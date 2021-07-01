

::. Варианты террасного настила для монтажа своими руками | Ландшафтный дизайн Варианты террасного настила для монтажа своими руками

Дачная терраса — это особое пространство, которое является своего рода переходной зоной между домом и улицей. Находясь на террасе, мы наслаждаемся свежим воздухом, пением птиц, закатами и рассветами, но при этом остаемся под крышей своего дома. Такое место требует особого подхода к отделке — с учетом климатических и эксплуатационных условий.

О вариантах террасного настила, которые можно выполнить своими руками, рассказывают эксперты Школы ремонта "Леруа Мерлен".

Терраса — это, как правило, неотапливаемое и не всегда остекленное помещение. Кроме того, встречаются террасы открытого типа, которые находятся под открытым небом. Поэтому при выполнении отделочных работ стоит учитывать климатические особенности. Напольное покрытие на террасе должно обладать следующими свойствами:

морозостойкость;

низкий уровень влагопоглощения;

износостойкость;

ремонтопригодность;

устойчивость к выцветанию;

удобство очистки от загрязнений.

Кроме того, покрытие не должно скользить при попадании на него влаги.



Террасная и палубная доска

Отличный вариант для террасного настила — террасная и палубная доска из лиственницы. Твердая древесная порода выдерживает высокие механические нагрузки и не боится осадков. Это экологичное и практичное решение используется не только для террас, но и для садовых дорожек, беседок, мостиков, площадок вокруг бассейнов.

Террасная доска может иметь лицевую и изнаночную сторону, а может быть лицевой с обеих сторон. Второй вариант удобен с точки зрения ремонта — в любой момент можно перевернуть доску, чтобы скрыть появившийся дефект. Доска имеет рифленую лицевую поверхность, что обеспечивает противоскользящий эффект.

У палубной доски также есть изнаночная и лицевая стороны, но, в отличие от террасной доски, они обе гладкие. Лицевую сторону можно определить по скругленным фаскам.

В гипермаркетах для ремонта и обустройства представлен большой выбор террасных и палубных досок, которые уже обработаны и готовы к укладке. Остается только рассчитать нужное количество и подготовить основание.

Есть несколько вариантов укладки: параллельная, диагональная под углом 45 градусов или 30 градусов. Для расчета количества досок при параллельной укладке достаточно знать площадь пола, при диагональной нужно прибавить 20%, которые уйдут на подрезку.

Для настила террасы также используют ДПК (древесно-полимерный композит), который называют «жидким деревом». Материал представляет собой измельченную древесную стружку, соединенную полимерным составом. Главные его преимущества — износостойкость и простота в обслуживании. Доски из ДПК легко устанавливаются и не требуют обработки и специального ухода. Кроме того, широкая цветовая палитра позволяет выбрать любой цвет, подходящий по стилю.



Какой выбрать фундамент?

Важный этап работ — установка фундамента. Это может быть бетонная стяжка, тротуарная плитка или винтовые сваи, в зависимости от климатических условий, разновидности грунта, характера ландшафта.

Особенности участков со сложным, подвижным или влажным грунтом делают возведение на них бетонных фундаментов нецелесообразным. Надежная альтернатива требуется на участках, расположенных на торфяниках, в прибрежной полосе, на насыпных участках, на склонах, а также на участках, где по каким-либо причинам невозможно проведение земляных работ.

Возведение бетонного основания существенно осложняется с наступлением зимнего сезона. По строительным нормам, зимними считаются условия, в которых днем температура опускается до +5 °С и ниже, а ночью до 0 °С и ниже.

При работе с бетоном зимой в материал необходимо добавлять противоморозные добавки. Потребуется также специальная техника, которая будет предотвращать промерзание бетона и неравномерное застывание. Использование специальных материалов и средств удорожает строительство. Кроме того, увеличивается технологический интервал, необходимый для того, чтобы бетон набрал прочность.



Металлические сваи

Самый простой и универсальный способ — установка металлических свай. Главное преимущество такого фундамента в том, что его можно возвести в любое время года (даже при низких температурах) и при любом типе грунта. Кроме того, сваи пригодны к повторному использованию, если вы решите разобрать террасу и поставить ее в другом месте.

