты этого вопроса, затронутые на страницах «Садовода», дискуссионны. Они, в основном, касаются доз вносимых минеральных и органических удобрений, а также коэффициента их использования растениями.
Ни у кого не вызывает сомнения факт, что основным источником поступления в почву азота, фосфора и калия являются удобрения, которые не только обеспечивают растения элементами питания, но и улучшают агрохимические свойства почвы, где накапливаются питательные вещества, а их баланс становится бездефицитным. Внесение азотных удобрений считается самым мощным фактором интенсификации процессов азотного цикла в почве.
Подробнее | прочитало: 375 :| автор: sadovod| 22 декабря 2016 | Комментариев 0 |
::. Чуфа (земляной миндаль) | Ваш сад |
Чуфа (земляной миндаль)Чуфа (земляной миндаль)
Позапрошлой зимой прочитала на страницах Интернета о чуфе, который еще называют земляным миндалем, а также о том, что этого южанина вполне реально вырастить и в нашей климатической зоне, и загорелась желанием посадить эту диковинку у себя на даче. Очень захотелось помимо привычных овощных культур вырастить такие необычные орешки. Они, кстати, сказать, не только вкусны (по вкусу их не отличить от обычного миндаля), но и очень полезны. Помимо высокой питательной ценности, чуфа содержит в своем составе растительные жирные кислоты, комплекс витаминов и минералов, а также ценные микроэлементы такие, как цинк, селен, йод и калий. Земляной миндаль по своему вкусу, богатому химическому составу и питательной ценности вполне может заменить любые другие орехи.
Подробнее | прочитало: 543 :| автор: sadovod| 21 декабря 2016 | Комментариев 0 |
::. Кресс-салат (Lepidium sativum) | Овощеводство / салат |
Кресс-салат (Lepidium sativum)Кресс-салат (Lepidium sativum)
Входит в группу зеленных овощных культур; иногда его относят к пряновкусовым овощам. Относится к семейству капустных. Латинское название кресс-салата Lepidium sativum. РОДИНОЙ его считают несколько регионов: Средиземноморье, Переднюю Азию, Иран и Индию.
В нашей стране он появился во второй половине XVII века. А в 1817 г. русский агроном В. А. Левшин предложил оригинальный способ зимнего выращивания кресс-салата в домашних условиях. Он состоял в следующем: в неглубокий металлический противень клали кусок смоченного водой войлока и втирали в него семена кресс-салата; противень помещали в теплое и светлое место, и через 10 дней зелень была готова к потреблению. Такой способ можно считать прообразом современной малообъемной культуры на минеральной вате. В 50-х годах XX века было доказано, что зимний кресс-салат может накапливать каротина и витамина С в 10-12 раз больше, чем кочанный салат летом в открытом грунте.
Подробнее | прочитало: 294 :| автор: sadovod| 20 декабря 2016 | Комментариев 0 |
::. Влияние удобрений на комнатные растения | На подоконнике / Удобрения |
Влияние удобрений на комнатные растенияВлияние удобрений на комнатные растения
Поговорим мы сегодня о макро- и микроэлементах, а точнее о последствиях переизбытка того или иного элемента, либо его недостатка для комнатных растений.
Сразу скажем, если речь идет о переизбытке, то самый лучший вариант спасти растение, это пересадить его в новый, свежий грунт. Если речь идет о недостатке, то достаточно просто купить соответствующее удобрение и внести в грунт в строгом соответствии с инструкцией на упаковке.
Итак, начнем с азота. Нехватка азота для комнатных растений выливается в резкое замедление роста, обесцвечивание листовых пластинок с последующим их отмиранием и преждевременным опадением. Если это цветущее растение, то, скорее всего оно начнет сбрасывать цветки и бутоны, побеги если и будут расти, то гораздо более тонкие.
Подробнее | прочитало: 327 :| автор: sadovod| 19 декабря 2016 | Комментариев 0 |
::. Окрашенные семена | Вопросы-ответы |
Окрашенные семенаВесной видела в продаже импортные сорта моркови - окрашенные и не обычной, а округлой формы. На пакетах ничего не было написано. Что это за семена, и нужно ли такие семена подвергать предпосевной обработке?
Подробнее | прочитало: 296 :| автор: sadovod| 17 декабря 2016 | Комментариев 0 |
::. Зеленоплодная смородина | Ваш сад / Смородина |
Зеленоплодная смородинаЗеленоплодная смородина
Смородина является одним из самых популярных ягодных кустарников на приусадебных участках. Садоводы чаще выращивают черную и красную смородину, реже – белую, и мало кто знает, что существует еще одна разновидность этой культуры – смородина зеленоплодная. Из названия становится понятно, что ягоды ее даже в стадии полной спелости остаются зелеными.
Широкого распространения этот вид не получил, наверное, потому, что в плодопитомниках саженцы этого необычного ягодника можно встретить крайне редко. Зато найти и приобрести это растение в садоводческих интернет-магазинах, осуществляющих пересылку посадочного материала, не составит труда.
Возможно, внешний вид ягод, остающийся зеленым на протяжении всего периода вегетации, кому-то покажется менее привлекательным, чем, например, яркая окраска ягод черной смородины.
Подробнее | прочитало: 552 :| автор: sadovod| 16 декабря 2016 | Комментариев 0 |
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