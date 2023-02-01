

::. Рассада томатов и 5 главных ошибок, которые могут её погубить | Овощеводство / томаты Рассада томатов и 5 главных ошибок, которые могут её погубить

Мы уже говорили с вами о выращивании рассады томатов в домашних условиях: о посеве семян, пикировке и уходе за рассадой. Сегодня мы лишь остановимся на некоторых ошибках, которые чаще всего допускают садоводы при выращивании рассады томатов.



Несоблюдение сроков посева семян

Здесь все просто, если посеять семена на рассаду поздно, то кусты томатов не успеют отдать нам полноценный урожай, если посеять семена раньше срока, то корешки переросших растений в стесненных условиях не смогут в полной мере обеспечить питанием растение, и растение неизбежно будет отставать в росте, увеличится вероятность заболеваний, а кроме того, такая рассада хуже приживается при пересадке ее на постоянное место.

Как же определить сроки посева?

Сроки посева семян на рассаду зависят от сроков высадки рассады на постоянное место. Надо помнить, что томат – теплолюбивая культура, при минусовых температурах погибает, да и при низких плюсовых ниже +5°С приостанавливается в росте, и часто подвергается заболеваниям. У нас под Санкт-Петербургом, чтобы избежать риска возвратных заморозков, рассаду томатов можно высаживать после 5 июня. Но эти даты зависят в первую очередь от региона, где находится ваша дача, а также от оснащенности вашей теплицы.

А когда Вы определите дату высадки рассады на постоянное место, от этой даты надо отсчитать назад 55-65дней. Если Вы выращиваете рассаду с пикировкой, то отнимите еще 7 дней. Полученная дата является датой посева семян на рассаду.



Нарушение температурного и светового режимов

Оптимальная температура воздуха для выращивания рассады в светлое время суток, при хорошем освещении 22-25 °С. В темное время суток 12-14°С.

Именно при высокой температуре воздуха и при слабом освещении рассада томатов вытягивается.

Явление это можно представить в упрощенном виде так: при одинаковом количестве клеток стебля у нормально растущего растения они меньше размером и расположены горизонтально, а у вытянутого стебля клетки удлиняются и размещаются вертикально. Ясно, что в последнем случае растение будет более тонким и ослабленным. Чтобы избежать этого, в темное время суток, как я уже говорил температуру воздуха необходимо опускать до 14-16оС. Также необходимо снижать температуру воздуха на несколько градусов, если стоит пасмурная погода и освещения растениям недостаточно. Садоводы обычно регулируют температуру воздуха на подоконнике форточкой, или выносят рассаду на утепленную лоджию.



Неправильное питание растений.

Если грунт для рассады содержит и в достаточных количествах и макро и микроэлементы, то корешки, развиваясь, заполняют весь объем посадочной тары и выбирают все необходимые элементы для питания растения, и рассада может хорошо развиваться и без дополнительных подкормок. Подкормки могут понадобится, когда корни заполнят объем посадочной тары и будут быстро выбирать из почвы влагу и питание.

Следовательно почва для рассады должна содержать все необходимые растению питательные вещества в необходимых пропорциях. Избыток того или иного вещества также вреден растениям, как и недостаток.

Кислотность почвы должна быть слабокислой или близкой к нейтральной, где pH 5,5-7,0. Повышенная кислотность почвы негативно сказывается на росте большинства культурных растений за счёт уменьшения доступности ряда макро- и микроэлементов, и наоборот, увеличения растворимости токсичных соединений марганца, алюминия, железа, бора и других соединений, а также ухудшения физических свойств.

Ну и конечно не маловажное требование: почва должна быть чистой и не содержать болезнетворных микробов, грибов, которые могут губительно воздействовать на рассаду.

Почвосмесь можно приобрести в специализированных магазинах или приготовить самостоятельно.

Рецепт почвосмеси: 3 части торфяной земли, 5 частей компоста, 1 часть перепревших опилок или песка, 1 стакан золы на ведро почвосмеси.



Неправильный полив рассады

Поливать рассаду необходимо только отстоянной водой комнатной температуры. Поливы проводятся по мере подсыхания почвы. Поливать следует обильно, чтобы земляной ком полностью был пропитан влагой. А Следующий полив необходимо делать, когда почвогрунт начнет подсыхать, но не пересыхать. Нельзя допускать пересыхания грунта, но и заливать его тоже не следует. Поливать надо аккуратно, чтобы вода не попадала на растения. Влажность почвы всегда должна быть умеренной.

Переувлажнение, особенно в сочетании со слабой освещенностью и повышенной температурой, ведет к сильному вытягиванию стебля, ухудшению развития корневой системы, а также и к болезням.



Некачественные семена

И наконец, хочется напомнить как начинающим, так и опытным садоводам. Приобретайте семена только у надежных продавцов. Приобретение семян на рынке, у незнакомых лиц могут свести на нет все ваши труды и усилия. Таким образом, возможно приобрести просроченные семена, сорт может не соответствовать указанному сорту на упаковке. В магазинах внимательно следите за сроками годности, которые указаны на упаковке.









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::. прочитало: 289 | автор: sadovod | Вчера, 19:30 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.