Монтаж свай оказывает минимальное негативное воздействие на участок, а для установки не требуется тяжелая техника. После окончания работ на площадке почти не остается строительного мусора, нет необходимости перемещать вынутый грунт и восстанавливать плодородный слой.

Еще одно преимущество — возможность быстро и недорого отремонтировать фундамент. Если во время эксплуатации одна из свай лопнула, ее несложно демонтировать и заменить новой, разбирать всю постройку для этого не понадобится.

Если строительство идет зимой или ранней весной при низких температурах, целесообразно использовать конусно-спиральные сваи. Они вкручиваются в твердый грунт — мерзлый или каменистый. Для подвижных и пластичных видов почвы больше подходят лопастные сваи, т.к. плоская лопасть обеспечивает большую опорную площадь.

Монтаж конусно-спиральных свай, особенно если работа ведется своими силами, проходит быстрее: сваи этого типа требуют меньшей величины крутящего момента и вертикального давления при завинчивании.

Для террасы подойдут сваи диаметром от 89 мм и длиной 1,5–3 м, которые выдерживают нагрузку до пяти тонн. При необходимости длину можно нарастить, чтобы обеспечить ровную поверхность при перепаде высоты.



Плитка и бетон

Чтобы создать площадку под плитку или бетон, снимите слой почвы (20–30 см), засыпьте поверхность песком (10 см) и тщательно его утрамбуйте. Следующий слой — щебень и гравий, далее снова утрамбовка. Использование виброплиты позволит существенно облегчить и ускорить процесс. На получившееся основание укладывается тротуарная плитка или заливается бетон. Не забывайте, что для бетонной стяжки нужна армированная сетка, а после высыхания — слой гидроизоляции.



Настил досок

От качества основания зависит надежность и долговечность настила, поэтому очень важно соблюдать технологию. Недопустимо скопление влаги под досками, а если на террасу попадают осадки, необходим уклон основания 1–4 градуса для отвода воды. Напольное покрытие при этом делается без уклона — пол выравнивается с помощью специальных опор или резиновых подкладок.

Доски настилают на лаги — бруски из древесины (чаще всего лиственницы) толщиной 40–50 мм. Лаги устанавливают на основание с разным шагом в зависимости от способа укладки: 30–40 см при поперечном настиле, 25–30 см при диагональной укладке под 45 градусов и 30–35 см при укладке под 60 градусов. На одну лагу должна опираться одна доска.

Если лаги устанавливаются на основание из плитки, их следует закрепить специальными хомутами из перфорированной ленты на дюбелях, чтобы исключить смещение плиток.

Настил досок на каркас можно выполнить с помощью открытого или скрытого монтажа. При открытом монтаже используются саморезы с антикоррозийным покрытием. Они вбиваются в доски и остаются заметными на поверхности. Это самый быстрый и простой способ.

Скрытый монтаж выполняется специальными крепежными элементами — кляймерами (гвоздеками), которые соединяют доски между собой и не видны на поверхности пола. Такой способ является более эстетичным и позволяет сохранить целостность древесного материала.

Перед укладкой обработайте доски специальным воском и маслом с обеих сторон. Это защитит покрытие от воздействия осадков и ультрафиолета. Исключение составляют доски, которые уже были термически обработаны или импрегнированы (консервация в автоклаве) на производстве. Информация об этом указана на упаковке, также ее можно получить у консультанта в соответствующем отделе гипермаркета.



Клинкерная плитка и керамогранит

Еще один вариант террасного настила— керамогранит. Для облицовки террасы прекрасно подойдет грубая, шероховатая поверхность. При покупке обратите внимание на маркировку: плитка должна быть предназначена для напольного покрытия, устойчива к истиранию, влаге и отрицательным температурам.

Клинкерная плитка, или брусчатка, обладает водонепроницаемостью, поэтому является отличным вариантом для отделки террас и открытых веранд. Еще одно преимущество — большой выбор цветового и стилистического оформления. Керамогранит укладывают на бетон, выровненный цементной стяжкой, с помощью специального клея для наружных работ.









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::. прочитало: 73 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.