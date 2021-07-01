



::. Защита участка от лучей солнца: 4 способа | Цветоводство / Ваш сад Защита участка от лучей солнца: 4 способа

Лето – естественный и лучший период для выращивания растений. Овощи и цветы успешно проходят все этапы развития благодаря теплу и свету солнца. Однако прямые солнечные лучи – враги растений, и если солнца слишком много, необходимо создавать искусственное затенение. Эксперты по товарам для сада сети «Леруа Мерлен» рассказывают о способах защиты растений и дачного дома от солнца.



Какие условия необходимо создать для растений

Солнечные лучи играют важную роль в развитии растений. Наиболее важны лучи оранжевого и красного спектра. Они служат источником энергии для фотосинтеза –образования углеводов в клетках растений и влияют на скорость роста.

Разным видам огородных растений и цветов требуется разное количество света в день. Цветы, в естественной среде растущие в горах, спокойно переносят шесть и более часов под палящим солнцем без полива. К таким цветам относятся эдельвейсы, некоторые виды астр. Однако большинству цветов такое количество света не нужно, а тенелюбивые цветы, например ирисы и фиалки, предпочитают мягкий рассеянный свет, как в пасмурный день.

Способность цветов развиваться в периоды максимальной солнечной активности зависит не только от погоды, но и от условий на участке. Садовые деревья, элементы ландшафта, окружающие участок лесные деревья – все эти объекты влияют на количество солнечного света, попадающего на грядки и клумбы. В поселках, расположенных на безлесной равнине, или на новых участках естественного затенения может не быть, и условия для нормального роста растений приходится создавать искусственно.

Для этого необходимо действовать в двух направлениях – устраивать временное или постоянное искусственное затенение и компенсировать потерю влаги частым поливом.



Искусственное затенение

Эффективное затенение можно создать с помощью специального сетчатого материала – рассеивающей садовой сетки. Она сплетена из прочных полимерных нитей и выдерживает несколько лет эксплуатации.

Материал укрепляют на заборе или на отдельном каркасе. В зоне, защищенной сетью, возникают оптимальные для большинства огородных растений и цветов условия. Экран задерживает часть лучей, и количество света, попадающего в защищенную зону, снижается даже в безоблачные дни. Экран можно установить там, где защита нужна больше всего. После монтажа он «работает» без дополнительного контроля со стороны садовода.

Экран можно расположить вертикально или горизонтально. Чтобы выбрать метод установки, необходимо понаблюдать и определить, в какие часы на грядки и клумбы попадает прямой солнечный свет. Если наибольшее количество света попадает на растения в полдень, лучшей защитой будет горизонтальный навес.

Для создания затемнения необходимо приобрести специальную многофункциональную сетку и материалы для создания каркаса. Понадобятся столбы и рама из профилированной трубы, сетка и сварочный аппарат или помощь профессионального сварщика. Все необходимые материалы можно приобрести в одном из сетевых гипермаркетов товаров для дома и сада.

Сетчатая структура создает затенение разной интенсивности. Степень защиты определяет размер ячеек. Этот параметр представлен в характеристиках материала как плотность. В отделах товаров для сада строительных гипермаркетов можно приобрести сетку с плотностью от 35 до 80 грамм на квадратный метр.

Выбор плотности зависит прежде всего от потребностей садовода. Перед покупкой сетки понаблюдайте, сколько часов в день яркий солнечный свет попадает на цветы и огородные растения в разных зонах. Важное влияние имеют и климатические условия в регионе – в более жарких областях рекомендуется защищать растения сетью с высокой плотностью.

Установленная возле грядки или над ней сетка сохраняет циркуляцию воздуха в защищенной зоне. Циркуляция необходима, чтобы на поверхности почвы вечером, когда температура воздуха снижается, не образовывался конденсат. Повышенная влажность так же вредна для растений, как и палящие лучи солнца. Во влажном воздухе быстрее развиваются бактерии, вызывающие процессы гниения.

Сетку можно использовать для затенения веранд, беседок и других открытых садовых строений. Затеняющий экран, смонтированный на забор из сетки-рабицы, сделает ограду менее прозрачной и защитит дачников от постороннего внимания.

