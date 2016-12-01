"Газета СадовоД"

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|::. Компост из веток и стволиков
| Удобрения |
|Компост из веток и стволиков
Вспоминаю далекий 1981 год, когда нашей семье предоставили садовый участок в массиве «Мшинское». Многие знают, что это болотистый рельеф, покрытый мелколесьем, заводненный до предела, заросший осокой и мхом. Когда мы туда приехали, кругом визжали пилы, работали бульдозеры, стучали топоры, горели высоченные костры - шло освоение участков. Все старались быстрее освободиться от растительных остатков, и даже сгребать малюсенький (до 5 см) плодородный слой, обнажая сероватый подпочвенный, глеевый. Шла полнейшая стерилизация участков под огороды.
Мы, конечно, тоже включились в этот процесс, но по-другому. Сучья, стволики, мелкие веточки не жгли, а раздельно складывали.
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автор: sadovod| 26 декабря 2016 | Комментариев 0 |
|::. Азот, азотные удобрения, нитраты
| Удобрения |
|Азот, азотные удобрения, нитраты
Действию азотных удобрений посвящены многие диссертации, монографии и публикации в периодической печати. Некоторые аспекты этого вопроса, затронутые на страницах «Садовода», дискуссионны. Они, в основном, касаются доз вносимых минеральных и органических удобрений, а также коэффициента их использования растениями.
Ни у кого не вызывает сомнения факт, что основным источником поступления в почву азота, фосфора и калия являются удобрения, которые не только обеспечивают растения элементами питания, но и улучшают агрохимические свойства почвы, где накапливаются питательные вещества, а их баланс становится бездефицитным. Внесение азотных удобрений считается самым мощным фактором интенсификации процессов азотного цикла в почве.
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автор: sadovod| 22 декабря 2016 | Комментариев 0 |
|::. Чуфа (земляной миндаль)
| Ваш сад |
|Чуфа (земляной миндаль)
Позапрошлой зимой прочитала на страницах Интернета о чуфе, который еще называют земляным миндалем, а также о том, что этого южанина вполне реально вырастить и в нашей климатической зоне, и загорелась желанием посадить эту диковинку у себя на даче. Очень захотелось помимо привычных овощных культур вырастить такие необычные орешки. Они, кстати, сказать, не только вкусны (по вкусу их не отличить от обычного миндаля), но и очень полезны. Помимо высокой питательной ценности, чуфа содержит в своем составе растительные жирные кислоты, комплекс витаминов и минералов, а также ценные микроэлементы такие, как цинк, селен, йод и калий. Земляной миндаль по своему вкусу, богатому химическому составу и питательной ценности вполне может заменить любые другие орехи.
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автор: sadovod| 21 декабря 2016 | Комментариев 0 |
|::. Влияние удобрений на комнатные растения
| На подоконнике / Удобрения |
|Влияние удобрений на комнатные растения
Поговорим мы сегодня о макро- и микроэлементах, а точнее о последствиях переизбытка того или иного элемента, либо его недостатка для комнатных растений.
Сразу скажем, если речь идет о переизбытке, то самый лучший вариант спасти растение, это пересадить его в новый, свежий грунт. Если речь идет о недостатке, то достаточно просто купить соответствующее удобрение и внести в грунт в строгом соответствии с инструкцией на упаковке.
Итак, начнем с азота. Нехватка азота для комнатных растений выливается в резкое замедление роста, обесцвечивание листовых пластинок с последующим их отмиранием и преждевременным опадением. Если это цветущее растение, то, скорее всего оно начнет сбрасывать цветки и бутоны, побеги если и будут расти, то гораздо более тонкие.
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автор: sadovod| 19 декабря 2016 | Комментариев 0 |
|::. Зеленоплодная смородина
| Ваш сад / Смородина |
|Зеленоплодная смородина
Смородина является одним из самых популярных ягодных кустарников на приусадебных участках. Садоводы чаще выращивают черную и красную смородину, реже – белую, и мало кто знает, что существует еще одна разновидность этой культуры – смородина зеленоплодная. Из названия становится понятно, что ягоды ее даже в стадии полной спелости остаются зелеными.
Широкого распространения этот вид не получил, наверное, потому, что в плодопитомниках саженцы этого необычного ягодника можно встретить крайне редко. Зато найти и приобрести это растение в садоводческих интернет-магазинах, осуществляющих пересылку посадочного материала, не составит труда.
Возможно, внешний вид ягод, остающийся зеленым на протяжении всего периода вегетации, кому-то покажется менее привлекательным, чем, например, яркая окраска ягод черной смородины.
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автор: sadovod| 16 декабря 2016 | Комментариев 0 |
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