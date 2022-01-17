Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. С новым 2024 годом!!! | новости
Дорогие друзья, уважаемые садоводы!
Подошёл к концу очередной год нашего с вами сотрудничества. Прежде всего мы хотим поблагодарить всех, кто смотрит нас, пишет комментарии, ставит лайки. Надеемся, наше сотрудничество продолжится и в наступающим 2024 году.
Ну а в новом году прежде всего мы хотим пожелать прекращения войны – самого страшного зла на земле. А как известно, зло может порождать только зло: озлобление сердец, ненависть, гибель детей, мирных жителей. Да и на поле боя гибнут чьи-то сыновья, мужья, отцы. Миллионы людей уже остались без крова.
Ну и конечно всем нашим садоводам в наступающим годы мы желаем здоровья, богатого урожая, цветущего сада, но под мирным небом, чтобы труд на земле приносил радость. А наш канал по возможности будет стараться давать своевременно нужные и полезные рекомендации.
С новым 2024 годом дорогие друзья!
Интернет-издание «Газета садовод»
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 286 | автор: sadovod | 30 декабря 2023 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 






Реклама

календарь
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Декабрь 2023 (4)
Ноябрь 2023 (3)
Октябрь 2023 (6)
Сентябрь 2023 (7)
Август 2023 (6)
Июль 2023 (4)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"