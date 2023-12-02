



::. Как оформить мансардные окна в крыше? | Товары и услуги для садоводов / Дачное строительство Как оформить мансардные окна в крыше? Мансарда — почти всегда пространство со сложной геометрией, и зачастую окна в таком помещении расположены в крыше на наклонной поверхности. Поход к декорированию таких оконных проемов требует особого внимания. Вместе со Светланой Фадеевой, продавцом-консультантом отдела «Декор» гипермаркета «Леруа Мерлен Новая Рига», разбираемся, какой тип оформления выбрать и каким материалам отдать предпочтение.

Окна, расположенные в мансарде на скате крыши, пропускают больше света, чем стандартные окна на нижних этажах дома. В летний период, при ранних восходах, большой продолжительности светового дня и жаркой погоде, это может стать серьезной проблемой для жителей дома. Рассмотрим варианты декорирования окон, расположенных на наклонных поверхностях.



Рулонные шторы

Рулонные шторы представляют собой полотно, закрепленное на металлической трубке-валике и укомплектованное механизмом для скручивания-раскручивания.

Для окон, расположенных на наклонной поверхности, рекомендуется монтаж рулонных штор со сверлением, при котором шторы крепятся непосредственно на раму, в оконный проем или на саму наклонную поверхность.

При монтаже в оконный проем требуется учитывать его глубину: расстояние от верхнего откоса оконного проема до подвижной створки должно быть не менее 10 см, чтобы скрученная рулонная штора не мешала открывать створку. А при монтаже на оконную раму важно предусмотреть, чтобы полотно не перекрывало ручку и петли.

Для того чтобы рулонная штора при монтаже на наклонной поверхности под

действием силы тяжести не отвисала вертикально, применяют направляющие из алюминия: чем шире направляющие, тем прочнее фиксация бокового края.

При монтаже на большой высоте также стоит учитывать длину цепочки ручного управления или использовать электропривод.

Рулонные шторы могут быть различного дизайна и фактуры: с обратной стороной в тон лицевой либо белой или зеркальной для отражения солнечных лучей. А модели блэкаут могут полностью затемнить помещение.

Рулонную штору можно протирать влажной губкой. А для защиты всего рулона от пыли стоит приобрести короб, который крепится сверху рулона.



Жалюзи

Для плавного регулирования солнечного света на мансардном окне можно использовать легкие алюминиевые жалюзи с горизонтальными ламелями различной ширины, которые не выгорают и не деформируются в отличие от пластиковых или тяжелых деревянных.

Жалюзи с горизонтальным расположением планок-ламелей крепятся на наклонной поверхности с использованием нижних фиксаторов.

При монтаже жалюзи в оконный проем или на стену также стоит учитывать ширину собранных жалюзи, чтобы они не мешали открывать окно.

При необходимости можно уменьшить длину горизонтальных жалюзи, разобрав нижнюю часть и удалив лишние ламели.

Ламели могут быть различного цвета, с перфорацией или без нее.

Металлические жалюзи можно протирать влажной тряпкой или очищать от пыли специальной щеткой для чистки.



Шторы плиссе

Шторы плиссе служат для регулировки поступающего света и визуально напоминают горизонтальные жалюзи. Их также можно разместить на наклонной поверхности, если модель предусматривает наличие направляющих, фиксирующих полотно по верхнему и нижнему краю. В таких моделях конструкция позволяет открывать полотно сверху вниз, снизу вверх или сверху и снизу одновременно. Ручной механизм управления расположен с двух сторон шторы.

Установка штор плиссе производится на створку окна. Для мансардных окон рекомендуется монтаж со сверлением.

Шторы плиссе изготавливают из гофрированного полиэстера с пропиткой, предохраняющей выгорание ткани. Их можно протирать слегка влажной тряпкой. Существуют также бумажные шторы плиссе, которые монтируются на двусторонний скотч и используются в качестве временного оформления в ходе ремонта или для защиты растений от яркого солнца.



Портьеры и тюль

Монтаж тюля и портьер на наклонную поверхность осуществляют с помощью двух горизонтальных штанговых карнизов, где верх и низ декоративного текстиля плотно натянуты по высоте и надеты на верхнюю и нижнюю штанги с помощью кулиски.

Чаще для такого декора используют легкие, рассеивающие прозрачные и полупрозрачные ткани с коэффициентом сборки 1:2-3. На одном карнизе можно создать композицию из нескольких портьер, собранных не только к боковым сторонам, но и посередине карниза.

В мансардных помещениях лучше смотрятся ткани светлых или пастельных тонов, однотонные или с мелким рисунком. Выбрать подходящий текстиль и заказать услугу пошива штор можно в сетевом гипермаркете товаров для ремонта и обустройства дома.

Вариантов оформления оконных проемов, расположенных в крыше, немало. При выборе стоит ориентироваться на назначение помещения и дизайн интерьера.









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::. прочитало: 126 | автор: sadovod | Вчера, 12:23 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.