"Газета СадовоД"

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::. О важности микроудобрений для растений. Часть I | --- |
О важности микроудобрений для растений. Часть IО важности микроудобрений для растений Часть I
Как сделать уход за растениями лёгким и приятным?
Приятным уход за растениями является просто по определению. Ведь это труд на свежем воздухе, на своём собственном дачном участке, в кругу близких людей. Всё это приносит массу положительных эмоций. А учитывая, что результатом такого труда должен быть хороший урожай или красивые декоративные растения, тем более его можно назвать приятным. Но вот что касается лёгкости ухода за растениями… С этим мало кто может согласится. А между тем его можно сделать именно таким. Самое главное, чтобы Ваши растения были здоровыми и сильными, способными выдерживать климатические стрессы, противостоять заболеваниям и нашествиям вредителей. Уход за такими растениями требует намного меньше времени и сил, чем за ослабленными и больными.
Подробнее | прочитало: 90 :| автор: sadovod| Вчера, 11:11 | Комментариев 0 |
::. Как болото превратить в плодородный огород | Советы садоводов |
Как болото превратить в плодородный огородКак болото превратить в плодородный огород
Для того чтобы обустроить землю на ваших шести сотках, нужно время и большой, огромный труд человека. Нужны деньги, а их, как и прежде, не хватает. Но труд физический и умственный, смекалка русского мужика, его умение и мастерство создадут на участке рай и радость садоводу.
Я получил участок 15 лет назад. Он, как и у многих садоводов Ленинградской области, оказался куском болота. Выкорчевал кустарник, порезал на куски и перевернул дерн. За десяток лет завез на участок 100 кубометров песка, две машины земли, четыре машины навоза (конского и коровьего) и тонну птичьего помета, машину опилок и тонну глины. Не выбросил и не сжег ни одной травинки с участка, в том числе и ботву от тыкв, кабачков, перца помидоров, картофеля и, особенно, бобовых. Листья крапивы, лебеды, цветов и хрена идут в дело.
Подробнее | прочитало: 177 :| автор: sadovod| 31 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Элементы необходимые растениям: калий | Удобрения |
Элементы необходимые растениям: калийЭлементы необходимые растениям: калий
Этот питательный элемент - самый необходимый и больше всего выносимый из почвы овощными культурами. Потребность в нем объясняется исключительно важной физиологической ролью калия в растениях.
Калий создает все структуры живого вещества, согласовывает деятельность ферментов, образовывает клеточные вещества, участвует в образовании углеводов, повышает способность клеток к наполнению водой, усиливает образование жиров и белков.
Хотя у отдельных видов овощных растений калий проявляет свои особые положительные качества, но есть и много общих, необходимых всем культурам. Он повышает устойчивость к болезням, низким температурам, засушливым (бесполивным) периодам; способствует всхожести семян и ускоренному делению клеток при росте всходов;
Подробнее | прочитало: 312 :| автор: sadovod| 30 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Картофель из семян: за и против | Овощеводство / картофель |
Картофель из семян: за и противКартофель из семян: за и против
Каждый, кто выращивает картофель на своем огороде, знает, что с годами урожай его неизменно начинает снижаться. Даже при должной агротехнике растения становятся более восприимчивыми к болезням, а сами клубни мельчают и делаются менее вкусными. Все дело в том, что любой сорт картофеля со временем вырождается: клубни с каждым годом накапливает в себе все больше инфекций, которые передаются семенному материалу и приводят не только к снижению общей урожайности, но и к потере качества самих картофелин. В связи с этим требуется регулярно обновлять, т.е. покупать новый посадочный материал - так называемую супер-суперэлиту, которая позволит собирать отличные урожаи на протяжении последующих 5-6 лет, после чего придется снова искать добросовестных продавцов и приобретать новый посадочный материал.
С добросовестностью на рынке нынче туго: многие поставщики норовят по баснословной цене под маской высококачественного семенного картофеля продать все, что угодно, но только не то, что нам нужно.
Подробнее | прочитало: 720 :| автор: sadovod| 27 января 2017 | Комментариев 0 |
::. 5 основных ошибок при выращивании рассады томатов (видео) | ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ |
Подробнее | прочитало: 287 :| автор: sadovod| 26 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Лимонник китайский | Ваш сад |
Лимонник китайскийЛимонник китайский
Лимонник китайский, Schisandra chinensis, единственный вид из 19 видов рода Schisandra, который произрастает у нас в России, на Дальнем Востоке. Лимонник распространен в осветленных вырубкой лесах, по опушками краям леса.
Это листопадная лиана, обвивающая деревья и кустарники и достигающая при благоприятных условиях 12-15 м. Скелетные ветви тонкие, с темно-коричневой морщинистой корой. Побеги гладкие, желтоватые. Листья удлиненно-овальные, средней величины, с клиновидным основанием на красноватых черешках. Цветки диаметром 1-1,5 см с белыми немногочисленными лепестками, раздельнополые. Мужские цветки содержат 3-5 тычинок, женские с крупным пестиком.
