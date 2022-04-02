









::. Для огорода перепробовал много удобрений, но остановился на этом | Овощеводство Для огорода перепробовал много удобрений, но остановился на этом

Дорогие, братья садоводы. Хочу поделиться своим опытом применения удобрений и приглашаю вас, друзья мои, поделиться своим.

Все понятно, что прежде, чем съесть огурец или помидор, надо накормить сначала их.

А вот чем?

Изучением этого вопросы я занимаюсь столько, сколько существует моя дача. А дачник я уже со стажем, стаж 17 лет.

Начитавшись садовой литературы о вреде минеральных удобрений, я закупил несколько мешков навоза, раскидал их по огороду, и перекопал на штык лопаты. После такого кормления лучше всего себя чувствовали кабачки и огурцы. Морковь тоже выросла, но очень кривая, у помидоров листья были жирные, ярко-зеленые, а вот цвели они слабо и в результате получил урожай в несколько помидоров. Да все бы было ничего, только мыши или крысы, не знаю кто, под землей наделали много ходов и стали подъедать морковь и картошку, которая, кстати, тоже неплохо пошла в рост.

Поделился своими проблемами с одним опытным садоводом. Тот задал сразу вопрос: «Навозом не злоупотребляешь?».

Оказалось, что у него была такая же проблема. А еще он мне поведал, что со свежим навозом в почву могут попадать различные болезнетворные организмы, грибы, вызывающие корневые гнили.

Навоз хорошее органическое удобрение, только свежий навоз подходит, во-первых, не для всех культур, во-вторых, есть побочные явления, о которых я уже сказал.

Магазин для садоводов порадовал меня изобилием разных органических удобрений, огорчил только ценами. Здесь, друзья мои садоводы, хочу попросить вас поделится опытом: «что можно покупать? Действительно ли это удобрения? Что из всего этого пробовали лично Вы? Какие результаты?»

Я лично приобрёл несколько пачек таких удобрений. Сложно сказать, какой был эффект, только урожай кабачков, огурцов был значительно скромнее. Помидоры порадовали, листья были не такие уж жирные, но зато цветение было хорошее.

Но все-таки я в конечном итоге сделал другой выбор. В течение всего лета складываю все, что перегнивает в одну кучу, исключаю только больные листья и побеги, пересыпаю землей. Чтобы процесс разложения шёл быстрее, добавляю туда полуразложившейся компост. Именно в полуразложившемся компосте много нужных бактерий, которые разлагают органику. Периодически добавляю в компостную кучу золу, и пусть простят меня ярые сторонники органического земледелия, пересыпаю суперфосфатом. Каждый слой см 20, пересыпаю суперфосфатом, примерно пол столовой ложки. Периодически перекапываю содержимое. На следующий год еще недозрелый компост закладываю под кабачки и огурцы. По остальные культуры компост использую только зрелый двухлетний компост. Практически это однородная масса, без всякого неприятного запаха. Это удобрение у меня сейчас пока самое основное. При посадке саженцев деревьев и кустарников применяю кроме компоста еще калийные минеральные удобрения. А какие удобрения применяете Вы на своем огороде? И самое главное, не от кого еще не слышал. Действительно ли овощи, выращенные без минеральных удобрений, вкуснее и экологически чище?

Ну а я точно знаю, что огурец со своего огорода всегда вкуснее.

Василий Петров, садовод-любитель со стажем

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::. прочитало: 170 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.