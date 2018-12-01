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::. Поздравление с наступающим НОВЫМ 2019 годом | Новости издательства
Дорогие друзья, уважаемые садоводы!
Подходит к концу 2018 год, еще один год нашей с вами совместной работы. Советы и рекомендации наших авторов теперь можно читать на нашем сайте «Gazetasadovod.ru», в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, facebook, instagram, видеоуроки смотреть на нашем канале youtube «Газета садовод» и на телеканале Точка ТВ.
Чтобы наши рекомендации и видеофильмы были более интересны и поучительны, мы приглашаем к сотрудничеству биологов, агрономов, опытных садоводов и, конечно, рекламодателей. Вместе с вами мы наполним содержание наших статей и видео нужной и необходимой информацией.
Огромную благодарность хотим выразить всем нашим читателям и зрителям. Надеемся, что и в следующем году наше с вами сотрудничество продолжится.

С наступающим Новым 2019 годом ВАС, дорогие друзья, здоровья вам и вашим близким, мирного неба над головой, благополучия, новых успехов и богатых урожаев!
Счастья в Новом 2019 году!
Редакция интернет-издания "Gazetasadovod.ru”







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::. прочитало: 46 | автор: sadovod | Сегодня, 13:51 | Комментариев 0 |
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