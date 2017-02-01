"Газета СадовоД"

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|::. Флоксы весной, летом и осенью
| Цветоводство |
|Флоксы весной, летом и осенью
По срокам цветения флоксы делятся на весенние и летне-осенние сорта, хотя большинству садоводов известны лишь летне-осенние цветы довольно однообразной окраски.
Это совсем не так.
Родоначальником флоксов летне-осеннего цветения является флокс метельчатый.
В диком виде он произрастает на полянах влажных лесов и кустарников, в низинах и других сырых местах, на богатых гумусом почвах.
Группа, объединяющая многочисленные садовые сорта, возникла в результате сложных межвидовых и межсортовых скрещиваний.
Цветки флоксов летне-осеннего цветения крупные, душистые, различной формы. Окраска и форма листьев варьируются довольно значительно. Венчик цветка размером от 1 до 5 см в диаметре, очень разнообразных чистых или смешанных тонов, часто с иначе окрашенным центром.
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автор: sadovod| 3 февраля 2017 | Комментариев 0 |
|::. Сельдерей: виды, сорта
| Овощеводство / сельдерей |
|Сельдерей: виды, сорта
Посещая дачные интернет-форумы нередко встречаю вопросы огородников: «На что похож по вкусу сельдерей и стоит ли его сажать?» И при ответе на данный вопрос огородники разделяются ровно на два «фронта»: одни просто обожают сельдерей, а другие терпеть его не могут. И никто не может толком рассказать о вкусе этой культуры. Сельдерей, действительно, имеет специфический вкус и аромат, которые вряд ли можно сравнить с каким-либо другим растением. И чтобы понять, что же такое на самом деле сельдерей, его нужно хотя бы раз в жизни посадить и вырастить самостоятельно и определиться, к какому «фронту» вы впоследствии примкнете.
У нас в семье такая ситуация сложилась по отношению к кинзе. Мой муж может за обедом съесть огромный пучок этой зелени, а я не могу вынести присутствия даже маленького ее листика в своей тарелке.
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автор: sadovod| 2 февраля 2017 | Комментариев 0 |
|::. Как болото превратить в плодородный огород
| Советы садоводов |
|Как болото превратить в плодородный огород
Для того чтобы обустроить землю на ваших шести сотках, нужно время и большой, огромный труд человека. Нужны деньги, а их, как и прежде, не хватает. Но труд физический и умственный, смекалка русского мужика, его умение и мастерство создадут на участке рай и радость садоводу.
Я получил участок 15 лет назад. Он, как и у многих садоводов Ленинградской области, оказался куском болота. Выкорчевал кустарник, порезал на куски и перевернул дерн. За десяток лет завез на участок 100 кубометров песка, две машины земли, четыре машины навоза (конского и коровьего) и тонну птичьего помета, машину опилок и тонну глины. Не выбросил и не сжег ни одной травинки с участка, в том числе и ботву от тыкв, кабачков, перца помидоров, картофеля и, особенно, бобовых. Листья крапивы, лебеды, цветов и хрена идут в дело.
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автор: sadovod| 31 января 2017 | Комментариев 0 |
|::. Картофель из семян: за и против
| Овощеводство / картофель |
|Картофель из семян: за и против
Каждый, кто выращивает картофель на своем огороде, знает, что с годами урожай его неизменно начинает снижаться. Даже при должной агротехнике растения становятся более восприимчивыми к болезням, а сами клубни мельчают и делаются менее вкусными. Все дело в том, что любой сорт картофеля со временем вырождается: клубни с каждым годом накапливает в себе все больше инфекций, которые передаются семенному материалу и приводят не только к снижению общей урожайности, но и к потере качества самих картофелин. В связи с этим требуется регулярно обновлять, т.е. покупать новый посадочный материал - так называемую супер-суперэлиту, которая позволит собирать отличные урожаи на протяжении последующих 5-6 лет, после чего придется снова искать добросовестных продавцов и приобретать новый посадочный материал.
С добросовестностью на рынке нынче туго: многие поставщики норовят по баснословной цене под маской высококачественного семенного картофеля продать все, что угодно, но только не то, что нам нужно.
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автор: sadovod| 27 января 2017 | Комментариев 0 |
|::. Лимонник китайский
| Ваш сад |
|Лимонник китайский
Лимонник китайский, Schisandra chinensis, единственный вид из 19 видов рода Schisandra, который произрастает у нас в России, на Дальнем Востоке. Лимонник распространен в осветленных вырубкой лесах, по опушками краям леса.
Это листопадная лиана, обвивающая деревья и кустарники и достигающая при благоприятных условиях 12-15 м. Скелетные ветви тонкие, с темно-коричневой морщинистой корой. Побеги гладкие, желтоватые. Листья удлиненно-овальные, средней величины, с клиновидным основанием на красноватых черешках. Цветки диаметром 1-1,5 см с белыми немногочисленными лепестками, раздельнополые. Мужские цветки содержат 3-5 тычинок, женские с крупным пестиком.
Плод массой около 0,5 г, округлый, ярко-красный, с 1-2 семенами. Сок ярко-красный, легко отделяющийся, очень кислый, терпкий, слегка горьковатый, смолистый, с сильным лимонным ароматом. Семена желто-оранжевые, почковидные, мелкие
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автор: sadovod| 25 января 2017 | Комментариев 0 |
|::. Сальпиглоссис: выращивание, уход
| Цветоводство |
|Сальпиглоссис: выращивание, уход
Сальпиглоссис, наверное и слова-то этого не все слышали, тем более созерцали великолепие цветка. Попробуем описать его внешний вид словами, итак представьте раскрытый бутон напоминающий одновременно тюльпан, петунию, лилию и колокольчик с лепестками, окрашенными в совершенно невероятные цвета и их смеси, ну например малиновые и белоснежные, сине-фиолетовые и коричнево-желтые. При этом окрашена в иной оттенок бывает не только середина бутона цветка, но даже и сами лепестки отдельно, а бывает что на одном растении серединка окрашена в иной цвет или нет, то есть в тон с центром бутона, в общем, цветок настолько красив, что даже оброс легендами.
Самая красивая легенда повествует о неком живописце, которому было нечем заняться, он сорвал самый крупный цветок петунии и раскрасил его так, как считал нужным, покрыл мраморным, удивительным рисунком.
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автор: sadovod| 23 января 2017 | Комментариев 0 |
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