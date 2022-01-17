Дорогие друзья, уважаемые садоводы!

Подошёл к концу очередной год нашего с вами сотрудничества. Прежде всего мы хотим поблагодарить всех, кто смотрит нас, пишет комментарии, ставит лайки. Надеемся, наше сотрудничество продолжится и в наступающим 2024 году.

Ну а в новом году прежде всего мы хотим пожелать прекращения войны – самого страшного зла на земле. А как известно, зло может порождать только зло: озлобление сердец, ненависть, гибель детей, мирных жителей. Да и на поле боя гибнут чьи-то сыновья, мужья, отцы. Миллионы людей уже остались без крова.

Ну и конечно всем нашим садоводам в наступающим годы мы желаем здоровья, богатого урожая, цветущего сада, но под мирным небом, чтобы труд на земле приносил радость. А наш канал по возможности будет стараться давать своевременно нужные и полезные рекомендации.

С новым 2024 годом дорогие друзья!

Интернет-издание «Газета садовод»

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