Создание специального каркаса для установки сети горизонтально требуется не всегда. Для защиты кустарников и молодых деревьев сеть можно просто накинуть на ветви. Для защиты грядок часто достаточно укрепить сеть на заборе из штакетника или той же рабицы. Садовая сеть, укрепленная на заборе, не портит его внешний вид. Она окрашена в приятные природные цвета и будет почти незаметна, если укрепить материал с внутренней стороны. Расположенный над грядкой защитный экран можно украсить легкими вьющимися растениями и превратить в элемент ландшафтного дизайна.

Монтаж сети на забор не требует специальных навыков. Если вы планируете удалить сетку в конце сезона, для крепления сети к забору или каркасу воспользуйтесь пластиковыми хомутами. Не стоит опасаться, что сеть сорвет ветром, – легкий материал почти не создает ветровую нагрузку.



Защита корней растений

В жаркие солнечные дни растения страдают не только из-за повышенной солнечной радиации, но и от засухи. Эффективный способ замедлить испарение влаги из почвы – мульчирование. Мульчей называют любой легкий сыпучий материал, с помощью которого можно защитить верхний слой грунта. В практике садоводства используют органические материалы – измельченную древесную кору, опилки, торф.

Для защиты почвы от пересыхания достаточно укрыть почву слоем мульчи до 5 сантиметров толщиной. Метод можно применять для защиты грядок, садовых деревьев и кустарников. Благодаря использованию органических материалов, убирать мульчу с грядок не нужно даже после окончания засухи – со временем она превратится в полезный перегной.



Подача влаги к корням

В случае если засуха грозит затянуться на длительный срок, стоит задуматься об установке на участке автоматизированной системы полива в дополнение к защите от солнечных лучей. Периодическое увлажнение почвы позволит растениям расти и развиваться даже при полном отсутствии осадков в течение месяца.

В садовых центрах и отделах товаров для сада крупных магазинов можно найти готовые комплекты для сборки систем капельного полива.

В комплект входят шланг, фитинги для присоединения к водопроводу и набор капельниц – устройств для разбрызгивания воды. Комплекты предназначены для участков разной площади, и при выборе необходимо в первую очередь обращать внимание на этот параметр. Для большого участка выбирайте комплект, допускающий сборку двух и более независимых веток.

В продаже можно найти также комплекты для участков, на которых есть летний водопровод, и наборы с подачей воды из резервуара. Во втором случае в комплект дополнительно входит водяной насос. Сборка комплекта не требует специальных навыков и инструментов.

Если вы не планируете появляться на участке в течение недели, стоит дополнить систему капельного полива электронным блоком управления. Устройство позволяет включать полив по таймеру. В зависимости от модели блок может управлять одной или двумя ветками полива и поддерживать разные режимы полива. К примеру, можно запрограммировать устройство на полив с коротким интервалом – раз в час или на полив два раза в сутки, утром и вечером.



Предохранение дома от перегрева

С наступлением жары люди в домах страдают не меньше, чем растения на грядках. Даже очень хорошо защищенный от жары дом медленно прогревается за несколько солнечных дней, и температура в комнатах превышает комфортный уровень. Решить проблему раз и навсегда помогает установка мультисплит-системы, подающей кондиционированный свежий воздух во все комнаты. Однако на такие серьезные затраты готовы не все, особенно, если семья приезжает в дом только по выходным.

Для борьбы с жарой в доме есть и более доступные методы. Прежде всего, это защита от попадания прямых солнечных лучей в помещения.

Наиболее эффективный метод – это плотные шторы, жалюзи и рольставни на окнах. Входы в дом можно защитить с помощью козырьков из тонированного поликарбоната. Их можно приобрести в магазине товаров для дома и сада в готовом виде. Размеры козырьков рассчитаны на стандартные двери. Козырек можно установить за один день. Он будет защищать вход в дом не только от прямых солнечных лучей, но и от осадков. Монтаж козырька легко выполнить своими руками. На каркас уже установлены площадки с отверстиями, и все, что нужно сделать, – это прикрепить конструкцию к стене.

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::. прочитало: 162 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.