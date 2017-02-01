"Газета СадовоД"

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::. Флоксы весной, летом и осенью | Цветоводство |
Флоксы весной, летом и осеньюФлоксы весной, летом и осенью
По срокам цветения флоксы делятся на весенние и летне-осенние сорта, хотя большинству садоводов известны лишь летне-осенние цветы довольно однообразной окраски.
Это совсем не так.
Родоначальником флоксов летне-осеннего цветения является флокс метельчатый.
В диком виде он произрастает на полянах влажных лесов и кустарников, в низинах и других сырых местах, на богатых гумусом почвах.
Группа, объединяющая многочисленные садовые сорта, возникла в результате сложных межвидовых и межсортовых скрещиваний.
Цветки флоксов летне-осеннего цветения крупные, душистые, различной формы. Окраска и форма листьев варьируются довольно значительно. Венчик цветка размером от 1 до 5 см в диаметре, очень разнообразных чистых или смешанных тонов, часто с иначе окрашенным центром.
Подробнее | прочитало: 162 :| автор: sadovod| Вчера, 13:14 | Комментариев 0 |
::. Сельдерей: виды, сорта | Овощеводство / сельдерей |
Сельдерей: виды, сортаСельдерей: виды, сорта
Посещая дачные интернет-форумы нередко встречаю вопросы огородников: «На что похож по вкусу сельдерей и стоит ли его сажать?» И при ответе на данный вопрос огородники разделяются ровно на два «фронта»: одни просто обожают сельдерей, а другие терпеть его не могут. И никто не может толком рассказать о вкусе этой культуры. Сельдерей, действительно, имеет специфический вкус и аромат, которые вряд ли можно сравнить с каким-либо другим растением. И чтобы понять, что же такое на самом деле сельдерей, его нужно хотя бы раз в жизни посадить и вырастить самостоятельно и определиться, к какому «фронту» вы впоследствии примкнете.
У нас в семье такая ситуация сложилась по отношению к кинзе. Мой муж может за обедом съесть огромный пучок этой зелени, а я не могу вынести присутствия даже маленького ее листика в своей тарелке.
Подробнее | прочитало: 164 :| автор: sadovod| 2 февраля 2017 | Комментариев 0 |
::. О важности микроудобрений для растений. Часть I | Удобрения |
О важности микроудобрений для растений. Часть IО важности микроудобрений для растений Часть I
Как сделать уход за растениями лёгким и приятным?
Приятным уход за растениями является просто по определению. Ведь это труд на свежем воздухе, на своём собственном дачном участке, в кругу близких людей. Всё это приносит массу положительных эмоций. А учитывая, что результатом такого труда должен быть хороший урожай или красивые декоративные растения, тем более его можно назвать приятным. Но вот что касается лёгкости ухода за растениями… С этим мало кто может согласится. А между тем его можно сделать именно таким. Самое главное, чтобы Ваши растения были здоровыми и сильными, способными выдерживать климатические стрессы, противостоять заболеваниям и нашествиям вредителей. Уход за такими растениями требует намного меньше времени и сил, чем за ослабленными и больными.
Подробнее | прочитало: 307 :| автор: sadovod| 1 февраля 2017 | Комментариев 0 |
::. Как болото превратить в плодородный огород | Советы садоводов |
Как болото превратить в плодородный огородКак болото превратить в плодородный огород
Для того чтобы обустроить землю на ваших шести сотках, нужно время и большой, огромный труд человека. Нужны деньги, а их, как и прежде, не хватает. Но труд физический и умственный, смекалка русского мужика, его умение и мастерство создадут на участке рай и радость садоводу.
Я получил участок 15 лет назад. Он, как и у многих садоводов Ленинградской области, оказался куском болота. Выкорчевал кустарник, порезал на куски и перевернул дерн. За десяток лет завез на участок 100 кубометров песка, две машины земли, четыре машины навоза (конского и коровьего) и тонну птичьего помета, машину опилок и тонну глины. Не выбросил и не сжег ни одной травинки с участка, в том числе и ботву от тыкв, кабачков, перца помидоров, картофеля и, особенно, бобовых. Листья крапивы, лебеды, цветов и хрена идут в дело.
Подробнее | прочитало: 215 :| автор: sadovod| 31 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Элементы необходимые растениям: калий | Удобрения |
Элементы необходимые растениям: калийЭлементы необходимые растениям: калий
Этот питательный элемент - самый необходимый и больше всего выносимый из почвы овощными культурами. Потребность в нем объясняется исключительно важной физиологической ролью калия в растениях.
Калий создает все структуры живого вещества, согласовывает деятельность ферментов, образовывает клеточные вещества, участвует в образовании углеводов, повышает способность клеток к наполнению водой, усиливает образование жиров и белков.
