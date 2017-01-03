"Газета СадовоД"

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::. Колокольчик: выращивание, размножение | Цветоводство |
Колокольчик: выращивание, размножениеКолокольчик: выращивание, размножение
Род колокольчик насчитывает около 300 видов многолетних, двулетних и однолетних растений. Родина колокольчиков - Южная Европа. Высота растений от 5-7 см у низкорослых видов до 1,5 метров и более. Стебли у них большей частью прямостоячие, иногда ветвистые, гладкие или волосистые. Есть виды с вьющимися и ползучими стеблями. Корни большинства колокольчиков мясистые, у некоторых видов образуются корневища. Листья очередные, простые, цельнокрайние, зубчатые или пильчатые по краю, без прилистников. Прикорневые листья различной формы - от ланцетных до круглых, собраны чаще всего в розетку. Они крупнее и шире стеблевых. Окраска цветков голубая, синяя, фиолетовая, розовая или белая, очень редко - желтая. Цветки крупные, от 1,5 до 8 см в диаметре. Цветение у двулетних и многолетних видов наступает обычно на второй год после посева. Оно продолжительно и обильно, происходит в два, а иногда и в три срока, начиная с июня и до заморозков.
Подробнее | прочитало: 170 :| автор: sadovod| Вчера, 12:53 | Комментариев 0 |
::. Элеутерококк колючий | Ваш сад / Зелёная аптека |
Элеутерококк колючийЭлеутерококк колючий
Элеутерококк колючий (иначе его называют "свободноягодник колючий", "чертов куст", "нетрониха", "дикий перец") - красивый кустарник высотой 2-4 м, с длинными листьями. От куста во все стороны отходят корневища длиной 3-4 м, от которых тянутся вверх побеги, которые в свою очередь, укореняясь, становятся самостоятельными растениями. Корневища располагаются неглубоко, цвета снаружи желто-бурого, внутри - белого. Стебли и ветви обильно усажены длинными острыми шипами.
Родиной этого растения считают Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую и Амурскую области, где он формирует довольно большие труднопроходимые заросли. Кустарник растет в долинах, на склонах гор, в хвойных и смешанных лесах, на пожарищах и вырубках.
Он распространен также в Корее, Японии, Китае. Кустарник неприхотлив, холодостоек. Цветет в июле - августе. Цветки располагаются на длинных цветоножках и собраны в шаровидные зонтики (мужские - бледно-сиреневатые, женские - желтые).
Подробнее | прочитало: 263 :| автор: sadovod| 20 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Биофильные элементы овощей | Овощеводство |
Биофильные элементы овощейБиофильные элементы овощей
На протяжении истории растительного мира на земле (в том числе и овощных растений) эволюционно закрепился и генетически (наследственно) передается определенный их химический состав. Для каждого вида и отдельного растения (сорта) этот состав имеет свои особые черты, обусловленные избирательным поглощением из почвы элементов питания, необходимых для жизни, т. е. роста, развития и плодоношения. Эти элементы носят название биофильных. Каждый из них обладает особыми полезными свойствами.
В настоящее время к биофильным элементам относят кислород, углерод, азот, калий, фосфор, кальций, магний, серу, железо, бор, цинк, медь, марганец, молибден, кобальт, йод, кремний, титан, ванадий, литий. Сколько еще элементов будет причислено к биофилам, сказать затруднительно.
Подробнее | прочитало: 242 :| автор: sadovod| 19 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Новые сорта сладкого перца | Овощеводство / перец |
Новые сорта сладкого перцаНовые сорта сладкого перца
Для тех дачников, кто в прошедшем сезоне остался недоволен урожаем сладкого перца, предлагаю обратить внимание на новые сорта этой овощной культуры, которые не потребуют какого-либо особенного подхода в агротехнике и порадуют превосходным урожаем. Поклонники болгарского перца больше остальных ценят такие его разновидности, которые дают плоды с особо толстыми стенками. Сочные мясистые плоды как нельзя лучше подходят для приготовления свежих салатов, фарширования, заморозки и консервирования.
Линейку таких толстостенных сортов болгарского перца пополнили новинки селекции, обращающие на себя внимание не только своими «воинскими званиями», но и отменными сортовыми характеристиками. Среди таких «военачальников» особо выделяются крупноплодные и высокоурожайные «маршалы».
Среднеспелый «Маршал Жуков F1» начинает плодоносить через 120-130 дней после появления всходов. Этот гибрид отличается особо крупными размерами плодов ярко-красного цвета в стадии полной спелости – масса каждого достигает 300-400 г.
Подробнее | прочитало: 440 :| автор: sadovod| 18 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Огурцы в парнике и в открытом грунте | Советы садоводов |
Огурцы в парнике и в открытом грунтеОгурцы в парнике и в открытом грунте
Семя, отобранное для посева, должно быть белого, а не серого цвета, независимо от сорта. По форме - чуть вздутое, как бы блестящее, приятное на вид. А размер его, большое или малое, не имеет значения - это зависит от сорта огурцов. Если же семя какое-то грязноватое на вид или сморщенное, или неровной формы, то его надо просто выбросить и с ним не экспериментировать. Иначе часть урожая будет потеряна, а еще хуже - вместе с семенами в парник занесете огуречные болезни, а потом все лето придется с ними бороться.