Плод массой около 0,5 г, округлый, ярко-красный, с 1-2 семенами. Сок ярко-красный, легко отделяющийся, очень кислый, терпкий, слегка горьковатый, смолистый, с сильным лимонным ароматом. Семена желто-оранжевые, почковидные, мелкие
Подробнее | прочитало: 378 :| автор: sadovod| 25 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Выращивание картофеля из семян | Овощеводство / картофель |
Выращивание картофеля из семянВыращивание картофеля из семян
Решив обновить посадочный материал картофеля не вегетативным, а семенным способом, можно купить семена в любом садоводческом магазине – с этим проблем обычно нет. А можно собрать свои семена с полюбившегося сорта, выращиваемого из года в год на дачном участке. Для этого на самых лучших кустах не стоит удалять появляющиеся соцветия, как это делают многие, а дождаться появления на них завязи. Когда эти ягодки начнут созревать и поменяют свой окрас с темно-зеленого на бледно-зеленый, их срывают, помещают в марлевый или тканевой мешочек и подвешивают в сухом проветриваемом помещении для дозаривания. Когда плоды приобретут молочный оттенок и размягчатся, их разрезают, извлекают мякоть с семенами и в емкости с водой промывают.
Подробнее | прочитало: 330 :| автор: sadovod| 24 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Сальпиглоссис: выращивание, уход | Цветоводство |
Сальпиглоссис: выращивание, уходСальпиглоссис: выращивание, уход
Сальпиглоссис, наверное и слова-то этого не все слышали, тем более созерцали великолепие цветка. Попробуем описать его внешний вид словами, итак представьте раскрытый бутон напоминающий одновременно тюльпан, петунию, лилию и колокольчик с лепестками, окрашенными в совершенно невероятные цвета и их смеси, ну например малиновые и белоснежные, сине-фиолетовые и коричнево-желтые. При этом окрашена в иной оттенок бывает не только середина бутона цветка, но даже и сами лепестки отдельно, а бывает что на одном растении серединка окрашена в иной цвет или нет, то есть в тон с центром бутона, в общем, цветок настолько красив, что даже оброс легендами.
Самая красивая легенда повествует о неком живописце, которому было нечем заняться, он сорвал самый крупный цветок петунии и раскрасил его так, как считал нужным, покрыл мраморным, удивительным рисунком.
Подробнее | прочитало: 544 :| автор: sadovod| 23 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Колокольчик: выращивание, размножение | Цветоводство |
Колокольчик: выращивание, размножениеКолокольчик: выращивание, размножение
Род колокольчик насчитывает около 300 видов многолетних, двулетних и однолетних растений. Родина колокольчиков - Южная Европа. Высота растений от 5-7 см у низкорослых видов до 1,5 метров и более. Стебли у них большей частью прямостоячие, иногда ветвистые, гладкие или волосистые. Есть виды с вьющимися и ползучими стеблями. Корни большинства колокольчиков мясистые, у некоторых видов образуются корневища. Листья очередные, простые, цельнокрайние, зубчатые или пильчатые по краю, без прилистников. Прикорневые листья различной формы - от ланцетных до круглых, собраны чаще всего в розетку. Они крупнее и шире стеблевых. Окраска цветков голубая, синяя, фиолетовая, розовая или белая, очень редко - желтая. Цветки крупные, от 1,5 до 8 см в диаметре. Цветение у двулетних и многолетних видов наступает обычно на второй год после посева. Оно продолжительно и обильно, происходит в два, а иногда и в три срока, начиная с июня и до заморозков.
Подробнее | прочитало: 462 :| автор: sadovod| 21 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Элеутерококк колючий | Ваш сад / Зелёная аптека |
Элеутерококк колючийЭлеутерококк колючий
Элеутерококк колючий (иначе его называют "свободноягодник колючий", "чертов куст", "нетрониха", "дикий перец") - красивый кустарник высотой 2-4 м, с длинными листьями. От куста во все стороны отходят корневища длиной 3-4 м, от которых тянутся вверх побеги, которые в свою очередь, укореняясь, становятся самостоятельными растениями. Корневища располагаются неглубоко, цвета снаружи желто-бурого, внутри - белого. Стебли и ветви обильно усажены длинными острыми шипами.
Родиной этого растения считают Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую и Амурскую области, где он формирует довольно большие труднопроходимые заросли. Кустарник растет в долинах, на склонах гор, в хвойных и смешанных лесах, на пожарищах и вырубках.
Он распространен также в Корее, Японии, Китае. Кустарник неприхотлив, холодостоек. Цветет в июле - августе. Цветки располагаются на длинных цветоножках и собраны в шаровидные зонтики (мужские - бледно-сиреневатые, женские - желтые).
Подробнее | прочитало: 358 :| автор: sadovod| 20 января 2017 | Комментариев 0 |
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