Хотя у отдельных видов овощных растений калий проявляет свои особые положительные качества, но есть и много общих, необходимых всем культурам. Он повышает устойчивость к болезням, низким температурам, засушливым (бесполивным) периодам; способствует всхожести семян и ускоренному делению клеток при росте всходов;
Подробнее | прочитало: 353 :| автор: sadovod| 30 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Картофель из семян: за и против | Овощеводство / картофель |
Картофель из семян: за и противКартофель из семян: за и против
Каждый, кто выращивает картофель на своем огороде, знает, что с годами урожай его неизменно начинает снижаться. Даже при должной агротехнике растения становятся более восприимчивыми к болезням, а сами клубни мельчают и делаются менее вкусными. Все дело в том, что любой сорт картофеля со временем вырождается: клубни с каждым годом накапливает в себе все больше инфекций, которые передаются семенному материалу и приводят не только к снижению общей урожайности, но и к потере качества самих картофелин. В связи с этим требуется регулярно обновлять, т.е. покупать новый посадочный материал - так называемую супер-суперэлиту, которая позволит собирать отличные урожаи на протяжении последующих 5-6 лет, после чего придется снова искать добросовестных продавцов и приобретать новый посадочный материал.
С добросовестностью на рынке нынче туго: многие поставщики норовят по баснословной цене под маской высококачественного семенного картофеля продать все, что угодно, но только не то, что нам нужно.
Подробнее | прочитало: 777 :| автор: sadovod| 27 января 2017 | Комментариев 0 |
::. 5 основных ошибок при выращивании рассады томатов (видео) | ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ |
Подробнее | прочитало: 306 :| автор: sadovod| 26 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Лимонник китайский | Ваш сад |
Лимонник китайскийЛимонник китайский
Лимонник китайский, Schisandra chinensis, единственный вид из 19 видов рода Schisandra, который произрастает у нас в России, на Дальнем Востоке. Лимонник распространен в осветленных вырубкой лесах, по опушками краям леса.
Это листопадная лиана, обвивающая деревья и кустарники и достигающая при благоприятных условиях 12-15 м. Скелетные ветви тонкие, с темно-коричневой морщинистой корой. Побеги гладкие, желтоватые. Листья удлиненно-овальные, средней величины, с клиновидным основанием на красноватых черешках. Цветки диаметром 1-1,5 см с белыми немногочисленными лепестками, раздельнополые. Мужские цветки содержат 3-5 тычинок, женские с крупным пестиком.
Плод массой около 0,5 г, округлый, ярко-красный, с 1-2 семенами. Сок ярко-красный, легко отделяющийся, очень кислый, терпкий, слегка горьковатый, смолистый, с сильным лимонным ароматом. Семена желто-оранжевые, почковидные, мелкие
Подробнее | прочитало: 398 :| автор: sadovod| 25 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Выращивание картофеля из семян | Овощеводство / картофель |
Выращивание картофеля из семянВыращивание картофеля из семян
Решив обновить посадочный материал картофеля не вегетативным, а семенным способом, можно купить семена в любом садоводческом магазине – с этим проблем обычно нет. А можно собрать свои семена с полюбившегося сорта, выращиваемого из года в год на дачном участке. Для этого на самых лучших кустах не стоит удалять появляющиеся соцветия, как это делают многие, а дождаться появления на них завязи. Когда эти ягодки начнут созревать и поменяют свой окрас с темно-зеленого на бледно-зеленый, их срывают, помещают в марлевый или тканевой мешочек и подвешивают в сухом проветриваемом помещении для дозаривания. Когда плоды приобретут молочный оттенок и размягчатся, их разрезают, извлекают мякоть с семенами и в емкости с водой промывают.
Подробнее | прочитало: 347 :| автор: sadovod| 24 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Сальпиглоссис: выращивание, уход | Цветоводство |
Сальпиглоссис: выращивание, уходСальпиглоссис: выращивание, уход
Сальпиглоссис, наверное и слова-то этого не все слышали, тем более созерцали великолепие цветка. Попробуем описать его внешний вид словами, итак представьте раскрытый бутон напоминающий одновременно тюльпан, петунию, лилию и колокольчик с лепестками, окрашенными в совершенно невероятные цвета и их смеси, ну например малиновые и белоснежные, сине-фиолетовые и коричнево-желтые. При этом окрашена в иной оттенок бывает не только середина бутона цветка, но даже и сами лепестки отдельно, а бывает что на одном растении серединка окрашена в иной цвет или нет, то есть в тон с центром бутона, в общем, цветок настолько красив, что даже оброс легендами.
Самая красивая легенда повествует о неком живописце, которому было нечем заняться, он сорвал самый крупный цветок петунии и раскрасил его так, как считал нужным, покрыл мраморным, удивительным рисунком.
Подробнее | прочитало: 590 :| автор: sadovod| 23 января 2017 | Комментариев 0 |
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