Дорогие друзья!

Уважаемые садоводы и не садоводы, подходит к концу 2019 год.

Уже завтра мы будем накрывать праздничные столы, и готовиться к встрече Нового 2020 года.

Сегодня самое время загадывать желания, поздравлять друзей, родных и близких.

И, конечно, мы – интернет-издание «Газета садовод» хотим поздравить своих друзей – читателей и зрителей нашего канала с наступающим Новым 2020 годом.

Желаем вам в новом году, прежде всего, здоровья и мирного неба над головой,

пусть в ваших семьях всегда будут во главе вера и любовь и ничто другое.

А вера и любовь принесут в ваш дом счастье и душевный покой. И только в таком состояние

можно по настоящему творить, в том числе и на садовых участках, а наши авторы всегда дадут вам нужные рекомендации и советы на нашем сайте и на Ютубе на канале «Газета садовод».

С наступающим Новым 2020 годом, дорогие друзья!















































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