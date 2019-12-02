Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Поздравление с наступающим Новым 2020 годом | Новости издательства
Дорогие друзья!
Уважаемые садоводы и не садоводы, подходит к концу 2019 год.
Уже завтра мы будем накрывать праздничные столы, и готовиться к встрече Нового 2020 года.
Сегодня самое время загадывать желания, поздравлять друзей, родных и близких.
И, конечно, мы – интернет-издание «Газета садовод» хотим поздравить  своих друзей – читателей и зрителей нашего канала с наступающим Новым 2020 годом.
Желаем вам в новом году, прежде всего, здоровья и мирного неба над головой,
пусть в ваших семьях всегда будут во главе вера и любовь и ничто другое.
А вера и любовь принесут в ваш дом счастье и душевный покой. И только в таком состояние
можно по настоящему творить, в том числе и на садовых участках, а наши авторы всегда дадут вам нужные рекомендации и советы на нашем сайте и на Ютубе на канале «Газета садовод».
С наступающим Новым 2020 годом, дорогие друзья!























Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 68 | автор: sadovod | Вчера, 11:34 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама





календарь
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Декабрь 2019 (26)
Ноябрь 2019 (20)
Октябрь 2019 (24)
Сентябрь 2019 (25)
Август 2019 (25)
Июль 2019 (24)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"