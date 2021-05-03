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::. Необычные виды цветов для российской дачи | Цветоводство
Необычные виды цветов для российской дачи
Цветы создают особую атмосферу на садовом участке и являются важной частью ландшафтного дизайна. Природной красотой и нежным ароматом можно наслаждаться весь сезон — с ранней весны до поздней осени. А достижения селекционеров позволяют выращивать необычные для нашего климата культуры.
О том, какие растения могут превратить участок в экзотический сад, рассказывают эксперты Школы ремонта «Леруа Мерлен».
Декоративные деревья
Опытные садоводы знают, что для создания сада мечты нужны разноуровневые растения. Поэтому начнем с цветущих деревьев.

Сакура
Эту декоративную разновидность вишни называют принцессой сада. Белые, розовые, малиновые или сиреневые цветы настолько плотно покрывают ветки, что образуют единое яркое облако. Эта особенность и долгий период цветения делают сакуру настоящим украшением садового участка.
Родина сакуры — Япония, где она является культовым растением. Большинство видов очень теплолюбивы, но в наших среднерусских садах приживаются специально отобранные морозостойкие крупноцветные сорта, которые выдерживают морозы ниже 30 градусов.
Сакура любит солнечные участки, защищенные от ветра. Самый лучший вариант — посадить ее у стены дома перед окном. Деревья начинают цвести в мае, превращая сад на долгое время в подобие Эдема.
Достоинством сакуры является то, что она не боится вредителей и непривередлива в уходе. Дерево живет несколько сотен лет, но цвести начинает только на третий год после посадки. Сажать сакуру надо весной или в начале лета (для саженцев с закрытой корневой системой), чтобы дерево успело прижиться.
Не рекомендуется высаживать сакуру на склоне, потому что из-за поверхностной корневой системы ее может легко вырвать ветром. Лучше всего подходит легкий, рыхлый грунт с нейтральной средой. На затопляемых участках дерево, скорее всего, погибнет.
Для посадки необходимо сделать яму глубиной и диаметром 50 см. На дно уложить дренаж из щебня. Затем засыпать саженец специальным питательным грунтом (плодородный слой, песок, навоз и листовая земля). Хорошо пролить и привязать к колышку.
Удобрять нужно весной и осенью, а формировать крону ранней весной, до начала сокодвижения, через 7-8 лет после посадки дерева.
Глициния (вистерия)
Эта древовидная лиана способна украсить даже небольшой садовый участок. Крупные гроздья белых и фиолетовых цветков появляются постепенно и долго радуют глаз. Растение обладает не только приятным ароматом, но и целебными свойствами. Вещества, которые выделяют ее листья, благотворно влияют на верхние дыхательные пути.
Глициния любит солнце, поэтому сажать ее лучше на южной стороне. Лиана быстро растет и захватывает территорию до 20 кв. м в высоту и 15 кв. м в ширину. Из ее ветвей чаще всего делают живой навес или украшение для беседок. Для этого можно купить специальную опору необходимой формы и направить побеги в нужную сторону. Ветви подвязывают лентами или веревкой.
При выборе сорта саженцев глицинии необходимо ориентироваться на климатические условия и размеры взрослого дерева. Растение должно быть морозоустойчивым, а саженцы обязательно привитыми.
Глициния любит рыхлый, плодородный, слабощелочной грунт с хорошим дренажем и поливом. Чтобы растение хорошо себя чувствовало и пышно цвело, нужно обеспечить доступ влаги и воздуха к корням. Высаживают глицинию весной — в зависимости от региона с марта по май. Главное, чтобы не было заморозков.
Для посадки нужно подготовить яму размером примерно 60 на 60 см, в два раза больше корневой системы саженца. Для подкормки можно использовать навоз и азотные удобрения.
Глицинии необходим регулярный полив, рыхление почвы и своевременная обрезка. Весной, как правило, используют компост и мульчу. Обрезать растение надо в конце зимы, летом и после окончания цветения. Осенью трогать не рекомендуется. Взрослые глицинии не боятся холодов, а вот саженцы надо укладывать на землю и укрывать лапником или опавшими листьями.
Цветы
Для нижнего яруса прекрасно подойдут клематис и гиппеаструм.

Клематис
Цветки клематиса могут быть очень крупными и яркими, а могут покрывать ветки мелкими колокольчиками пастельных оттенков. Ландшафтные дизайнеры ценят эту лиану за безграничные варианты использования в оформлении садовых участков. Особенно часто клематисы украшают беседки, навесы и изгороди.
Для посадки лучше выбирать однолетние саженцы. Они могут быть с открытой корневой системой или в контейнерах. При покупке обязательно уточняйте, к какой группе обрезки относится растение. Клематисы первой группы цветут только на прошлогодних побегах, поэтому требуют минимальной обрезки, вторая группа универсальна, а растения третьей группы распускают цветы исключительно на новых побегах. Их в конце сезона надо обрезать полностью.
Посадка клематиса проводится весной, когда уже стабильно тепло. Размер посадочной ямы зависит от корней саженца (они должны быть расправлены). В яму добавляют плодородный грунт, суперфосфат, золу. Важно хорошо перемешать и пролить. Саженец углубляют в землю и присыпают так, чтобы корневая шейка оказалась закрыта. Обязательно подвязывают растение к опоре.
Клематисы не требуют особого ухода. Единственное, их надо беречь от грибка. Для этого можно регулярно проводить опрыскивание специальными препаратами, а рядом с лианой посадить бархатцы и календулу. А вот соседства с хвойными лучше не допускать.
Гиппеаструм
Не все знают, что это популярное домашнее растение можно выращивать в саду. Более того, в открытом грунте гиппеаструм цветет намного дольше, до 3 недель. И даже после цветения его длинные темно-зеленые листья украшают садовый участок.
Гиппеаструм — это многолетник с зонтичным соцветием из 4-5 крупных ярких цветков, напоминающих по форме воронку. Цветет во второй половине лета, любит хорошо освещенные места, но неплохо переносит и полутень. Если солнца мало, листья теряют свой яркий окрас и растение не зацветает. Как и все луковичные, не любит низины и тяжелую почву.
Сажают гиппеаструм в мае. Для этого нужно удобрить почву (навоз, зола, торф) и добавить некислый дренированный грунт. Расстояние между цветами — 17–20 см.
Подкармливать можно раз в три недели готовыми минеральными комплексами.
Сегодня нам доступно огромное количество сортов, родиной которых являются далекие страны. Растения отлично приживаются в российских климатических условиях, превращая самые обыкновенные участки в экзотические сады.







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::. прочитало: 71 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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