Отсортированные семена веками мужик клал в мешочек, или в мешочки, если сажал не один сорт, и носил их в кармане нательной рубахи месяца полтора, для прогрева. Он понимал, что в дальнейшем это обеспечит отличный урожай: как говорилось: «ешь не хочу». Сейчас сельских мужиков стало меньше, а вот агрономов, ученых мужей - так просто тьма.
Подробнее | прочитало: 434 :| автор: sadovod| 17 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Морковь. От биологии к агротехнике (видео) | ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ |
Подробнее | прочитало: 159 :| автор: sadovod| 16 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Советы начинающим куроводам | Дачный досуг |
Советы начинающим куроводамСоветы начинающим куроводам
У начинающих животноводов и птицеводов всегда много вопросов, но особенно их много возникает осенью и в преддверье зимы. Сегодня мы начнем разговор с вопросов, которые волнуют птицеводов, а точнее, куроводов.
У многих куроводов с начала осени куры стали расклевывать яйца. И в эту пору, когда и так яйценоскость снижается, особенно обидно терять продукт, тем более, что понять причину не удается. Кормление не изменилось, условия содержания хорошие, и уследить не удается - одна это "вредительница" или все куры вдруг решили лакомиться яйцами. В чем дело?
Расклев яиц - это большая проблема для хозяев. Если не прекратить этого - как можно быстрее, расклев может войти в привычку. Основная причина расклева яиц - это недостаток в рационе птицы белка. В конце лета и начале осени у кур происходит сезонная смена пера, на возобновление перьевого покрова требуется огромное количество белка и минеральных веществ.
Подробнее | прочитало: 944 :| автор: sadovod| 13 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Мята (Mentha piperita) | Овощеводство / мята |
Мята (Mentha piperita)Мята (Mentha piperita)
Относится к пряновкусовым овощным культурам, входит в семейство губоцветные. Латинское название мяты перечной Mentha piperita.
В диком виде встречается в Европе и Азии. Ее издавна культивировали в Англии, Голландии, Франции, Италии. В Россию завезена из Англии в конце XIX века.
Мята хорошо растет на окультуренных и суглинистых почвах с высоким содержанием гумуса и кислотностью в интервале от 5 до 7 рН. Она не боится низинных участков и высокого стояния грунтовых вод.
Отличается относительной морозостойкостью, но в суровые зимы требует укрытия соломой, хвойным лапником и пр. для предотвращения подмерзания почек, не имеющих периода покоя и трогающихся в рост при 2-3°С. Лист же может переносить заморозки до -5-7°С.
В первый год выращивания в начале развития требует хорошей освещенности. По мере отрастания надземной части и особенно корневища потребность в свете несколько снижается.
Подробнее | прочитало: 510 :| автор: sadovod| 11 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Лучшие сорта патиссонов | Овощеводство / баклажан |
Лучшие сорта патиссоновЛучшие сорта патиссонов
Патиссоны пользуются большой популярностью среди огородников благодаря своей неприхотливости и высокой урожайности. Красивые плоды очень эффектно смотрятся в зимних заготовках и помимо консервирования подходят для приготовления множества других блюд. Чтобы в преддверии нового дачного сезона не потеряться среди огромного сортового разнообразия патиссонов, предлагаю вашему вниманию обзор лучших их разновидностей, которые получили самые высокие оценки у огородников.
Заслуживает внимания высокоурожайный сорт «НЛО оранжевый», кусты которого дают за сезон по 25-30 прекрасных по качеству плодов массой 300-500 г. Плоские плоды этого сорта имеют яркую оранжевую окраску и очень нежную сочную мякоть. Сорт начинает плодоносить уже через 45 дней после появления всходов и отличается высокой болезнеустойчивостью.
Подробнее | прочитало: 424 :| автор: sadovod| 10 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Что посадить на рассаду в январе? | Овощеводство / Цветоводство |
Что посадить на рассаду в январе?Что посадить на рассаду в январе?
Буквально месяц назад я закрыла очередной дачный сезон и наконец-то спокойно вздохнула – впереди масса времени, чтобы отдохнуть от садово-огородных работ. Но позанимавшись домашними делами в течение декабря, уже к новогодним праздникам меня неудержимо потянуло в садоводческий магазин. Вспомнилось, как в прошедшем мае ругала себя, что опять насажала огромное количество рассады, для которой не находилось места на моих грядках. Тогда я клятвенно обещала себе, что уж в следующем году обязательно досконально распланирую посадки и посею только самое необходимое в строго ограниченном количестве, чтоб высвободить время для отдыха на даче.
И вот я иду в магазин со списком, в котором черным по белому написано, сколько пачек семян морковки, капусты, огурцов, томатов и еще некоторых особо важных овощей мне необходимо купить. Не тут-то было!
Подробнее | прочитало: 1844 :| автор: sadovod| 9 января 2017 | Комментариев 0 |
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