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::. Несколько полезных советов от канала "Газета садовод" из 2023 года | Овощеводство
Несколько полезных советов от канала "Газета садовод" из 2023 года
Здравствуйте, дорогие друзья. С Новым 2024 годом! Сегодня мы решили сделать подборку некоторых, я думаю интересных советов, которые прозвучали на нашем канале в прошлом году. И так смотрим внимательно.
Недостаток или избыток элементов питания в почвогрунте для рассады может существенно снизить потенциальную урожайность растения. Очень важно, чтобы почва для рассады была заправлена необходимыми элементами питания в нужных количествах и пропорциях. Особенно важно на начальном этапе наличие в почве в необходимых количествах и пропорциях азота и фосфора. Именно в первые две недели жизни в растении закладываются все важнейшие процессы вегетации, которые определяют дальнейшее его развитие, включая цветение и урожайность. При недостатке азота и фосфора закладывается меньшее количество плодов. Дальнейшие подкормки азотными и фосфорными удобрениями не могут исправить ситуацию.
Избыток элементов питания в почве наносит не меньший ущерб растениям. Дело в том, что корни хорошо поглощают почвенный раствор слабой концентрации. Оптимальная концентрация почвенного раствора составляет от 0,01 до 0,2%. При больших концентрациях потребление почвенного раствора затормаживается, а растения при наличии элементов питания в почве испытывает голод, а при концентрации 1,0% и выше коневая система отмирает.
Те сеянцы, которые взошли первыми, будут являться самыми потенциально урожайными. Оставляем для дальнейшего выращивания лидеров, остальных ликвидируем.
Но надо иметь в виду, что семенам при посеве необходимо создать одинаковые условия: влажность, температуру почвы, одинаковую глубину посева. При несоблюдении этих рекомендаций самые сильные семена, оказавшись в худших условиях или посеянные глубже, могут взойти позже.
На начальном периоде развития растения важное значение играют семядоли. В семядолях происходят важные фотосинтетические процессы. Образующиеся при этом органические соединения играют большую роль в развитии всего растения. В случае повреждения или преждевременной потери семядолей снижается накопление вегетативной массы, и что важно, задерживается формирование генеративных органов, т. е. будущего урожая. Поэтому все сеянцы с одним семядольным листочком или с поврежденными семядолями ликвидируйте.
Причины вытягивания рассады различных культур в принципе одинаковы, и в первую очередь это недостаток света при избытке тепла. В природе, как правило, ночные температуры на несколько градусов ниже дневных, а низкая температура воздуха замедляет рост надземной части. При выращивании рассады в домашних условиях на подоконнике температура почти одинакова.
 Вытягивание рассады может происходить и в светлое время суток при слабой интенсивности освещения и высокой температуре воздуха. Клетки у нормально развивающегося растения расположены горизонтально, у вытянутого клетки располагаются вертикально и, кроме того, они вытягиваются. Такие растения в дальнейшем не способны дать хороший урожай.
Часто у садоводов возникают вопросы о возможности выращивания в одной теплице томатов и огурцов. У этих культур нет общих болезней, обе культуры предпочитают плодородную почву со слабокислой или нейтральной реакцией почвенной среды, где pH для томатов от 5,5, до 7, для огурцов от 6 до 7. А вот требования к влажности почвы и воздуха у этих культур различны. Огурцы предпочитают частые поливы, влажный воздух. Томатам же требуются не частые, но обильные поливы, и относительно сухой воздух. При высокой влажности воздуха томаты хуже завязывают плоды, чаще подвергаются заболеваниям. Многие садоводы могут возразить, и привести примеры удачного выращивания в одной теплице томатов и огурцов. Соглашусь, это возможно, но с ущербом для той или иной культуры.
Ошибки подстерегают нас на всех этапах пути к урожаю. Одной из них является несоблюдение сроков посева. Так свёкла, посеянная в ранние сроки, может попасть под возвратные заморозки. Всходы при этом не пострадают, но в дальнейшем растения свёклы подвергаются цветушности.
Редис, шпинат, посеянные во второй половине мая попадают под длинный световой день и быстро выбрасывают цветоносы. Картофель, посаженный в холодную почву, ждет, когда почва прогреется, и после этого начинает прорастать, но в холодной почве часто поражается ризоктонией. Посеянные с холодную почву теплолюбивые культуры скорее всего вообще не взойдут, а семена сгниют в почве.
Разбросанный по поверхности почвы навоз необходимо сразу заделывать в почву. При разбрасывании навоза без заделки за 4 часа потери аммиачного азота могут достигнуть 55%, за 12 часов – 65%, за сутки – 70, за двое суток – до 80%.
Причиной малого количества цветков на томатах могут быть сортовые особенности.
Следующей причиной может быть жирование томатов. Растения, перекормленные азотом, имеют толстый ствол, тёмно-зеленые листья, усиленный растут пасынков. Такие растения завязывают мало плодов. Чтобы исправить ситуацию, но только частично, необходимо подкормить растения томата удобрениями, содержащими калий и фосфор. Это несколько изменит соотношение основных элементов азот: фосфор: калий.
Для нормального роста и развития растения необходимы: питание, а именно наличие всех нужных макро и микроэлементов, тепло, свет, влажность почвы и воздуха.
Но ни один фактор не может быть заменен другим. Например, недостаток фосфора нельзя заменить избытком калия или каким-либо другим элементом, а недостаток света восполнить теплом.
В конечном итоге на урожай любой культуры, а точнее на его снижения влияет тот фактор, который находится в минимуме. А рост урожая будет напрямую зависеть от увеличения количества того фактора, который находится в минимуме. Об этом говорит закон минимума, который описал в книге «Химия в приложении к сельскому хозяйству и физиологии» в 1840 году немецкий ученый Юстус фон Либих.
Получение максимально возможных урожаев возможно только при постоянном присутствии всех факторов жизни в достаточном количестве.
Для наглядного описания закона минимум используют «бочку Либиха». Каждая доска бочки обозначает какой-либо из факторов, высота доски – это количество этого фактора. Чем меньше количество какого-либо фактора, тем короче доска. На данном примере наглядно видно, что нельзя наполнить бочку водой выше самой короткой доски. И только увеличив её, можно увеличить уровень воды в бочке.




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::. прочитало: 432 | автор: sadovod | 12 января 2024 | Комментариев 0 |
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