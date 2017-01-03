"Газета СадовоД"

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::. Морковь. От биологии к агротехнике (видео) | ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ |
Подробнее | прочитало: 71 :| автор: sadovod| Сегодня, 10:52 | Комментариев 0 |
::. Советы начинающим куроводам | Дачный досуг |
Советы начинающим куроводамСоветы начинающим куроводам
У начинающих животноводов и птицеводов всегда много вопросов, но особенно их много возникает осенью и в преддверье зимы. Сегодня мы начнем разговор с вопросов, которые волнуют птицеводов, а точнее, куроводов.
У многих куроводов с начала осени куры стали расклевывать яйца. И в эту пору, когда и так яйценоскость снижается, особенно обидно терять продукт, тем более, что понять причину не удается. Кормление не изменилось, условия содержания хорошие, и уследить не удается - одна это "вредительница" или все куры вдруг решили лакомиться яйцами. В чем дело?
Расклев яиц - это большая проблема для хозяев. Если не прекратить этого - как можно быстрее, расклев может войти в привычку. Основная причина расклева яиц - это недостаток в рационе птицы белка. В конце лета и начале осени у кур происходит сезонная смена пера, на возобновление перьевого покрова требуется огромное количество белка и минеральных веществ.
Подробнее | прочитало: 797 :| автор: sadovod| 13 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Мята (Mentha piperita) | Овощеводство / мята |
Мята (Mentha piperita)Мята (Mentha piperita)
Относится к пряновкусовым овощным культурам, входит в семейство губоцветные. Латинское название мяты перечной Mentha piperita.
В диком виде встречается в Европе и Азии. Ее издавна культивировали в Англии, Голландии, Франции, Италии. В Россию завезена из Англии в конце XIX века.
Мята хорошо растет на окультуренных и суглинистых почвах с высоким содержанием гумуса и кислотностью в интервале от 5 до 7 рН. Она не боится низинных участков и высокого стояния грунтовых вод.
Отличается относительной морозостойкостью, но в суровые зимы требует укрытия соломой, хвойным лапником и пр. для предотвращения подмерзания почек, не имеющих периода покоя и трогающихся в рост при 2-3°С. Лист же может переносить заморозки до -5-7°С.
В первый год выращивания в начале развития требует хорошей освещенности. По мере отрастания надземной части и особенно корневища потребность в свете несколько снижается.
Подробнее | прочитало: 415 :| автор: sadovod| 11 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Лучшие сорта патиссонов | Овощеводство / баклажан |
Лучшие сорта патиссоновЛучшие сорта патиссонов
Патиссоны пользуются большой популярностью среди огородников благодаря своей неприхотливости и высокой урожайности. Красивые плоды очень эффектно смотрятся в зимних заготовках и помимо консервирования подходят для приготовления множества других блюд. Чтобы в преддверии нового дачного сезона не потеряться среди огромного сортового разнообразия патиссонов, предлагаю вашему вниманию обзор лучших их разновидностей, которые получили самые высокие оценки у огородников.
Заслуживает внимания высокоурожайный сорт «НЛО оранжевый», кусты которого дают за сезон по 25-30 прекрасных по качеству плодов массой 300-500 г. Плоские плоды этого сорта имеют яркую оранжевую окраску и очень нежную сочную мякоть. Сорт начинает плодоносить уже через 45 дней после появления всходов и отличается высокой болезнеустойчивостью.
Подробнее | прочитало: 357 :| автор: sadovod| 10 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Что посадить на рассаду в январе? | Овощеводство / Цветоводство |
Что посадить на рассаду в январе?Что посадить на рассаду в январе?
Буквально месяц назад я закрыла очередной дачный сезон и наконец-то спокойно вздохнула – впереди масса времени, чтобы отдохнуть от садово-огородных работ. Но позанимавшись домашними делами в течение декабря, уже к новогодним праздникам меня неудержимо потянуло в садоводческий магазин. Вспомнилось, как в прошедшем мае ругала себя, что опять насажала огромное количество рассады, для которой не находилось места на моих грядках. Тогда я клятвенно обещала себе, что уж в следующем году обязательно досконально распланирую посадки и посею только самое необходимое в строго ограниченном количестве, чтоб высвободить время для отдыха на даче.
И вот я иду в магазин со списком, в котором черным по белому написано, сколько пачек семян морковки, капусты, огурцов, томатов и еще некоторых особо важных овощей мне необходимо купить. Не тут-то было!
Подробнее | прочитало: 1521 :| автор: sadovod| 9 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Капуста романеско | Овощеводство / капуста |
Капуста романескоКапуста романеско
Капуста романеско в прошедшем сезоне стала настоящим шедевром на моих огородных грядках. Удивительные соцветия этого овоща, являющегося гибридом цветной капусты и брокколи, по форме напоминают коралл или причудливую звезду, состоящую из многочисленных аккуратных конусовидных пирамидок лимонно-зеленого цвета. За это он получил два других названия – «коралловая капуста» и «романская брокколи». Само растение очень схоже с цветной капустой: на прочном стебле формируются длинные продолговатые листья, а в центре – соцветие, которое при созревании срезается и используется в пищу. Головки этого овоща весили в среднем 0,5 кг, а некоторые из растений в высоту достигали 1 м.
