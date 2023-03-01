

::. Четыре главные ошибки, которые могут погубить рассаду | Овощеводство Четыре главные ошибки, которые могут погубить рассаду

Март месяц у нас у садоводов — это месяц рассады: выращивание рассады, посева семян на рассаду.

А мы сегодня с вами поговорим об основных ошибках, которые могут привести к гибели рассады, или сделать её слабой, не способной в дальнейшем дать высокие урожаи.

Одним из опасных заболеваний, часто поражающих молодые растения, в том числе в рассадный период, является черная ножка.

Чёрная ножка — группа болезней растений, вызываемая различными паразитными грибами, реже бактериями. Общий признак — почернение корневой шейки у основания. Отсюда и появилось это название «Черная ножка».

При поражении растения черной ножкой, стебель растения чернеет у основания, корень начинает гнить, растение поникает и погибает.

Причиной болезни может быть зараженная земля, а также и семена. А способствуют развитию болезни низкая температура воздуха, переувлажненный почвогрунт, загущенные посадки.

Чтобы избежать данной проблемы, необходимо перед посевом производить обеззараживание семян, а в некоторых случаях и почвогрунта и создать оптимальные температурные и влажностные режимы для рассады.

Недостаток или избыток элементов питания в почвогрунте для рассады может существенно снизить потенциальную урожайность растения, а в некоторых случаях привести к гибели рассады. Очень важно, чтобы почва для рассады была заправлена необходимыми элементами питания в нужных количествах и пропорциях. Недостаток хотя бы одного элемента питания может привести к значительному снижению будущего урожая. Особенно важно на начальном этапе наличие в почве в необходимых количествах и пропорциях азота и фосфора. Именно в первые две недели жизни в растении закладываются все важнейшие процессы вегетации, которые определяют дальнейшее его развитие, включая цветение и урожайность. При недостатке азота и фосфора закладывается меньшее количество плодов. Дальнейшие подкормки азотными и фосфорными удобрениями не могут исправить ситуацию. Необходимо учитывать, что растения потребляют элементы питания в виде минеральных соединений, растворенных в воде. Корни лучше поглощают элементы питания из растворов слабой концентрации.

Оптимальная концентрация составляет от 0,01 до 0,2%. Более высокие концентрации почвенного раствора хуже усваиваются корнями растений, а при концентрации 1,0% коневая система отмирает. Из рассадных культур особенно чувствительны к повышенной концентрации почвенного раствора огурцы. Поэтому необходимо помнить, если посев семян на рассаду вы производите в почвогрунт, заправленный всеми необходимыми элементами питания, подкормки на начальном этапе повышают концентрацию почвенного раствора и могут нанести существенный вред растениям.

Ошибками, которые приводят к вытягиванию рассады и соответственно к снижению потенциального урожая являются несоблюдение светового и температурного режимов.

Причины вытягивания рассады различных культур в принципе одинаковы, и в первую очередь это недостаток света при избытке тепла. В природе, как правило, ночные температуры на несколько градусов ниже дневных, а низкая температура воздуха замедляет рост надземной части. При выращивании рассады в домашних условиях на подоконнике температура почти одинакова.

Вытягивание рассады может происходить и в светлое время суток при слабой интенсивности освещения и высокой температуре воздуха. Клетки у нормально развивающегося растения расположены горизонтально, у вытянутого клетки располагаются вертикально и, кроме того, они вытягиваются. Такие растения в дальнейшем не способны дать хороший урожай. В светлое время суток для рассады томатов, перцев, огурцов оптимальная температура– 21-25оС (при солнечном освещении – выше, в пасмурную погоду - ниже. В темное время суток - 16-17оС. Температуру воздуха садоводы обычно регулируют форточкой за занавесками или на застеклённой лоджии.

Несоблюдение сроков посева семян на рассаду

Выращивание какой-либо культуры рассадным способом позволяет получить забег. «Забег» — более ранний рост и развитие растений, выращенных из рассады, по сравнению с растениями в безрассадной культуре. Забег тесно связан с возрастом рассады, но всегда меньше его. Так как при высадки рассады на постоянное место происходит потеря или повреждение части корней, на период восстановления которых рост надземной части приостанавливается. Чем меньше возраст рассады, тем меньше потеря забега, но при малом возрасте рассады большой «забег» создать невозможно, а у великовозрастной рассады при пересадке увеличивается потеря в «забеге», что может не оправдать затраты на ее выращивание. Кроме того, переросшая, ослабленная рассада чаще подвергается заболеваниям, и уступает в урожайности.

Оптимальным рассадный период считается, пока растение в рассадной таре чувствует себя комфортно, а при высадки быстро восстанавливается. Для растений, плохо переносящих пересадку, он небольшой — 20-30 суток (огурец и другие тыквенные), а для относительно быстро приживающихся (томат, перцы, капуста и др.) — 50-60 суток.

Ну и под конец хочу напомнить, чтобы вырастить крепкую рассаду необходимо создать все условия, соответствующие требованиям данной культуры, а именно световой, температурный, влажностной режимы, а также обеспечить растения необходимым питанием. Все факторы жизни растений действуют совокупно, т. е. взаимодействуют в процессе роста и развития растений. Несоответствие требованиям выращиваемой культуре хотя бы одного любого фактора существенно снижает количество и качество будущего урожая.









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::. прочитало: 518 | автор: sadovod | 24 марта 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.