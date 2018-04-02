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::. Световая энергия солнца в жизни растений | Овощеводство
Световая энергия солнца в жизни растений
Световая энергия солнца, достигающая земной поверхности, является основой всего живого. Это происходит за счет образования органических веществ в зеленых листьях растений, в том числе и овощных культур.
Свет действует на растения своими составными частями, представляющими спектральные отрезки с различными интервалами длин волн и обладающими разным качеством действия. Длина каждой волны измеряется в миллимикронах, или нанометрах (нм). По данным современной науки, необходимая растениям часть солнечной световой энергии лежит в пределах от 315 до 2500 нм. Она состоит из трех частей: видимого света, длинных ультрафиолетовых лучей и ближних инфракрасных. Две последние части обнаруживаются с помощью специальных приборов.
Ультрафиолетовые лучи (315-380 нм) способствуют повышению холодостойкости растений и их закаливанию. Фиолетовые и синие лучи (380-490 нм) принимают участие в процессах фотосинтеза, стимулируют образование белков, новых растительных органов, ускоряют развитие короткодневных растений и замедляют развитие длиннодневных. Зеленые (490-565 нм) и желтые (565-595 нм) лучи являются мало физиологически активными. Оранжевые (595-620 нм) и красные лучи (620-720 нм) - основной вид энергии для фотосинтеза и ростовых процессов в растениях.
Сумма всех вышеперечисленных частей солнечного спектра составляет фотосинтетически активную радиацию (ФАР), без которой у растений не могут происходить биологические и биохимические процессы.
Лучи с длиной волны менее 315 нм губительны для растений и равны по действию морозу. Инфракрасные лучи (более 720 нм) производят тепловое действие на органы растений. В этом качестве от них больше вреда, чем пользы.
Из общего количества световой энергии поверхности Земли достигает лишь 10% ультрафиолетовых лучей и по 45% видимых и ближних инфракрасных. В суммарной световой радиации количество ФАР изменяется в зависимости от состояния атмосферы. При ясном небе в разные часы дня ее содержание составляет от 28 до 43%, а при небольшой облачности (рассеянная радиация) - до 60%. В прямом свете желто-красные лучи составляют 30-35% ФАР, а в рассеянном - 50-60%. Последний действует на растения более благоприятно и продуктивно.
Э. Феофилов,
засл. агроном России
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