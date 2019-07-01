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::. Итальянский сад своими руками | Ландшафтный дизайн / Ваш сад
Итальянский сад своими руками
Стили ландшафтного дизайна многочисленны и разнообразны, поэтому выбрать наиболее предпочтительный достаточно сложно. Некоторые типы оформления сада неискушенному в данной сфере человеку легко перепутать из-за схожести основных черт. К примеру, сад в итальянском стиле перекликается с регулярным и средиземноморским. Однако есть у него и свои индивидуальные особенности, а еще — неповторимый шарм. Создать итальянский сад на своем участке несложно: достаточно лишь быть осведомленным о главных принципах его организации и базовых элементах.
Общие характеристики стиля ландшафтного дизайна
Итальянский тип оформления участка появился в эпоху Ренессанса и не утрачивает своей актуальности до сих пор. Он вобрал в себя черты сада в тосканском стиле, сицилийского пляжного и римского дизайнов. От других ландшафтных стилей его отличают особая атмосфера, изысканность, гармоничность. Последняя достигается путем использования в саду правильных геометрических форм (это относится к водоемам и цветочным клумбам), строгих прямых линий и центральных объектов. Для итальянского сада характерны простота и порядок. Основополагающее значение в данном стиле имеют:
внутренняя композиция, представляющая собой замкнутое пространство;
осевое построение сада(поперечные оси расположены перпендикулярно главной продольной);
акцентирование внимания на архитектурные ансамбли и отдельные скульптуры.
В идеале итальянский сад должен располагаться на склоне, покрытом террасами, и строиться вокруг дома, который может располагаться не обязательно в середине участка, а, скажем, на вершине или у подножия склона. А еще по традиции в данном стиле применяют архитектурную форму, называемую амфитеатром: плоскую часть сада, заканчивающуюся откосом со ступенями, замыкают стеной-полукругом из камня. Участок для создания итальянского сада выбирают обязательно открытый и солнечный. Если природный рельеф не позволяет оформить сад в этом стиле, перепад высот создают искусственным путем, организуя насыпную террасу и подпорные стенки. Верхняя терраса — прекрасное место для чаепития, на нижней будут уместны фонтан, окруженный розовыми кустами, и скамьи для отдыха.

Базовые элементы итальянского сада
Оформление сада в итальянском стиле предусматривает использование большого количества светлого камня. Из него выполнены лестницы, фонтаны, статуи, ограда, а также пандусы, парапеты, балюстрады и другие малые архитектурные формы. Можно использовать для украшения сада и каменные скамьи, цветочные вазоны. Аллеи, прямые и длинные дорожки, небольшие площадки в саду, как правило, тоже вымощены камнем. Неотъемлемая часть дизайна итальянского сада — скульптура. Античные статуи элегантно смотрятся в любом уголке сада, однако перебор в этом смысле недопустим.
Второй важный элемент стиля — это вода. Водными композициями являются не только фонтаны, но и ручьи, и водопады, и каскады, и плоские бассейны. Располагают их по оси или в центре участка. Назначение водоемов и композиций с использованием воды в итальянском саду — привнесение в гармоничную, спокойную атмосферу некоторой динамичности.
Итальянский сад пышет зеленью. В нем обязательно присутствуют высокие лиственные и хвойные деревья с широкой кроной: например, кипарисы или дубы. Они дают густую тень, а, значит, и прохладу. Но кустарников должно быть больше. Для оформления живых изгородей используют растения, поддающиеся стрижке и отлично сохраняющие свою форму длительное время. Оптимальные варианты: лавр, мирт, самшит. Можно использовать с этой целью и такие декоративноцветущие кустарники, как жасмин, гортензия и форзиция. Бордюры формируют из калины и смородины альпийской. Культуры, наиболее подходящие для зеленого массива: дуб, каштан, тополь, маслина и любые плодовые деревья. На территории итальянского сада можно увидеть хвойники, высаженные как группами, так и по отдельности (во втором случае используют шаровидные формы).
Особое очарование месту отдыха придают вьющиеся растения (плющ, розы, виноград), увивающие перголы и арки. Декорируют ими и стены дома. Не обходится итальянский сад и без разнообразных цветов, но их применяют в рамках данного ландшафтного стиля довольно сдержанно. В основном выбирают растения с соцветиями пастельных тонов: ирисы, тюльпаны, чубушник, спиреи, лилии, астранции, анемоны, люпин, ясенец. Органично вписываются в атмосферу сада культуры в контейнерах: лимон, лаванда, розмарин, падуб, японский бересклет.
Яркой деталью сада в итальянском стиле станут живые топиарии. Растения, подходящие для этого вида искусства: дерен, барбарис, ель обыкновенная, спирея, туя. Чудесным украшением являются и травянистые многолетники в керамических или глиняных горшочках.
Южный шарм итальянского сада способен покорить любого!
Надежда Пономаренко
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::. прочитало: 150 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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