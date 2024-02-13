

::. Как выбрать сорт томата? Какие сорта и гибриды томата выращиваю я? | Овощеводство / томаты Как выбрать сорт томата? Какие сорта и гибриды томата выращиваю я?

Сегодня я расскажу, на что же необходимо обратить внимание при выборе сорта или гибрида томата, расскажу о своем мнение о некоторых сортах и гибридах томата, которые выращиваю я. А вас в комментариях попрошу поделиться своим мнением и своими любимыми сортами или гибридами томата.

Часто можно видеть надпись на пакетике с семенами «F1».

Это означает, что семена в упаковке гетерозисные гибриды. Гетерозис - способность гибридов первого поколения превосходить «родителей» по жизнестойкости, плодовитости, продуктивности и др. признакам.

Гибриды дружнее отдают урожай, многие из них реже подвергаются заболеваниям. Но если вам понравится данный гибрид, то самостоятельно семена вы не получите. Семена гибрида не сохраняют свойства материнского растения.

Рассматриваем пакетики далее. И видим следующие надписи «индетерминантные», «полудетерминантные» «детерминатные».

Индетерминантные сорта и гибриды, иногда на пекетиках обозначают, как высокорослые, они не прекращают своего роста без нашего вмешательства. Раст гибрида БЛАГОВЕСТ F1 ения с таким типом роста всегда имеют между соцветиями 3 листа. При их формировании на главном стебле оставляют от 3 и более соцветий. Растения такого типа формируются в 1 или 2 стебля.

Следующая группа томатов с полудетерминантным типом роста растения. На пакетиках их иногда обозначают, как среднерослые. Растения такого типа заканчивают свой рост сами – соцветием. Высота таких растений в среднем до 1,5 метров. Формируют полудетерминантные сорта и гибриды томатов в 1-2 или 3 стебля.

Детерминантные сорта и гибриды на пакетиках иногда обозначаются, как низкорослые. Куст томата этой группы невысокий от 60 до 120 см, основной стебель и боковые побеги прекращают рост после образования на стебле 2-4, иногда более кистей. Томаты с детерминантным и супердетерминантным типом роста по своим биологическим свойствам являются более скороспелыми. Томаты этих групп более подходят для выращивания в невысоких парниках, под пленочном укрытием и в открытом грунте. А в теплице я предпочитаю выращивать индетерминантные или полудетерминантные сорта и гибриды, что позволяет более эффективно использовать весь объем тепличного пространства.

Конечно, необходимо учитывать, для каких целей вы выращиваете томаты.

Для свежего потребления выращивают вкусные, мясистые томаты, для зимних заготовок лучше приобретать сорта и гибриды, плоды которых небольшого размера и имеют правильную форму, с толстой шкуркой.

Прежде, чем перейти к сортам и гибридам томатов, которые выращиваю я, напомню, что корни рассады быстро заполнят объем посадочной тары. Потребность в воде и растворенных в ней элементах питания увеличится. И чтобы удовлетворить требования растений в питании, потребуются подкормки.

А теперь я поделюсь своим мнением о сортах и гибридах томата, которые я выращивал в прошлом году и надеюсь, что в комментариях мы увидим ваши рекомендации.

Одим из моих любимых сортов томата является индетерминантный сорт ДЕ БАРАО ЧЕРНЫЙ. Период от всходов до начала созревания 120-130 дней. Плод цвета темной вишни превосходного вкуса. Тенеустойчивый, урожайный. Этот сорт я выращиваю уже 4 года. Никаким болезням, как, впрочем, и все другие сорта и гибриды, выращиваемые в моей теплице, не подвергался. Единственный небольшой минус – храниться не долго, а впрочем, долго храниться плоды и не успевает.

Еще один сорт, который я выращиваю уже несколько лет, это БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ. Это полудетерминантный сорт, высота куста достигает 1,5 м. Период от всходов до первых плодов 120-125 дней. Плоды крупные, мясистые, прекрасного вкуса. Хранятся, к сожалению, не долго.

А вот плоды гибрида БЛАГОВЕСТ F1 хранятся в свежем виде дольше, чем вышеописанные сорта. Это раннеспелый гибрид, от всходов до плодоношения немного более 100 дней. Шкурка не тонкая, вкус хороший и самое главное гибрид БЛАГОВЕСТ F1 очень урожайный. С оного куста у меня получилось снять около 5 кг. Этот гибрид занимает в моей теплице большую часть площадей.

И конечно, хотелось попробовать какой-либо новый для моей теплицы сорт. А для этого я посеял несколько семечек томата Гигант лимонный. В теплице места нашлось только одному кусту. Поэтому моё мнение может быть не совсем точное. Но вкусовые качества плодов и урожайность меня порадовали. Сорт индетерминантный, урожайность высокая. Плоды крупные, массой до 600 г, очень вкусные. От всходов до плодоношения 110-120 дней. В этом году планирую не пожалеть места в моей теплице для этого сорта.

Напомню, обязательно пишите о своих любимых сортах и гибридах в комментариях.







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::. прочитало: 1 376 | автор: sadovod | 13 февраля 2024 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.