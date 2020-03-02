Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол




::. Как защитить рассаду от черной ножки? | Овощеводство / На подоконнике
Как защитить рассаду от черной ножки?
Черную ножку можно назвать настоящим бичом рассады – это грибковое заболевание способно в кратчайшие сроки погубить сеянцы. Как защитить от этого коварного недуга растения?
Распознать болезнь несложно. На основании стебля сеянца появляется темное пятнышко, которое чернеет, увеличивается в размере, приводит к загниванию тканей растения и в короткие сроки провоцирует его гибель – сеянец в месте «спайки» надламывается и падает.
Наиболее уязвимыми перед черной ножкой оказываются сеянцы от момента появления семядолей до образования 2-3 настоящих листочков. Причем чаще остальных страдает от этого недуга рассада томатов, баклажанов, перца, капусты, огурцов, а также петуний и астр.
Активно распространяться болезнь начинает во влажном, душном и теплом микроклимате либо в помещении, где часто случаются перепады температуры. Первыми попадают под удар загущенные посевы, которые страдают от недостатка света, питания и плохо проветриваются. Развивается заболевание стремительно: пораженные черной ножкой сеянцы гибнут за неделю.
Чтобы не допустить поражения рассады черной ножкой, соблюдайте несложные правила:
• используйте для посадки только качественные семена проверенных производителей;
• покупной необработанный посевной материал и самостоятельно заготовленные семена обязательно обеззараживайте перед посевом в растворе марганцовки или фунгицида;
• высевайте семена на рассаду в оптимальные сроки – длительное нахождение сеянцев у холодного окна чревато проблемами;
• подбирая емкости для посадки, отдавайте предпочтение торфо-перегнойным горшочкам и торфяным таблеткам – такие приспособления снижают риски появления черной ножки в разы;
• подвергайте обеззараживанию как самостоятельно заготовленную почвосмесь для выращивания рассады, так и покупной субстрат непроверенного производителя – «оживить» грунт после пропаривания или обеззараживания кипятком поможет раствор любого ЭМ-препарата;
• используйте для выращивания рассады только рыхлый, влаго- и воздухопроницаемый субстрат;
• увеличит защиту растений от черной ножки биофунгицид Триходермин – пролейте им грунт незадолго до посева семян;
• не пренебрегайте проветриванием посадок до момента появления всходов, если вы накрыли тару с посеянными семенами пленкой или стеклом – спертый воздух минипарничка запускает гнилостные процессы;
• обязательно досвечивайте сеянцы – при недостатке света у растений снижается сопротивляемость болезням;
• не усердствуйте с поливами – споры черной ножки активно размножаются во влажной среде;
• создадут благоприятные условия для развития грибка резкие колебания температуры в помещении – держите рассаду при оптимальных условиях в месте, где нет холодных сквозняков;
• соблюдайте правильный режим подкормок – сеянцы теряют иммунитет как при недостаточном, так и при избыточном питании;
• своевременно пикируйте растения – черная ножка в первую очередь селится в загущенных посадках.
Для профилактики черной ножки вы можете также воспользоваться одним или несколькими народными средствами, которые по заверениям бывалых огородников становятся надежной защитой от недуга:
• периодически опудривайте поверхность грунта под сеянцами просеянной древесной золой;
• раз в неделю проливайте почву в рассадной таре раствором пищевой соды (1 ч.л. на 1 стакан воды);
• перед посевом замачивайте семена 10-12 ч. в растворе Эпина, готовя его из 1 л воды и 1 ампулы препарата – такая терапия по отзывам опытных дачников надежно защищает будущие растения от напасти.
Однако полностью не перекладывайте ответственность на народные методы – залогом здоровья рассады в первую очередь служит правильная агротехника ее выращивания. Если вы все же допустили ошибки при уходе за рассадой, и черная ножка успела повредить часть сеянцев, постарайтесь обезопасить здоровые растения от заражения.
Идеальный вариант – уничтожить больные экземпляры, а здоровые пересадить в свежий обеззараженный грунт, если растения росли в общем ящике. Дополнительная мера – пролить грунт под пересаженными сеянцами ярко-розовым раствором марганцовки, и опрыскать растения по листу раствором Фитоспорина. Раствором Фитоспорина можно заменить раствор марганцовки – обильно увлажнить им прикорневой слой выстоявших растений. Альтернатива – 1%-ный раствор медного купороса, раствор Хома, 1%-ная бордоская жидкость или иной подходящий фунгицид.
После вышеописанных процедур проведите работу над ошибками и выясните, какие именно причины спровоцировали поражения сеянцев черной ножкой – это поможет в будущих сезонах найти правильный подход к получению крепкой здоровой рассады.
Кудрина Ирина




Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 73 | автор: sadovod | Сегодня, 10:15 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама

календарь
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Март 2020 (5)
Февраль 2020 (25)
Январь 2020 (24)
Декабрь 2019 (25)
Ноябрь 2019 (20)
Октябрь 2019 (24)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"