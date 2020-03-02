|Как защитить рассаду от черной ножки?
Черную ножку можно назвать настоящим бичом рассады – это грибковое заболевание способно в кратчайшие сроки погубить сеянцы. Как защитить от этого коварного недуга растения?
Распознать болезнь несложно. На основании стебля сеянца появляется темное пятнышко, которое чернеет, увеличивается в размере, приводит к загниванию тканей растения и в короткие сроки провоцирует его гибель – сеянец в месте «спайки» надламывается и падает.
Наиболее уязвимыми перед черной ножкой оказываются сеянцы от момента появления семядолей до образования 2-3 настоящих листочков. Причем чаще остальных страдает от этого недуга рассада томатов, баклажанов, перца, капусты, огурцов, а также петуний и астр.
Активно распространяться болезнь начинает во влажном, душном и теплом микроклимате либо в помещении, где часто случаются перепады температуры. Первыми попадают под удар загущенные посевы, которые страдают от недостатка света, питания и плохо проветриваются. Развивается заболевание стремительно: пораженные черной ножкой сеянцы гибнут за неделю.
Чтобы не допустить поражения рассады черной ножкой, соблюдайте несложные правила:
• используйте для посадки только качественные семена проверенных производителей;
• покупной необработанный посевной материал и самостоятельно заготовленные семена обязательно обеззараживайте перед посевом в растворе марганцовки или фунгицида;
• высевайте семена на рассаду в оптимальные сроки – длительное нахождение сеянцев у холодного окна чревато проблемами;
• подбирая емкости для посадки, отдавайте предпочтение торфо-перегнойным горшочкам и торфяным таблеткам – такие приспособления снижают риски появления черной ножки в разы;
• подвергайте обеззараживанию как самостоятельно заготовленную почвосмесь для выращивания рассады, так и покупной субстрат непроверенного производителя – «оживить» грунт после пропаривания или обеззараживания кипятком поможет раствор любого ЭМ-препарата;
• используйте для выращивания рассады только рыхлый, влаго- и воздухопроницаемый субстрат;
• увеличит защиту растений от черной ножки биофунгицид Триходермин – пролейте им грунт незадолго до посева семян;
• не пренебрегайте проветриванием посадок до момента появления всходов, если вы накрыли тару с посеянными семенами пленкой или стеклом – спертый воздух минипарничка запускает гнилостные процессы;
• обязательно досвечивайте сеянцы – при недостатке света у растений снижается сопротивляемость болезням;
• не усердствуйте с поливами – споры черной ножки активно размножаются во влажной среде;
• создадут благоприятные условия для развития грибка резкие колебания температуры в помещении – держите рассаду при оптимальных условиях в месте, где нет холодных сквозняков;
• соблюдайте правильный режим подкормок – сеянцы теряют иммунитет как при недостаточном, так и при избыточном питании;
• своевременно пикируйте растения – черная ножка в первую очередь селится в загущенных посадках.
Для профилактики черной ножки вы можете также воспользоваться одним или несколькими народными средствами, которые по заверениям бывалых огородников становятся надежной защитой от недуга:
• периодически опудривайте поверхность грунта под сеянцами просеянной древесной золой;
• раз в неделю проливайте почву в рассадной таре раствором пищевой соды (1 ч.л. на 1 стакан воды);
• перед посевом замачивайте семена 10-12 ч. в растворе Эпина, готовя его из 1 л воды и 1 ампулы препарата – такая терапия по отзывам опытных дачников надежно защищает будущие растения от напасти.
Однако полностью не перекладывайте ответственность на народные методы – залогом здоровья рассады в первую очередь служит правильная агротехника ее выращивания. Если вы все же допустили ошибки при уходе за рассадой, и черная ножка успела повредить часть сеянцев, постарайтесь обезопасить здоровые растения от заражения.
Идеальный вариант – уничтожить больные экземпляры, а здоровые пересадить в свежий обеззараженный грунт, если растения росли в общем ящике. Дополнительная мера – пролить грунт под пересаженными сеянцами ярко-розовым раствором марганцовки, и опрыскать растения по листу раствором Фитоспорина. Раствором Фитоспорина можно заменить раствор марганцовки – обильно увлажнить им прикорневой слой выстоявших растений. Альтернатива – 1%-ный раствор медного купороса, раствор Хома, 1%-ная бордоская жидкость или иной подходящий фунгицид.
После вышеописанных процедур проведите работу над ошибками и выясните, какие именно причины спровоцировали поражения сеянцев черной ножкой – это поможет в будущих сезонах найти правильный подход к получению крепкой здоровой рассады.
Кудрина Ирина
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»