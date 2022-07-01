



::. Выращиваю только эти сорта томатов. А какие выращиваете вы? | Овощеводство / томаты Выращиваю только эти сорта томатов. А какие выращиваете вы?

Я уже садовод со стажем. Садовый участок приобрел 18 лет назад. Я много читал специальной литературы, как выращивать ту или иную культуру, в том числе выписывал печатное издание «САДОВОД». Изучил тонкости агротехники выращивания огурцов, томатов, да и других культур. Все это необходимо, как говориться, мелочей в уходе за огородом не бывает. Любая мелочь, может привести к частичной или полной потере урожая. Но об этом много пишут, снимают видео, нам остается только выбрать источники информации, каналы, которым можно доверять.

Но в последние годы я сделал для себя вывод: «Какой бы ты не был классный агроном, а урожай все-равно определяет сорт».

От нас, конечно, много зависит, я уже сказал, что мелочей в уходе за огородом не бывает, но с малоурожайным сортом, высокого урожая не достичь, а еще бывают помидоры вкусные и не очень. Поэтому я хочу поделиться своим опытом и очень прошу поделиться вас своим, дорогие читатели.

Последнее 3 года я выращиваю несколько кустов томата ДЕ БАРАО ЧЕРНЫЙ. Это индетерминантный сорт для защищенного грунта. Производитель пишет, что сорт пригоден для длительного хранения, но у нас почему-то храниться долго плоды не хотели. Я не скажу, что сорт очень урожайный, но все эти недостатки с лихвой покрывают его вкусовые качества. Мы используем помидоры этого сорта для салатов, да и так уплетаем с большим удовольствием. Шкурка тонкая, вкус нежный, и какой-то необычный привкус.

Следующий сорт, который я выращиваю, это БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ. Это полудетерминантный сорт, высота куста до 1,5 м

Сорт знаменит крупными плодами и великолепным вкусом. Неприхотлив. Используем для салатов, и на закуску. Вот лежкостью тоже нас особо не радует.

А вот гибрид БЛАГОВЕСТ F1 мне порекомендовал 2 года назад один хороший знакомый. Теперь хочу остановиться и на этом гибриде.

Это раннеспелый полудетерминантный гибрид.

Урожайный, раннеспелый, с прекрасными вкусовыми качествами. С одного куста я снимал от 4 до 5,5кг. От всходов до плодоношения около 105 дней. Теперь этот гибрид у меня в любимчиках.

И еще один гибрид, который выращиваю всего второй год, но теперь планирую выращивать и в последующие годы — это МАЛИНОВАЯ ИМПЕРИЯ F1. Индетерминантный гибрид отличается высокой урожайностью (до 5,5 кг с куста), ранним созреванием, высокими вкусовыми качествами.

Выращивал в свое время еще много сортов и гибридов, но остановился пока на этих. А какие сорта и гибриды выращиваете Вы? Что Вы посоветуете мне и всем читателям?



В. Щедрев





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::. прочитало: 153 | автор: sadovod | Вчера, 08:30 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.