На эту диковинку приходили посмотреть все мои соседи, поскольку никто из них раньше даже не слышал о таком виде капусты. Это и неслучайно – капуста романеско была выведена итальянскими селекционерами в 90х годах ХХ века, а в России появилась совсем недавно.
Подробнее | прочитало: 508 :| автор: sadovod| 6 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Выращивание рассады перцев в домашних условиях | Овощеводство / перец |
Выращивание рассады перцев в домашних условияхВыращивание рассады перцев в домашних условиях
Подготовка семян. Семена сортируют - отбирают самые крупные, правильной формы и без механических повреждений.
Если используются свои собственные или отечественные семена, то их необходимо на 20 минут опустить в 1%-ный раствор марганцовки, после чего промыть 20 минут в проточной холодной воде.
Проращивают семена в неглубоких сосудах: их кладут на влажную хлопчато-бумажную тряпочку, накрывают тканью, поливают теплой водой и держат при температуре +23-27°С до начала наклевывания. Следят, чтобы они не пересыхали.
Для уменьшения испарения влаги сосуд можно накрыть так, чтобы оставались небольшие отверстия для поступления воздуха.
Подробнее | прочитало: 847 :| автор: sadovod| 5 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Капуста краснокочанная | Овощеводство / капуста |
Капуста краснокочаннаяКапуста краснокочанная
Является двулетней овощной культурой семейства капустные, крестоцветные. Латинское ее название Brassica capitata. Происходит она из зоны Средиземноморья. Широкого распространения она на огородах до сих пор не имеет.
Для этого вида капусты пригодны хорошо окультуренные и высокоплодородные почвы: суглинистые, пойменные, торфянистые, дерново-подзолистые. При кислотности 5,5 рН почвы необходимо известковать (0,2-0,8 кг известковых материалов на 1 м²). Не подходят почвы заплывающие и заросшие пыреем.
Капуста краснокочанная достаточно холодостойка. Прорастание семян может начинаться уже при 2-3°С, но лучшая температура для этого -18-20°С. Рассаду следует обязательно подвергать температурной закалке, тогда она может после высадки переносить кратковременные заморозки до -5-7°С. Оптимальные температуры роста и развития взрослых растений - около 18°С.
Подробнее | прочитало: 329 :| автор: sadovod| 4 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Рождественская звезда на подоконнике (пуансеттия прекраснейшая) | На подоконнике |
Рождественская звезда на подоконнике (пуансеттия прекраснейшая)Рождественская звезда на подоконнике (пуансеттия прекраснейшая)
Большинство комнатных растений в зимнее время пребывают в состоянии покоя и зачастую становятся менее привлекательными, чем в весенне-летний период. Но именно зимой нам особенно хочется окружить себя сочной зеленью и яркими красками растений, которые украсят наше жилище и подарят положительные эмоции. Помочь в этом могут те комнатные культуры, которые способны цвести в зимние месяцы. Таких экземпляров не так много, но некоторые из них благодаря своей поразительной красоте способны искусно преобразить любое пространство и стать главным украшением дома.
Таким «уникумом» является пуансеттия прекраснейшая, внешний вид которой вряд ли кого-то оставит равнодушным. Благодаря стараниям селекционеров высокий дикорастущий кустарник превратился в компактное горшочное растение высотой 35-50 см
Подробнее | прочитало: 456 :| автор: sadovod| 3 января 2017 | Комментариев 0 |
::. Аспарагус Шпренгера (Asparagus Sprengeri) | На подоконнике |
Аспарагус Шпренгера (Asparagus Sprengeri)Аспарагус Шпренгера (Asparagus Sprengeri)
Продолжая рассказ о неприхотливых декоративных комнатных растениях, нельзя не вспомнить о Аспарагусе Шпренгера. Аспарагус Шпренгера (Asparagus Sprengeri) - декоративное растение из сем. лилейных. Родина его - Южная Африка. Побеги гибкие, свисающие (до 180 см длиной), усеянные светло-зелеными тонкими листообразными кладодиями. Корневища утолщенные, образуют белые клубнекорни. Цветки мелкие, бело-розовые, душистые, распускаются в начале лета. Потом на стеблях созревают ярко-красные ягоды. Ампельные экземпляры выглядят очень эффектно.
Аспарагус Шпренгера хорошо развивается в обычной рыхлой огородной почве. Поливают его равномерно, летом - обильно, зимой - значительно реже
Подробнее | прочитало: 415 :| автор: sadovod| 29 декабря 2016 | Комментариев 0 |
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